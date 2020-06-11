Представник РФ Гризлов про участь переселенців у ТКГ: Фактично це означає вихід України з Мінського процесу

Представник Росії в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ відмовився обговорювати політичну частину Мінського комплексу заходів з представниками терористичних "Л/ДНР" і тим самим, за його словами, фактично вийшов з "Мінського процесу".

"Київ відмовляється обговорювати політичні питання відповідно до пунктів 11, 12 Комплексу заходів з виконання Мінських угод, з "представниками Донецька, Луганська" і збирається обговорювати їх з колишніми мешканцями Донбасу, які зараз проживають на території України", - сказав Гризлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

На думку Гризлова, "Київ вирішив вести переговори з людьми, яких сам і призначив". "Така позиція фактично означає вихід України з Мінського процесу", - сказав він.

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Гризлов також звинуватив владу України в саботажі процесу обміну полоненими на Донбасі. "Ми бачимо, що київська влада продовжує курс на загострення ситуації на Донбасі. Україна навмисно зриває процес обміну утримуваних осіб, відмовляється від своїх зобов'язань не переслідувати осіб, які пройшли процедуру обміну, визначених раніше", - сказав він.

Представник РФ також розцінив як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі.

"Представники Києва сьогодні в односторонньому порядку відкрили пропускні пункти на лінії зіткнення. Раніше в чергах, до того ж влаштованих саме Києвом, вже були смертельні випадки. В умовах спеки та епідемії ситуація на пропускних пунктах може бути набагато гіршою. Одностороннє рішення України щодо пропуску через лінію зіткнення - це провокація", - заявив Гризлов.

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При цьому, за його словами, "рішення про припинення вогню Києвом не ухвалено". "Щодо нових ділянок розведення київська сторона робить тільки декларації, водночас відмовляється обговорювати конкретні координати - це лише імітація роботи, а не виконання рішень. Україна, як і раніше, не дає гарантій безпеки, на весь період робіт, необхідних для підготовки інфраструктури для відкриття нових пропускних пунктів у Щасті та Золотому", - сказав він.

Зазначимо, з 9 червня до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і глава громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. 9 червня відбулися перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.