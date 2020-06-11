Політична вендета проти Порошенка матиме дуже погані наслідки, - експосол Канади Ващук
Впливовий канадський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні в 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів "кинути Порошенка за ґрати", назвавши це "тоном, який задають емісари Портнова і Коломойського".
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Плани кинути Порошенка за ґрати були вже в середині 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова / Коломойського в прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати й політичні вигоди на тлі негативного суспільного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендета проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п'яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу Генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.
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Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) - Громадянин України Порошенко Олексій Петрович, 06.03.1985 Р.н., Україна, 01021, М. Київ, Печерський Р-Н, Вул. Грушевського, Буд.9, Кв.40, 82, 47%, Відомості Про Осіб, Через Яких Здійснюється Опосередкований Вплив - Сііі Конфекшнарі Інвестментс Лімітед, Рошен Юроп Бі.ві., Рошен Груп С.а.р.л., Тов "Центрально-Європейська Кондитерська Компанія", Дочірнє Підприємство "Кондитерська Корпорація "Рошен"
Что такое 100% - тебе понятно?
1. Болотисте місце; трясовина, болото (в 1 знач.). Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лагодить мости та насипать на багнах греблі (Нечуй-Левицький, II, 1956, 367); Сотні гинули від настирливого переслідування козаків або тонули в багні і в річці (Іван Ле, Україна, 1940, 291); Стежка вивела на багна, вкриті іржею (Петро Панч, III, 1956, 72);
// Велика калюжа, грязьке місце. По дворах стояли багна й зеленасті калюжі (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308).
Низинное и верховое болота отличаются своим положением в рельефе, происхождением, характером питания, кислотностью среды, растительностью, торфяной залежью. Утонуть при желании можно и в озерке верхового болота.
Эвтрофное болото (болотный массив) - низинное болото
Эвтрофный болотный массив характеризуется значениями водородного показателя pH от 6,0 до 7,5. Эвтрофные болота получают питание преимущественно с грунтовыми водами, но это не исключает возможности дополнительного питания поверхностным стоком и атмосферными осадками.
Располагаются эвтрофные болотные массивы в поймах крупных рек, образуясь путём зарастания старичных водоёмов (пойменные болота). Они встречаются практически во всех природных зонах, начиная с тундровой, но их доля, по сравнению с болотами других типов (олиготрофных и мезотрофных) возрастает при движении к югу.
Для низинных болот характерна травянистая растительность: осоки, травы, хвощи. Типичные растения - это осоки дернистая, острая, пузырчатая, омская и другие; сабельник болотный, белокрыльник болотный, звездчатки - болотная и топяная, вербейник кистецветный, сердечник горький, хвощи - топяной и болотный, вех ядовитый и др. В моховом ярусе пойменных болот произрастают зелёные мхи, или гипны. В литературе можно встретить термин «гипновые болота», т.е. болота, в растительном покрове которых преобладают гипновые мхи.
Низинные болота могут быть: хвощовыми, тростниковыми, осоковыми с лишь небольшими пятнами мхов и малым числом видов сосудистых растений.
В формировании сплавины на малых болотах, развивающихся в замкнутых котловинах, активное участие принимают так называемые эвтрофные виды сфагнов: сфагнум береговой, сфагнум Гиргензона, сфагнум оттопыренный.
Олиготрофное болото (болотный массив) - верховое болото
Верховое болото характеризуется низкими значениями водородного показателя: pH= 3,5‒4,4.
Размер его зависит от характера котловины, в которой оно формируется, от типа четвертичных отложений, подстилающих ложе болота, и, отчасти, от его возраста.
Определение болотного массива как олиготрофного не исключает присутствие в его окраинных частях мезоолиготрофных и даже мезотрофных участков; однако их размер незначителен и не сопоставим с основным контуром болота.
Для олиготрофных болот характерны растения, приспособившиеся жить на бедном питательными веществами субстрате. Среди них болотные кустарнички: водяника, багульник, кассандра, клюква обыкновенная и мелкоплодная, подбел; на болотах, находящихся вблизи Атлантики, обычен вереск обыкновенный. Из осоковых - пушица влагалищная, осока топяная, осока мелкоцветковая, очеретник белый. Два вида росянок - круглолистная и английская - по праву являются символом верховых болот. Росянка английская растёт в самых топких местообитаниях среди печеночных мхов. Эти насекомоядные растения в процессе эволюции приспособились к жизни в условиях лимитированного питания. Для болот этого типа характерны сфагновые мхи: магелланский, бурый и узколистный.
Порох является ВЛАСНИКОМ Рошена.
Низкое у тебя мастерство производства гавна, жидковато пока выходит!
Допомога центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України (3 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit§ion=13 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit§ion=13 ред. код ]
Благодійний проект корпорації був спрямований на відновлення зношеного рентгенівського обладнання: заміни потребували 2 рентген випромінювача (променеві трубки) в ангіографічній операційній центру і протягом півроку пацієнти були позбавлені життєво необхідної допомоги. Корпорація ROSHEN успішно реалізувала проект відновлення роботи операційного центру.
Також корпорація ROSHEN купила й передала Центру дитячої кардіохірургії та кардіології МОЗ України терморегулювальний апарат, який необхідний для операцій, коли дитині повністю зупиняють серце, а життя підтримується за рахунок штучного кровообігу. За рік таких операцій в Центрі проводять приблизно 300. Попередня «лазня» відпрацювала своє і вийшла з ладу, залишивши лікарів в критичному станіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-25 [25] .
Допомога https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82 Охматдиту (бл. 34 млн грн, 2015-2016)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit§ion=14 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit§ion=14 ред. код ]
2015 року представники ROSHEN зустрілися з керівництвом «ОХМАТДИТу» і запропонували свою підтримку. В рамках благодійного проекту було виконане такеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-28 [28] :для відділення дитячої хірургії придбана пересувна наркозна станція нового покоління Primus Draeger з унікальною комплектацією (травень 2015 р.). Завдяки цій системі можна контролювати подачу наркозу для недоношених дітей масою тіла до одного кілограму. Окрема перевага устаткування полягає у його мобільності та можливості використання у будь-якій точці лікарні.придбано енергетичну платформу Force Triad - пристрій, в якому об'єднані функція електрокоагуляції в режимах монополярного, біполярного коагулювання та функція LigaSure. Зокрема, ця функція дозволяє зварювати та пересікати кровоносні судини діаметром до 7 міліметрів, розсікати та обробляти кровоточиві поверхні паренхіматозних органів - печінки, селезінки та інших.для реанімаційного відділення переданий дефібрилятор Zoll R-Serie, який відповідає всім ******** вимогам першої реанімаційної невідкладної допомоги;придбані хірургічні столи Steris Surgical Technologies (вертебрологічний і нейрохірургічний з ортопедичними приставками та аксесуарами) та операційні світильники, призначені для роботи в операційних. Переваги цих хірургічних столів в їх універсальності, а саме, гнучкість, модульність, ергономічність, надзвичайна мобільність, рентгеноспроможність, живлення від електричної мережі або батареї з постійною автоматичною самодіагностикою, надійне блокування столу на підлозі та компенсація нерівності підлоги, швидке та зручне приєднання аксесуарів;профінансовано ремонт рентгенівських та УЗД апаратів;придбано нові газифікатори виробництва італійської компанії VRV, що дозволяє збільшити запаси кисню і має особливо велике значення під час свят та у зимовий період. У перспективі вони зможуть обслуговувати ще й новий корпус.у поліклініці проведено реконструкцію системи опалення, відновлено неробочу систему вентиляції, реконструйовано систему електроживлення та освітлення;виконано роботи щодо системи подачі медичного повітря в хірургічному та неонатальному корпусах;здійснено заміну двох ліфтів: одного у поліклініці, другого у хірургічному корпусі та заключено контракт на встановлення ще двох
ліфтів
.Допомога https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F Кременчуцькій міській дитячій лікарні [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit§ion=15 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit§ion=15 ред. код ]
В рамках програми в лютому 2019 року було відкрито нове стерилізаційне відділення та лабораторію, оснащені ******** обладнанням і ******* (вартість проекту - 35 млн грн)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-29 [29] .Допомога постраждалим в зоні АТО (понад 12 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit§ion=16 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit§ion=16 ред. код ]
Плідна співпраця з благодійними фондами і проектами має на меті допомогти як військовим, які з честю та гідністю захищають суверенітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Української держави , родинам воїнів, так і переселенцям, які внаслідок бойових дій були змушені покинути свої домівки.
Особливої турботи потребують поранені бійці, процес їхнього одужання часто триває не один місяць. У рамках благодійного проекту Nodus корпорація ROSHEN подбала про те, щоб тяжкопоранені українські бійці одержали повноцінне і ефективне лікування та реабілітацію в Україні, Австрії, Німеччині, Греції та Словаччині.
Інший проект проходить у партнерстві з двома благодійними фондами - БФ Олени Коннової та БФ International Association for Support of Ukraine. Він спрямований на підтримку сиріт у зоні АТО та дітей загиблих військових. Напередодні новорічних свят працівники компанії завітали до вихованців дитячих будинків та садочків зі святковими подарунками. Також матеріальна допомога і новорічні подарунки були передані 100 родинами воїнів, що віддали своє життя за Україну на Сході. Подарунки отримали і в багатодітній родині Фаїнів, де виховують 10 дітей. Вся родина завітала до Києва на феєричне різдвяне шоу.
Вже другий рік поспіль українські військові беруть участь у Марафоні Морської піхоти США. Втрата кінцівок і важкі поранення в АТО не завадили українським воїнам пробігти дистанцію у 10 кілометрів торік. 16 серпня цього року в Києві пройшла презентація команди українських військових, яких відібрали для участі в 42-му Марафоні Морської піхоти США, що відбувся 22 жовтня в США. Головна мета марафону - реабілітація. Квитки до США та назад, а також членські внески команді забезпечує корпорація ROSHEN.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-30 [30]
Допомога ЗСУ (700 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit§ion=17 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit§ion=17 ред. код ]
З початку російської агресії проти України, Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу Збройним Силам України, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування «Південь» Сухопутних військ).
Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (.308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій .338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-31 [31] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-32 [32] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-33 [33]
На додачу, у звіті Фонду Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-34 [34] Житло для військових (37 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit§ion=18 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit§ion=18 ред. код ]
2014 року компанія побудувала перший житловий будинок для військових - під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 Броварами на Київщині. Туди було заселено родини військовослужбовців, передислокованих із Криму.
В липні 2019-го компанія відкрила другий будинок для військовослужбовців, побудований з технологіями збереження енергії. Бу