У ВООЗ спростували свою заяву про рідкість передачі коронавірусу носіями без симптомів
Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозу Марія Ван Керхове спростувала свою заяву про те, що безсимптомні хворі рідко заражають коронавірусом інших людей. За її словами, наразі інформації з цього питання недостатньо, щоб робити висновки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на CNBC.
Заява чиновниці на брифінгу раніше викликала скептицизм фахівців і шок користувачів соцмереж, адже люди без симптомів були змушені перебувати в ізоляції місяцями через страх перед пандемією. Ван Керхове в зв'язку з цим відзначила, що поширення вірусу безсимптомними хворими - "дійсно складне питання", і відповіді на нього зараз немає.
"Я відповідала на питання на пресконференції. Я не висловлювала позицію ВООЗ, нічого подібного. Я просто намагалася сформулювати те, що нам відомо", - заявила вона на стримі в соцмережах.
"Я використала фразу "дуже рідко", і я думаю, що це непорозуміння – стверджувати, що безсимптомна передача в глобальному масштабі дуже рідкісна. Я мала на увазі невелику групу досліджень", - підкреслила Ван Керхове.
За її словами, на сьогодні дослідження показують, що 16% населення можуть переносити інфекцію без симптомів. Водночас, деякі теоретичні моделі вчених припускають, що до 40% глобальної передачі коронавірусу може відбуватися через безсимптомних носіїв. Чиновниця зазначає, що більшість випадків передачі пов'язана з хворими, у яких є симптоми. При цьому, є категорія людей, у яких симптоми розвиваються, і вчені ще точно не знають, скільки їх.
Нагадаємо, Ван Керхове заявила, що передача коронавірусу від безсимптомних носіїв є дуже рідкісним явищем, і урядам слід зосередитися на виявленні та ізоляції хворих з симптомами, а також відстеження їхніх контактів.
Будь ласка, зачекайте...
Просто все делают выводы и эти выводы не в пользу ВОЗ.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
Це просто вирок існуючий системі