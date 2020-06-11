Представник РФ Гризлов про участь переселенців у ТКГ: Фактично це означає вихід України з Мінського процесу
Представник Росії в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ відмовився обговорювати політичну частину Мінського комплексу заходів з представниками терористичних "Л/ДНР" і тим самим, за його словами, фактично вийшов з "Мінського процесу".
"Київ відмовляється обговорювати політичні питання відповідно до пунктів 11, 12 Комплексу заходів з виконання Мінських угод, з "представниками Донецька, Луганська" і збирається обговорювати їх з колишніми мешканцями Донбасу, які зараз проживають на території України", - сказав Гризлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
На думку Гризлова, "Київ вирішив вести переговори з людьми, яких сам і призначив". "Така позиція фактично означає вихід України з Мінського процесу", - сказав він.
Гризлов також звинуватив владу України в саботажі процесу обміну полоненими на Донбасі. "Ми бачимо, що київська влада продовжує курс на загострення ситуації на Донбасі. Україна навмисно зриває процес обміну утримуваних осіб, відмовляється від своїх зобов'язань не переслідувати осіб, які пройшли процедуру обміну, визначених раніше", - сказав він.
Представник РФ також розцінив як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі.
"Представники Києва сьогодні в односторонньому порядку відкрили пропускні пункти на лінії зіткнення. Раніше в чергах, до того ж влаштованих саме Києвом, вже були смертельні випадки. В умовах спеки та епідемії ситуація на пропускних пунктах може бути набагато гіршою. Одностороннє рішення України щодо пропуску через лінію зіткнення - це провокація", - заявив Гризлов.
При цьому, за його словами, "рішення про припинення вогню Києвом не ухвалено". "Щодо нових ділянок розведення київська сторона робить тільки декларації, водночас відмовляється обговорювати конкретні координати - це лише імітація роботи, а не виконання рішень. Україна, як і раніше, не дає гарантій безпеки, на весь період робіт, необхідних для підготовки інфраструктури для відкриття нових пропускних пунктів у Щасті та Золотому", - сказав він.
Зазначимо, з 9 червня до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і глава громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. 9 червня відбулися перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.
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Що, ще за формулювання "бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины"
А що Донбасс не Україна? І чому "бывшие жители Донбасса"? Доречі окуповано 1/3 Донбаса. Так що Грізлов ПНХ.
Думка Віталія Портникова з цього приводу:
Для Росії Мінськ має значення тільки тому, що у Кремлі його розглядають як один з інструментів примусу Києва до прямих перемовин із маріонетковими адміністраціями Донецька і Луганська. А навіщо? А зовсім не для закінчення війни. Росія просто хоче довести, що її напад на Україну це "внутрішній конфлікт" і домогтися від Заходу зняття санкцій. Тобто досягти мети, яка є прямо протилежна цілям України. Саме тому Москва так вхопилася за формулу "консультативної ради", на засіданнях якої Росія була б посередником поряд з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вважатися посередником, а не агресором і при цьому контролювати Донбас і домогтися зняття санкцій - ось чого на даному етапі хоче Кремль.
Що буде далі? Нічого непередбачуваного не буде. Якщо українське керівництво і надалі не буде погоджуватися на прямі перемовини з маріонетками, ситуація буде розвиватися за грузинським сценарієм. Рано чи пізно в Кремлі почнуть "операцію з примусу України до миру", спробують захопити ще частину Донбасу, а потім визнають "незалежність" "народних республік" за прикладом Абхазії та Південної Осетії. Якщо ж в Києві підуть на прямі переговори, незалежності "ДНР" та "ЛНР" не визнають, але Україна і "народні республіки" будуть співіснувати за молдавським сценарієм - як три самостійних суб'єкта, легітимний і самопроголошені. З можливістю генерування нових конфліктів, зрозуміло. І з можливістю голосування мешканців окупованих територій за проросійських кандидатів на виборах в Україні - їх спеціально будуть привозити автобусами кудись до Краматорську, як зараз на молдавських виборах підвозять виборців Придністров'я. На час виборів, до речі, будуть просто переставати стріляти.
https://espreso.tv/article/2020/06/09/vitaliy_portnykov_pereselenci_nichogo_ne_zminyat
Вернуть можно то, что тебе принадлежало. Что принадлежало "врагам Украиньі" и что они "возвращать" могут захотеть?
Отвечать не обязательно. Обязательно уяснить что твоя писанина очень смахивает на прощупьівание почвьі для абхазско-осетинского варианта.
Совок там в лютой уродливо-гротескной форме и разруха в головах.
Все будет так хотим мы -вяликий народ "дамбаса".
Самая первая уступка - чтоб не было Украины! Ну на худой конец в виде братского государства с РФ, где она все за нас будет решать - с кем дружить, на каком языке разговаривать и пр пр пр... А за это мы не будем в вас стрелять, во всяком случае не во всех. Да Да у нас договоров много было с Россией .... Только Крым непонятно где, оружие из России стреляет по территории Украины.
Кто ж такой "честной" поверит?
Тим більше вони дуже ******* методи Сталіна
"Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны."