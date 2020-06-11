Зеленський: Хотів, щоб Богдан став генпрокурором, але, здається, я врятував його від влади

Президент України Володимир Зеленський розповів, що, ставши главою держави, розглядав ексглаву Офісу Президента Андрія Богдана на пост генерального прокурора.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

Звільнення Богдана з посади голови Офісу Президента Зеленський пояснив тим, що всередині команди був розкол і вони не змогли працювати з ним у конфігурації.

"Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості… Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратися, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді вмикати дипломатію, тому що він був у державі майже друга людина, ну, я так вважаю. Але не треба всім показувати, що ти є друга людина", - пояснив президент.

За словами Зеленського, йому не подобаються конфлікти всередині команди і демонстрація влади.

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"Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба… Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він має іти на генпрокурора. Я так вважав", - розповів глава держави.

Зеленський розповів, що від самого початку хотів, щоб Богдан був генпрокурором і вважав, що він буде "потужним генеральним прокурором України".

"Потім бачили, що людей з таким досвідом, як у нього, для того, щоб обіймати керівну посаду голови адміністрації, а потім вже голови Офісу, у нас немає. Тому, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа", - додав президент.

Також глава держави заявив, що призначення Богдана не було помилкою, адже в той час він був "потужною людиною, найкращою людиною", додавши, що зараз вони не спілкуються.

Нагадаємо, 11 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.

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