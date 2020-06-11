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У ВООЗ спростували свою заяву про рідкість передачі коронавірусу носіями без симптомів

У ВООЗ спростували свою заяву про рідкість передачі коронавірусу носіями без симптомів

Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозу Марія Ван Керхове спростувала свою заяву про те, що безсимптомні хворі рідко заражають коронавірусом інших людей. За її словами, наразі інформації з цього питання недостатньо, щоб робити висновки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на CNBC.

Заява чиновниці на брифінгу раніше викликала скептицизм фахівців і шок користувачів соцмереж, адже люди без симптомів були змушені перебувати в ізоляції місяцями через страх перед пандемією. Ван Керхове в зв'язку з цим відзначила, що поширення вірусу безсимптомними хворими - "дійсно складне питання", і відповіді на нього зараз немає.

"Я відповідала на питання на пресконференції. Я не висловлювала позицію ВООЗ, нічого подібного. Я просто намагалася сформулювати те, що нам відомо", - заявила вона на стримі в соцмережах.

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"Я використала фразу "дуже рідко", і я думаю, що це непорозуміння – стверджувати, що безсимптомна передача в глобальному масштабі дуже рідкісна. Я мала на увазі невелику групу досліджень", - підкреслила Ван Керхове.

За її словами, на сьогодні дослідження показують, що 16% населення можуть переносити інфекцію без симптомів. Водночас, деякі теоретичні моделі вчених припускають, що до 40% глобальної передачі коронавірусу може відбуватися через безсимптомних носіїв. Чиновниця зазначає, що більшість випадків передачі пов'язана з хворими, у яких є симптоми. При цьому, є категорія людей, у яких симптоми розвиваються, і вчені ще точно не знають, скільки їх.

Нагадаємо, Ван Керхове заявила, що передача коронавірусу від безсимптомних носіїв є дуже рідкісним явищем, і урядам слід зосередитися на виявленні та ізоляції хворих з симптомами, а також відстеження їхніх контактів.

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Топ коментарі
+4
Брешуть, як дихають.
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11.06.2020 09:36
+3
Слово не воробей, вылетело не поймаешь.
Просто все делают выводы и эти выводы не в пользу ВОЗ.
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11.06.2020 09:33
+3
лучше б уже заглохли навеки
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11.06.2020 09:52
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Слово не воробей, вылетело не поймаешь.
Просто все делают выводы и эти выводы не в пользу ВОЗ.
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11.06.2020 09:33 Відповісти
Да имел и я ввиду этот воз и моз-сплошной гипноз...
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11.06.2020 09:36 Відповісти
Брешуть, як дихають.
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11.06.2020 09:36 Відповісти
ВОЗ - не боги, можуть помилятись. Треба частіше проводити ротацію серед цих чинуш.
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11.06.2020 09:41 Відповісти
Какие к чёрту модели или теоретика. Так есть с любым другим гриппом. Есть люди которые и не знают о своей болезни, и не только с гриппами так бывает. С туберкулёзом, сифилисом такое бывает, являясь переносчиками они сами не болеют.
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11.06.2020 09:42 Відповісти
лучше б уже заглохли навеки
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11.06.2020 09:52 Відповісти
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:16 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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11.06.2020 10:22 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:26 Відповісти
ВОЗ - злодії.
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11.06.2020 10:45 Відповісти
безполезная говноструктура, жирующая на деньги доноров.
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11.06.2020 13:44 Відповісти
7 мільйонів заражених - більшість у багатих країнах, а вони досі нічого не можуть достовірного повідомити.
Це просто вирок існуючий системі
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11.06.2020 21:53 Відповісти
 
 