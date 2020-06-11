У ВООЗ спростували свою заяву про рідкість передачі коронавірусу носіями без симптомів

Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозу Марія Ван Керхове спростувала свою заяву про те, що безсимптомні хворі рідко заражають коронавірусом інших людей. За її словами, наразі інформації з цього питання недостатньо, щоб робити висновки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на CNBC.

Заява чиновниці на брифінгу раніше викликала скептицизм фахівців і шок користувачів соцмереж, адже люди без симптомів були змушені перебувати в ізоляції місяцями через страх перед пандемією. Ван Керхове в зв'язку з цим відзначила, що поширення вірусу безсимптомними хворими - "дійсно складне питання", і відповіді на нього зараз немає.

"Я відповідала на питання на пресконференції. Я не висловлювала позицію ВООЗ, нічого подібного. Я просто намагалася сформулювати те, що нам відомо", - заявила вона на стримі в соцмережах.

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"Я використала фразу "дуже рідко", і я думаю, що це непорозуміння – стверджувати, що безсимптомна передача в глобальному масштабі дуже рідкісна. Я мала на увазі невелику групу досліджень", - підкреслила Ван Керхове.





За її словами, на сьогодні дослідження показують, що 16% населення можуть переносити інфекцію без симптомів. Водночас, деякі теоретичні моделі вчених припускають, що до 40% глобальної передачі коронавірусу може відбуватися через безсимптомних носіїв. Чиновниця зазначає, що більшість випадків передачі пов'язана з хворими, у яких є симптоми. При цьому, є категорія людей, у яких симптоми розвиваються, і вчені ще точно не знають, скільки їх.



Нагадаємо, Ван Керхове заявила, що передача коронавірусу від безсимптомних носіїв є дуже рідкісним явищем, і урядам слід зосередитися на виявленні та ізоляції хворих з симптомами, а також відстеження їхніх контактів.