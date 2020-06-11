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Новини Агресія Росії проти України
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Гризлов (78) перемовини (2717) росія (63614) Донбас (22348) мінські угоди (2227) Тристороння контактна група (827)

Представник РФ Гризлов про участь переселенців у ТКГ: Фактично це означає вихід України з Мінського процесу

Представник РФ Гризлов про участь переселенців у ТКГ: Фактично це означає вихід України з Мінського процесу

Представник Росії в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ відмовився обговорювати політичну частину Мінського комплексу заходів з представниками терористичних "Л/ДНР" і тим самим, за його словами, фактично вийшов з "Мінського процесу".

"Київ відмовляється обговорювати політичні питання відповідно до пунктів 11, 12 Комплексу заходів з виконання Мінських угод, з "представниками Донецька, Луганська" і збирається обговорювати їх з колишніми мешканцями Донбасу, які зараз проживають на території України", - сказав Гризлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

На думку Гризлова, "Київ вирішив вести переговори з людьми, яких сам і призначив". "Така позиція фактично означає вихід України з Мінського процесу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися"

Гризлов також звинуватив владу України в саботажі процесу обміну полоненими на Донбасі. "Ми бачимо, що київська влада продовжує курс на загострення ситуації на Донбасі. Україна навмисно зриває процес обміну утримуваних осіб, відмовляється від своїх зобов'язань не переслідувати осіб, які пройшли процедуру обміну, визначених раніше", - сказав він.

Представник РФ також розцінив як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі.

"Представники Києва сьогодні в односторонньому порядку відкрили пропускні пункти на лінії зіткнення. Раніше в чергах, до того ж влаштованих саме Києвом, вже були смертельні випадки. В умовах спеки та епідемії ситуація на пропускних пунктах може бути набагато гіршою. Одностороннє рішення України щодо пропуску через лінію зіткнення - це провокація", - заявив Гризлов.

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При цьому, за його словами, "рішення про припинення вогню Києвом не ухвалено". "Щодо нових ділянок розведення київська сторона робить тільки декларації, водночас відмовляється обговорювати конкретні координати - це лише імітація роботи, а не виконання рішень. Україна, як і раніше, не дає гарантій безпеки, на весь період робіт, необхідних для підготовки інфраструктури для відкриття нових пропускних пунктів у Щасті та Золотому", - сказав він.

Зазначимо, з 9 червня до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і глава громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. 9 червня відбулися перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Топ коментарі
+21
Еще раз убедились что переговоры с кацапней бесполезны. Русофашисты хотят вести переговоры только сами с собой.
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11.06.2020 09:37
+18
Крыса кацапская, ты же сама первая начала водить ордиловцев на переговоры в минск. А когда Украина привела на переговоры настоящих жителей дамбаса, которые вынуждены покинуть свои дома и убежать от росийских окупантов на подконтрольную Украине территорию, то завизжала что так не честно
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11.06.2020 09:36
+13
Брехливе кремлівська заява. Окупант діє своїми брудними методами.
Що, ще за формулювання "бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины"
А що Донбасс не Україна? І чому "бывшие жители Донбасса"? Доречі окуповано 1/3 Донбаса. Так що Грізлов ПНХ.
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11.06.2020 09:43
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Яка нагла пика
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11.06.2020 09:33 Відповісти
Цю пику у кацапів гризло називають
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11.06.2020 09:40 Відповісти
ГРЫЗЛОВ НЕ СТРОЙ ИЗ СЕБЯ СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ.. ТЫ С ВРЕМЕН СССР ДАВНО РАССТАВИЛ НОГИ И ВСТАЛО РАКОМ ЭТО ОЗНАЧАЕТ...... ЧТО В МИНСКЕ СИДИТ УКРАИНА И РОССИЯ И = + БОНУСОМ ВАШИ БАНДЫ ОРЛДО.. И ТОЧКА... ВЫ УЙДИТЕ С ДОНБАССА И КРЫМА И МЫ ВАС ЛЕТ 5000 НЕ БУДЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ....
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11.06.2020 10:21 Відповісти
ой не верю
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11.06.2020 09:35 Відповісти
Новости из паралельной реальности.
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11.06.2020 09:35 Відповісти
зиц-председатель шо прогундел...
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11.06.2020 09:41 Відповісти
С кем сведешься от того и наберёшься ... Их там нет..
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11.06.2020 09:35 Відповісти
И ще не одне х-ло не сдохло от коронавірусу, зараза заразу не бере
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11.06.2020 09:35 Відповісти
Крыса кацапская, ты же сама первая начала водить ордиловцев на переговоры в минск. А когда Украина привела на переговоры настоящих жителей дамбаса, которые вынуждены покинуть свои дома и убежать от росийских окупантов на подконтрольную Украине территорию, то завизжала что так не честно
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11.06.2020 09:36 Відповісти
Ну и как тебе "настоящие жители домбаса"?
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11.06.2020 15:11 Відповісти
Еще раз убедились что переговоры с кацапней бесполезны. Русофашисты хотят вести переговоры только сами с собой.
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11.06.2020 09:37 Відповісти
Вам кацапи що до цього?ви же не сторона конфликта вастамнет ось i наблюдайте вас це не обходить входить чи не виходить з Мiнску
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11.06.2020 09:37 Відповісти
давайте начнем с первого - грызло ето хто у нас для Украины?
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11.06.2020 09:39 Відповісти
Браток
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11.06.2020 09:45 Відповісти
Брехливе кремлівська заява. Окупант діє своїми брудними методами.
Що, ще за формулювання "бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины"
А що Донбасс не Україна? І чому "бывшие жители Донбасса"? Доречі окуповано 1/3 Донбаса. Так що Грізлов ПНХ.
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11.06.2020 09:43 Відповісти
У них взагалі ЮХА ВАСТОК УКРАІНИ . Так що йім прастітєльно .
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11.06.2020 09:47 Відповісти
Кого интересует мнение грызлова?
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11.06.2020 09:48 Відповісти
Це те, чого вони, касапи, і домагались: "выход Украины из Минского процесса". Їм ще залишилось це втовкмачити гейропейцям, а потім з вимогою "знімайте санкції"

Думка Віталія Портникова з цього приводу:

Для Росії Мінськ має значення тільки тому, що у Кремлі його розглядають як один з інструментів примусу Києва до прямих перемовин із маріонетковими адміністраціями Донецька і Луганська. А навіщо? А зовсім не для закінчення війни. Росія просто хоче довести, що її напад на Україну це "внутрішній конфлікт" і домогтися від Заходу зняття санкцій. Тобто досягти мети, яка є прямо протилежна цілям України. Саме тому Москва так вхопилася за формулу "консультативної ради", на засіданнях якої Росія була б посередником поряд з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вважатися посередником, а не агресором і при цьому контролювати Донбас і домогтися зняття санкцій - ось чого на даному етапі хоче Кремль.
Що буде далі? Нічого непередбачуваного не буде. Якщо українське керівництво і надалі не буде погоджуватися на прямі перемовини з маріонетками, ситуація буде розвиватися за грузинським сценарієм. Рано чи пізно в Кремлі почнуть "операцію з примусу України до миру", спробують захопити ще частину Донбасу, а потім визнають "незалежність" "народних республік" за прикладом Абхазії та Південної Осетії. Якщо ж в Києві підуть на прямі переговори, незалежності "ДНР" та "ЛНР" не визнають, але Україна і "народні республіки" будуть співіснувати за молдавським сценарієм - як три самостійних суб'єкта, легітимний і самопроголошені. З можливістю генерування нових конфліктів, зрозуміло. І з можливістю голосування мешканців окупованих територій за проросійських кандидатів на виборах в Україні - їх спеціально будуть привозити автобусами кудись до Краматорську, як зараз на молдавських виборах підвозять виборців Придністров'я. На час виборів, до речі, будуть просто переставати стріляти.

https://espreso.tv/article/2020/06/09/vitaliy_portnykov_pereselenci_nichogo_ne_zminyat
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11.06.2020 09:49 Відповісти
Віталій Портніков такий же порохобот, як і ти, тільки він на зарплаті, а ти корисний ідіот. Європейські символічні санкції були введені до Мінських угод Порошенка-Путіна, і ніяк з ними не пов'язані.
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11.06.2020 10:14 Відповісти
А от якщо Донбас не буде реінтегровано в Україну, то може відбутися абхазсько-осетинський сценарій - це абсолютно точно! Але ж якраз пороховата проти реінтеграції.
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11.06.2020 10:16 Відповісти
Ти, ватане, хоча б зрозумів, що Портніков пише. "Для Росії Мінськ має значення тільки тому, що у Кремлі його розглядають як один з інструментів примусу Києва до прямих перемовин із маріонетковими адміністраціями Донецька і Луганська.". Тобто, він стверджує, що Росії вигідний Мінський процес, а вихід з нього України суперечить інтересам Росії, а не так, як ти стверджуєш.
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11.06.2020 10:19 Відповісти
Давно пора из этого "процесса" начатого предателем в 2014 году для сдачи Украины выходить. Креативненько придумали метод.
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11.06.2020 09:52 Відповісти
Це той крок, який мав зробити зрадник Порошенко. А Зеленський виявився державником, на горе пороховаті.
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11.06.2020 09:57 Відповісти
Ватный рашистский длбб,а не пошел бы ты ...работать на такси
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11.06.2020 11:04 Відповісти
З чого це ти, узкоязична вважаєш мене "ватним" та "рашистським"?
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11.06.2020 11:07 Відповісти
Как говорится ,если ты ходишь как утка , крякаешь как утка ,то ты точно не барс ,я вас ,глядей ,рентгеном вижу за 6 лет войны...
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11.06.2020 11:14 Відповісти
Ну хорошо, я "ватный рашистский длбб", (напомнило - "пархатый большевистский казак" ). Но почему же ты, видя все рентгеном, за 6 лет так и не выучила украинский язык? Челюсть не той формы?
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11.06.2020 11:18 Відповісти
Я добре знаю мову ,але рідною була російська
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11.06.2020 11:32 Відповісти
Ну так і хто тоді з нас "ватный рашистский длбб", якщо для мене рідна мова українська, а для тебе російська? І чому ти, якщо добре знаєш мову, пишеш відповідь російською мовою під коментом, написаним українською?
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11.06.2020 11:50 Відповісти
оцей смайл причипляють майже усі рашеботи. Тому вибач, з тебе українець, як з Путіна демократ.
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11.06.2020 17:18 Відповісти
Вот кто-то искренне верит, что Донбас можно «интегрировать в Украину, по прошествии событий последних 6 лет? Эти люди сами позвали войну в свой и мой дом. Я, лично, себе не могу этого даже представить. Весь регион раздолбан, разграблен, промышленности пиз&да, уровень ненависти и промывка мозгов-вообще за гранью, инфраструктура убита от слова совсем.... продолжать можно до бесконечности. Лично я, можете вешать на меня ярлыки, не хочу видеть жителей Донбасса в своём городе. Даже на дороге, как видишь, что едет ушлепок, так обязательно номера АН, наглые, резкие, неадекватные, тупые. У меня у дочки в классе, пару «переселенцев», так это страх какой-то, все и все и вечно и бесконечно им должны.
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11.06.2020 10:03 Відповісти
А если они захотят вернуть территории, которые они считают оккупированными Украиной? Так в Грузии происходило. Они тоже решили, что с Россией можно договориться о мирной сецессии Абхазии и Ю.Осетии.
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11.06.2020 10:09 Відповісти
О каких территориях оккупированных Украиной ты тут чешешь?
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11.06.2020 10:13 Відповісти
Дурик, читать научись! Я пишу, что террористы ОРДЛО считают территории оккупированными.
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11.06.2020 10:21 Відповісти
Слушай , козел. Научись четко излагать свои мысли. Для начала. Откуда тебе, недоумку, знать что считают враги Украины? Какие такие террористы в ОРДЛО? Есть оккупационный режим кацапстана. Нет такой страны россия, есть раша -параша.. Слава Украине!
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11.06.2020 10:32 Відповісти
1.Я абсолютно точно излагаю свои мысли. Я же не виноват, что ты читать не умеешь. Вот цитата из первого коммента: "А если они захотят вернуть территории, которые они считают оккупированными Украиной?" 2."Откуда тебе, недоумку, знать что считают враги Украины? - Так они этого и не скрывают, и открыто об этом заявляют, и только для дебилов-пороховатников это новость. 3. Да, на Донбассе есть и оккупационный режим, и террористы, и к сожалению, есть такая страна Россия. И от твоих детских обзывалок, опять таки, к сожалению, ничего не изменится.
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11.06.2020 10:56 Відповісти
Так. На украинское приветствие ты не ответил. А путин кто?
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11.06.2020 11:05 Відповісти
1.Я не отвечаю всяким идиотам на приветствие. Просто не хочу тебя приветствовать. 2.Также, я вышел из детского возраста, (и в котром ты, пороховатный инфантил до сих пор пребываешь), когда думал, что обзывалки могут что-то решить. 3.Я на этом ватном сайте уже тысячу раз отвечал на это приветствие, и отвечал, кто Путин, но вижу, что этого ума от этого, таким как ты, не прибавилось.
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11.06.2020 11:13 Відповісти
Вопрос третий и последний. Чей Крым?
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11.06.2020 11:23 Відповісти
Крым - это Украина! Или ты, ватан, считаешь иначе?
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11.06.2020 11:46 Відповісти
Что в конторе разрешили писать очевидное? А кто оккупировал украинский Крым? Но это уже так довесок. Все равно, пригожинский крысеныш будешь схвачен и ...
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11.06.2020 12:13 Відповісти
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11.06.2020 12:18 Відповісти
Умник, что значит "захотят вернуть"?
Вернуть можно то, что тебе принадлежало. Что принадлежало "врагам Украиньі" и что они "возвращать" могут захотеть?

Отвечать не обязательно. Обязательно уяснить что твоя писанина очень смахивает на прощупьівание почвьі для абхазско-осетинского варианта.
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11.06.2020 19:20 Відповісти
захотят ... они... Они ничего не могут хотеть. Уже они задолженностей по зарплатам захотели в Антраците.... Хотят.... Хотелки есть только у России. Не надо тут ненавязчиво втирать субъектность ОРДЛО. Будет интересно России эту часть территории обратно впихнуть будут впихивать, и никто их мнение спрашивать не будет. Они вон уже раз пять провели референдум о хотении и присоединении к России... И что присоединили? Они так матрешки на руках у кукловодов. Нет там ни субъектности ни государственности, просто мыльный пузырь. Вся их мечта чтоб забрали в Россию и дали зарплат и пенсий, ага и еще напиться водки поесть колбасы дешевой и гордится дедами и вяликой Россией.
Совок там в лютой уродливо-гротескной форме и разруха в головах.
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11.06.2020 17:30 Відповісти
да забыла добавить
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11.06.2020 17:32 Відповісти
Ну может тогда надо брать пример с Израильской армии? Палестинцы тоже много чего хотят. С таким соседом, как Раша, для любой страны, жить в состоянии войны-увы, но норма. И не стоит тешить себя влажными фантазиями о возможности договориться и жить мирно. Эта имперская ордловая скотострана, просто не способна развиваться, они могут только развязывать войны и качать рамсы. Без иллюзий
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11.06.2020 10:16 Відповісти
Если брать пример с израильской армии, то надо начать 6-ти дневную войну, и освободить оккупированные территории. Россия, ощущая на себе груз ОРДЛО, чтобы выйти из конфликта, сохранив лицо, вполне может согласиться на какой-нибудь номинальный автономный статус для Донбасса, например, какой имел Крым до 2014 года. И для Украины это наилучший вариант.
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11.06.2020 10:24 Відповісти
Согласна. Только одна проблема, чтобы начать 6 дневную войну, в трусах правительства должны хоть на 6 дней завестись яйца. И независимости, как Израиль, нужно на самом деле ещё захотеть. А то у нас, сегодня с Европой заигрывают, а завтра с Рашей. Не понимаю, зачем вообще куда-то лезть. Почему не сделать честный аудит страны и не определите сильные и слабые стороны, и развивать своё государство. Для примера, я в апреле 14 была в Израиле, меня поразило, что у них каждая гроздь бананов аккуратно обмотана пакетом, чтоб птицы не склевали, у них капельный полив к каждому кустику вдоль дороги на скалистой почве подведён, они на столько дорожат своей землей в прямом смысле слова.
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11.06.2020 10:56 Відповісти
1.Значит, военный путь решения конфликта, как в Израиле, для нас не подходит. Значит, остается только второй вариант - согласиться на незначительные уступки России, и реинтегрировать ОРДЛО. 2.Ну вот Зеленский попробовал сделать честный аудит госзапасов, так пороховата его тут же обвинила, что это он зерно украл, хотя до него этот запас годами разворовывали.
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11.06.2020 11:01 Відповісти
Ватный рашистский длбб,идешь на 3 веселых буквы - в сад или на буй ,покачаться на волнах,слишком тебя тут много стало с хитрожопыми ************* хотелками!
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11.06.2020 11:10 Відповісти
Больше треша, ватка.
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11.06.2020 11:14 Відповісти
незначительные уступки.... Ржака.
Все будет так хотим мы -вяликий народ "дамбаса".
Самая первая уступка - чтоб не было Украины! Ну на худой конец в виде братского государства с РФ, где она все за нас будет решать - с кем дружить, на каком языке разговаривать и пр пр пр... А за это мы не будем в вас стрелять, во всяком случае не во всех. Да Да у нас договоров много было с Россией .... Только Крым непонятно где, оружие из России стреляет по территории Украины.
Кто ж такой "честной" поверит?
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11.06.2020 17:42 Відповісти
Ну УНР більшовістська росія якось інтегрувала - так само і даунбас інтегруємо.
Тим більше вони дуже ******* методи Сталіна
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11.06.2020 21:48 Відповісти
А уроды с паспортами расеи являются переговорщиками?
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11.06.2020 10:11 Відповісти
Не, таких членососов-предателей не любит никто и нигде))
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11.06.2020 10:58 Відповісти
Истерика грызлова и вопли террористов из ордло означают, что мы - Украинцы умнее кацапов и снова обыграли вату, загнав кацапов в угол)
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11.06.2020 11:27 Відповісти
Схоже на те, що ушльопок гризанутий там виключно для того щоб пускати бульки дупою. От тільки, думаю пройшли ті часи коли цинічна брехня від високопосадовців кремля сприймалася у цивілізованому світі серйозно. І це добре, значить ініціативу на Донбасі ху.йло втрачає.
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11.06.2020 11:48 Відповісти
Грызлов иди на *** русская свинья вонючая
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11.06.2020 12:26 Відповісти
этому мокшанскому питару нужно здорово настучать в его поганое грызло
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11.06.2020 12:32 Відповісти
Возможно Грызлов сам бы хотел представлять ОРДЛО?
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11.06.2020 13:29 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает"...(с)
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11.06.2020 14:38 Відповісти
А я что говорил???

"Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны."
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11.06.2020 15:22 Відповісти
 
 