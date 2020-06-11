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Зеленський (22456) Богдан Андрій (424) Офіс Генпрокурора (3160)

Зеленський: Хотів, щоб Богдан став генпрокурором, але, здається, я врятував його від влади

Зеленський: Хотів, щоб Богдан став генпрокурором, але, здається, я врятував його від влади

Президент України Володимир Зеленський розповів, що, ставши главою держави, розглядав ексглаву Офісу Президента Андрія Богдана на пост генерального прокурора.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

Звільнення Богдана з посади голови Офісу Президента Зеленський пояснив тим, що всередині команди був розкол і вони не змогли працювати з ним у конфігурації.

"Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості… Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратися, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді вмикати дипломатію, тому що він був у державі майже друга людина, ну, я так вважаю. Але не треба всім показувати, що ти є друга людина", - пояснив президент.

За словами Зеленського, йому не подобаються конфлікти всередині команди і демонстрація влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка

"Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба… Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він має іти на генпрокурора. Я так вважав", - розповів глава держави.

Зеленський розповів, що від самого початку хотів, щоб Богдан був генпрокурором і вважав, що він буде "потужним генеральним прокурором України".

"Потім бачили, що людей з таким досвідом, як у нього, для того, щоб обіймати керівну посаду голови адміністрації, а потім вже голови Офісу, у нас немає. Тому, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа", - додав президент.

Також глава держави заявив, що призначення Богдана не було помилкою, адже в той час він був "потужною людиною, найкращою людиною", додавши, що зараз вони не спілкуються.

Нагадаємо, 11 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.

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Топ коментарі
+30
Так давайте же все вместе спасем от власти Володю!!!!!!!!!!!!!
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11.06.2020 09:31
+15
Маленька, ображена, закомплексована, психічно неврівноважена людина.
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11.06.2020 09:38
+14
Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти - Цензор.НЕТ 3288
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11.06.2020 09:31
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Так давайте же все вместе спасем от власти Володю!!!!!!!!!!!!!
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11.06.2020 09:31 Відповісти
давайте. Відставка! Відставка! Відставка!
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11.06.2020 09:33 Відповісти
импичмент ЗЕ!
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11.06.2020 09:45 Відповісти
Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти - Цензор.НЕТ 3288
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11.06.2020 09:31 Відповісти
брат ермака - не брат ермака, и вообще он и я сделали ашипку, тот не, и я тоже ту не - прасти ленка!
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11.06.2020 09:31 Відповісти
А оно еще смешнее , чем можно было наблюдать в 95 Квартале.Оказывается он не играл роли, это его стиль жизни.
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11.06.2020 09:32 Відповісти
Iнтервью Укр правди подавалось як у Мордорi вилизування дупи,пiддакування журналистом к Зе,дуже слабке інтерв'ю. Таке враження, що ставив питання актор "Кварталу", а не професійний журналіст. Жодного гострого питання, ніякої дискусії, підлаштування під співозмовника. Українська правда - це ганьба
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11.06.2020 09:33 Відповісти
Бодю спас, а сам вляпався.
Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти - Цензор.НЕТ 6497
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11.06.2020 09:34 Відповісти
Маленька, ображена, закомплексована, психічно неврівноважена людина.
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11.06.2020 09:38 Відповісти
Терпеть не мог зефигляра еще с его КВНвских кривляний, впрочем и сам КВН считал юмором для жлобов. Ну это его право быть мразью.
А вот что можно сказать про народ который такое выбрал президентом?
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11.06.2020 10:56 Відповісти
кинул бубочка подельника...
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11.06.2020 09:39 Відповісти
ЗеленскАму нужно поставить жирный кол по психологии и умению разбираться в людях..
просто Богдану нужна власть и большие деньги, что бы компенсировать свое внешнее бурятствоуродство, свой маленький рост, свою мужскую неполноценность, свою глубокую аморальность и склонность к психологическому садизму, потому что в детстве в школе и во дворе, маленького, толстого и нелепого Богдана унижали и били девочки и мальчики.. и детские комплексы сформировали современного ущербного Андрей Богдана "Козлина ты, тупая", которую Зеленский ошибочно принял за самобытность и индивидуальность..
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11.06.2020 09:40 Відповісти
Дебил в спортивной обуви и джинсах встал в ряд официальных лиц, встречающих Эрдогана.
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11.06.2020 09:45 Відповісти
Надо спасать Украину от ЗЕ!

Боже, какое же ОНО ограниченное...….., клоун.....
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11.06.2020 09:43 Відповісти
Зеленський: Хотів, щоб Богдан став генпрокурором, але, здається, я врятував його від влади - Цензор.НЕТ 5051
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11.06.2020 09:44 Відповісти
дякую, дуже дотепно, давно так не сміявся. Це ж сюжет для 95 квартала, жаль президента нема кому зіграти.
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11.06.2020 10:06 Відповісти
Был бы еще один вор-генпрокурор. Ни чего нового.
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11.06.2020 09:50 Відповісти
Спасатель ты наш,спаси еще ахметку от влияния на тебя,не забудь про ермака и гетьманцева,эти тебя топят с садистским удовольствием.
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11.06.2020 09:51 Відповісти
Лошара, скільки в тебе ще гавна в голові.
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11.06.2020 09:54 Відповісти
Был Богдан- был Рябошапко и Гончарук с Нефедовым. И Сытника никто не трогал.
Ушел Богдан- ушли все, и кто пришел? Премьер - шестерка гудка, прокурор - шестерка черта. Наезды на Сытника. Вова если ты слился, то зачем ты там сидишь? Просто слазь с бочки, ты уже все равно ничего не сможеж
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11.06.2020 09:57 Відповісти
В кожній фразі купа ідей для квартала 95. Але нема виконавця головної ролі - він сам зараз герой. Єто абсурд какой-то.
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11.06.2020 10:00 Відповісти
Таке враження , що актор Зе тролить президента Зе.
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11.06.2020 10:02 Відповісти
Да там похоже Бородино - смешались в кучу кони, люди.
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11.06.2020 10:24 Відповісти
Из всего сказанного, делаю вывод, что 3,14 ...ц в стране будет продолжаться. Как был с компетенциями клоуна - так и остался.
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11.06.2020 10:20 Відповісти
Кто то помнит, кто был при Порошенко главой офиса президента?
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11.06.2020 10:32 Відповісти
Сначала был Ложкин, потом Райнин.
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11.06.2020 11:53 Відповісти
А я думал Шимкив.
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11.06.2020 12:29 Відповісти
Шимкив замом был
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11.06.2020 13:52 Відповісти
Доки Україною ще керуватимуть ці покидьки? Просто не має слів...
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11.06.2020 10:38 Відповісти
Спаси себя, убейся об стену!
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11.06.2020 11:59 Відповісти
прикольно, как только зеленая шмаркля открывает рот , от туда льется словесный понос )))
я так понимаю, мозг из за его отсутствия, не принимает участия в смысловом формировании этого поноса))))
короче, я в шоке)))
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11.06.2020 13:32 Відповісти
Боже!! За, что нам даден такой некомпетентный,Безграмотный, безликий пророссийский президент Украины!! Ведь за оставшиеся четыре года, Украине под его руководством, прийдёт полный пипец!!
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11.06.2020 13:58 Відповісти
 
 