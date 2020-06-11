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Порошенко (15080) Ващук Роман (64)

Політична вендета проти Порошенка матиме дуже погані наслідки, - експосол Канади Ващук

Політична вендета проти Порошенка матиме дуже погані наслідки, - експосол Канади Ващук

Впливовий канадський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні в 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів "кинути Порошенка за ґрати", назвавши це "тоном, який задають емісари Портнова і Коломойського".

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани кинути Порошенка за ґрати були вже в середині 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова / Коломойського в прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати й політичні вигоди на тлі негативного суспільного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендета проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п'яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу Генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не відчуває втоми від України, - експосол Ващук

Політична вендета проти Порошенка матиме дуже погані наслідки, - експосол Канади Ващук 01

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Топ коментарі
+32
Политическая вендетта против Порошенко будет иметь очень плохие последствия, - экс-посол Канады Ващук - Цензор.НЕТ 3895
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11.06.2020 09:38
+25
Почему-то нет "дел" по воровству и коррупции...
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11.06.2020 09:43
+24
Медведчуки-коломойские этого и добиваются, чтобы запад отвернулся от Украины.
Их марионетки воплощают это в жизнь.
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11.06.2020 09:42
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13.06.2020 09:21 Відповісти
Дякую. Дякую за відповідь по суті. Тільки ось там не від Петра Олексійовича, а від "Кондитерська корпорація "Рошен"". Тоді поясніть ще, яким таким дивом людина займаючи пост Президента України, мав власний "бізнес"? Якщо Порошенко передав керування корпорацією, то яким таким дивним чином діяльність корпорації приписують Порошенко ? Чи підтверджують документи те що використовуючи свою посаду Президента, Петро впливав на діяльність корпорації "Рошен" ? Чи навпаки, пітдвержують те що Порошенко порушив закон України про президенство ?
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13.06.2020 09:32 Відповісти
Отношения Собственника и Управляющего определяются договором. Отчего это Собственник не может управлять НЕ КОММЕРЧЕСКОЙ (благотворительной) деятельностью?
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13.06.2020 11:12 Відповісти
"Рошен" це комерційна установа, Публічне акціонерне товариство. Тому рішення про витрати мають бути прийняти загальними зборам акціонерів. Такі правила.
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13.06.2020 17:14 Відповісти
Ты сможешь изобразить из сибя ещё более умного, если в гугле изучишь понятие "контрольный пакет".
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13.06.2020 19:16 Відповісти
Вірно кажеш. Але який нахрін "конрольний пакет" в людини яка займає пост президента України. Це порушення закону України. Петро мав продати, або передати в управління стороннім. Ти стверджуєш що "святий" петро так вляпався порушивши закон? Чи для "святих" закони не писані ?
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13.06.2020 20:45 Відповісти
Ну, ты старателен! Палочку в навозе вращаешь быстро! Вот только оно никак не загустеет...
Благотворительность - это НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ деятельность. Ты уверен, что закон запрещает президенту заниматься благотворительностью? Текст в студию!
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14.06.2020 09:25 Відповісти
Згідно закону України займаючи пост президента людима має право володіти бізнесом, та керувати ним ? текст в студію.
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14.06.2020 11:33 Відповісти
еврейских базаров не веду. Сперва ты про "что закон запрещает президенту заниматься благотворительностью? Текст в студию!", ПОТОМ твой вопрос.
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14.06.2020 12:38 Відповісти
"Чукча" письменик, щось вигадає і потім доводить? де я писав що закон забороняє займатися благодійністью? Займаючи пост президента, петро мав право бути беніфіціаром та отримувати дівиденди. ось що він потім робив з тими дівідендами інша справа. А ось яким дивним чином петро приписує собі в "благодійнсть" те що робила акціонерна корпорація "рошен", якщо напряму володіти та управляти нею він не мав права на час коли займав пост Президента ? Ось про те що Порошенко не мав права. Тим більше, чому всі діла рошен.. приписує виключно собі? Чому не має посилання на інших акціонерів ?
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14.06.2020 14:04 Відповісти
Бессмысленное бормотание. Простой вопрос - президент имеет право заниматься благотворительностью?
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15.06.2020 15:39 Відповісти
Кожна людина має право роспоряджатися своїми коштами на благодійність.. А ось приписувати собі благодійність юридичної особи, управліня якої належить іншим особам, не можна. І де я писав що Президентові не можна займатися благодійністью?
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15.06.2020 17:16 Відповісти
Бессмысленный набор слов. Ты не понимаешь, чем собственник отличается от управляющего.
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15.06.2020 17:34 Відповісти
Добре. тоді будь ласка скажи хто є власником акціонерного товариства "рошен" ?
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15.06.2020 18:40 Відповісти
Акціонери Згідно Реєстру
Засновник, 505833098₴ (100%)
Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) - Громадянин України Порошенко Олексій Петрович, 06.03.1985 Р.н., Україна, 01021, М. Київ, Печерський Р-Н, Вул. Грушевського, Буд.9, Кв.40, 82, 47%, Відомості Про Осіб, Через Яких Здійснюється Опосередкований Вплив - Сііі Конфекшнарі Інвестментс Лімітед, Рошен Юроп Бі.ві., Рошен Груп С.а.р.л., Тов "Центрально-Європейська Кондитерська Компанія", Дочірнє Підприємство "Кондитерська Корпорація "Рошен"

Что такое 100% - тебе понятно?
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15.06.2020 18:43 Відповісти
ну те що хряк заснував всім відомо.. Хто є на даний час власником акцій ? (підсказка.. не тільки шакал-прилипала). До відома тобі - бенефіціар -особа, що отримує прибуток від своєї власності, яку передано в довірче користування другій особі, юридичній чи фізичній (оренда, винайм). Шоколадний лише отримує прибуток від частки акцій "Рошен". Займаючи посаду Президента він по закону України не мав права вести управління компанією, та нібито передав її "ротшильдам" аж в 2016 році. То вибирай, що порушив хряк, заборону на управління та володіння, чи тиск на незалежну компанію ?
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15.06.2020 19:00 Відповісти
Ті просто мудак. Венись в шестой класс и віучи, что такое 100%.
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16.06.2020 10:41 Відповісти
Імбіцил. Там прямо так і надруковано. ЗАСНОВНИК який вніс 100% уставного фонду при заснуванні аж в далекому 1985 році. І якщо ти соєве не знаєш скільки й кому належать акції в теперішній час, то є твоє особисте упущення. Доречі імбіцил, мова то не про те скільки належить хряку акцій, а про те що будучи на посту Президента, він не мав права напряму роспоряджатися тими активами. Так, отримувати дівіденди він мав право, робити з тими отриманими суммами дівідендів, мав право робити що заманеться. Але ж ти імбіцил ще гадаєш, що якщо якась компанія, навіть на 100 відсотків комусь належить, то це виглядає як гаманець в кармані. Але насправді все не так як ти гадаєш. Навіть в приватній компанії, не може власник ось так за забаганками чи по пяні витратити кошти як йому захочеться. В якому класі ти пішов працювати?
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16.06.2020 11:13 Відповісти
Ты просто мудак. Ті просто мудак. Венись в шестой класс и віучи, чем ЗАСНОВНИК отличается от ВЛАСНИК. А после этого - чем КОММЕРЧЕСКАЯ деятельность отличается от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ деятельности.
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16.06.2020 15:24 Відповісти
ой москалику тебе й пуче. Омивача хряпни.
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16.06.2020 15:32 Відповісти
Ты просто мудак. Ті просто мудак. Венись в шестой класс и віучи, чем ЗАСНОВНИК отличается от ВЛАСНИК. А после этого - чем КОММЕРЧЕСКАЯ деятельность отличается от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ деятельности.
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16.06.2020 17:33 Відповісти
Макаку навчили копіпастити.
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16.06.2020 17:49 Відповісти
И только мудака https://censor.net/user/159151 никак нельзя научить тому, чем ЗАСНОВНИК отличается от ВЛАСНИК. .....
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16.06.2020 18:19 Відповісти
В яких "масковских бааалотах" багнюку місиш?
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16.06.2020 21:50 Відповісти
Под Масквой болот нет. Там глина.
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17.06.2020 10:43 Відповісти
Вікіпедія каже про інше. Що навіть біля кремля недалеко є болото. Там де болото - там і багнюка.
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17.06.2020 15:29 Відповісти
Не путай болото с багнюкой. Во первых, глина для багнюки - вот это самое то. Во вторых, настоящее болото практически стерильно. Там даже комаров нет.
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18.06.2020 09:18 Відповісти
БАГНЮ́КА, и, жін. Збільш. до багно 1, 2. Ріки й озера каламутив [Святослав], Непролазні болота й багнюки гатив (Панас Мирний, V, 1955, 268);
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18.06.2020 09:24 Відповісти
БАГНО́, а, сер.
1. Болотисте місце; трясовина, болото (в 1 знач.). Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лагодить мости та насипать на багнах греблі (Нечуй-Левицький, II, 1956, 367); Сотні гинули від настирливого переслідування козаків або тонули в багні і в річці (Іван Ле, Україна, 1940, 291); Стежка вивела на багна, вкриті іржею (Петро Панч, III, 1956, 72);
// Велика калюжа, грязьке місце. По дворах стояли багна й зеленасті калюжі (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308).
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18.06.2020 09:25 Відповісти
В чём разница между низинным и верховым болотом? В первом можно утонуть, а во втором нет?

Низинное и верховое болота отличаются своим положением в рельефе, происхождением, характером питания, кислотностью среды, растительностью, торфяной залежью. Утонуть при желании можно и в озерке верхового болота.
Эвтрофное болото (болотный массив) - низинное болото
Эвтрофный болотный массив характеризуется значениями водородного показателя pH от 6,0 до 7,5. Эвтрофные болота получают питание преимущественно с грунтовыми водами, но это не исключает возможности дополнительного питания поверхностным стоком и атмосферными осадками.
Располагаются эвтрофные болотные массивы в поймах крупных рек, образуясь путём зарастания старичных водоёмов (пойменные болота). Они встречаются практически во всех природных зонах, начиная с тундровой, но их доля, по сравнению с болотами других типов (олиготрофных и мезотрофных) возрастает при движении к югу.
Для низинных болот характерна травянистая растительность: осоки, травы, хвощи. Типичные растения - это осоки дернистая, острая, пузырчатая, омская и другие; сабельник болотный, белокрыльник болотный, звездчатки - болотная и топяная, вербейник кистецветный, сердечник горький, хвощи - топяной и болотный, вех ядовитый и др. В моховом ярусе пойменных болот произрастают зелёные мхи, или гипны. В литературе можно встретить термин «гипновые болота», т.е. болота, в растительном покрове которых преобладают гипновые мхи.
Низинные болота могут быть: хвощовыми, тростниковыми, осоковыми с лишь небольшими пятнами мхов и малым числом видов сосудистых растений.
В формировании сплавины на малых болотах, развивающихся в замкнутых котловинах, активное участие принимают так называемые эвтрофные виды сфагнов: сфагнум береговой, сфагнум Гиргензона, сфагнум оттопыренный.
Олиготрофное болото (болотный массив) - верховое болото
Верховое болото характеризуется низкими значениями водородного показателя: pH= 3,5‒4,4.
Размер его зависит от характера котловины, в которой оно формируется, от типа четвертичных отложений, подстилающих ложе болота, и, отчасти, от его возраста.
Определение болотного массива как олиготрофного не исключает присутствие в его окраинных частях мезоолиготрофных и даже мезотрофных участков; однако их размер незначителен и не сопоставим с основным контуром болота.
Для олиготрофных болот характерны растения, приспособившиеся жить на бедном питательными веществами субстрате. Среди них болотные кустарнички: водяника, багульник, кассандра, клюква обыкновенная и мелкоплодная, подбел; на болотах, находящихся вблизи Атлантики, обычен вереск обыкновенный. Из осоковых - пушица влагалищная, осока топяная, осока мелкоцветковая, очеретник белый. Два вида росянок - круглолистная и английская - по праву являются символом верховых болот. Росянка английская растёт в самых топких местообитаниях среди печеночных мхов. Эти насекомоядные растения в процессе эволюции приспособились к жизни в условиях лимитированного питания. Для болот этого типа характерны сфагновые мхи: магелланский, бурый и узколистный.
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18.06.2020 10:39 Відповісти
утонуть можно и в "чайной ложке". Те що ти знавець трясовин та болот тільки більше підтверджує про твоє мокшинське коріння. Так що міси багно та квакай на срувесна та фішкісру.
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Во первіх я два года служил в Подмасковье, а во вторіх каждій год ездил летом к тёще клюквы собирать. Так что не по наслышке.
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19.06.2020 10:23 Відповісти
я й кажу що ти мокша. Іди весели своїх москаликів.
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19.06.2020 10:38 Відповісти
Про те що не знає рука де вона "чеше", то по всьому інтернеті петро з коробкою та костюмом. В коробці вже дірка, а костюм пора в праску здати. Я не про фонд "шоколадного", я про витрати ВЛАСНИХ КОШТІВ. Які він, по його ж таки словам, витратив.
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12.06.2020 10:16 Відповісти
Ты идиот или на дотации?
Порох является ВЛАСНИКОМ Рошена.
Низкое у тебя мастерство производства гавна, жидковато пока выходит!
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13.06.2020 11:15 Відповісти
Брешеш... так як Рошен є "Публічне акціонерне товариство" - яке належить акціонерам. Серед яких є і Петро.
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13.06.2020 17:11 Відповісти
Благодійність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=12 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=12 ред. код ]
Допомога центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України (3 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=13 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=13 ред. код ]
Благодійний проект корпорації був спрямований на відновлення зношеного рентгенівського обладнання: заміни потребували 2 рентген випромінювача (променеві трубки) в ангіографічній операційній центру і протягом півроку пацієнти були позбавлені життєво необхідної допомоги. Корпорація ROSHEN успішно реалізувала проект відновлення роботи операційного центру.
Також корпорація ROSHEN купила й передала Центру дитячої кардіохірургії та кардіології МОЗ України терморегулювальний апарат, який необхідний для операцій, коли дитині повністю зупиняють серце, а життя підтримується за рахунок штучного кровообігу. За рік таких операцій в Центрі проводять приблизно 300. Попередня «лазня» відпрацювала своє і вийшла з ладу, залишивши лікарів в критичному станіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-25 [25] .
Допомога https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82 Охматдиту (бл. 34 млн грн, 2015-2016)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=14 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=14 ред. код ]
2015 року представники ROSHEN зустрілися з керівництвом «ОХМАТДИТу» і запропонували свою підтримку. В рамках благодійного проекту було виконане такеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-28 [28] :для відділення дитячої хірургії придбана пересувна наркозна станція нового покоління Primus Draeger з унікальною комплектацією (травень 2015 р.). Завдяки цій системі можна контролювати подачу наркозу для недоношених дітей масою тіла до одного кілограму. Окрема перевага устаткування полягає у його мобільності та можливості використання у будь-якій точці лікарні.придбано енергетичну платформу Force Triad - пристрій, в якому об'єднані функція електрокоагуляції в режимах монополярного, біполярного коагулювання та функція LigaSure. Зокрема, ця функція дозволяє зварювати та пересікати кровоносні судини діаметром до 7 міліметрів, розсікати та обробляти кровоточиві поверхні паренхіматозних органів - печінки, селезінки та інших.для реанімаційного відділення переданий дефібрилятор Zoll R-Serie, який відповідає всім ******** вимогам першої реанімаційної невідкладної допомоги;придбані хірургічні столи Steris Surgical Technologies (вертебрологічний і нейрохірургічний з ортопедичними приставками та аксесуарами) та операційні світильники, призначені для роботи в операційних. Переваги цих хірургічних столів в їх універсальності, а саме, гнучкість, модульність, ергономічність, надзвичайна мобільність, рентгеноспроможність, живлення від електричної мережі або батареї з постійною автоматичною самодіагностикою, надійне блокування столу на підлозі та компенсація нерівності підлоги, швидке та зручне приєднання аксесуарів;профінансовано ремонт рентгенівських та УЗД апаратів;придбано нові газифікатори виробництва італійської компанії VRV, що дозволяє збільшити запаси кисню і має особливо велике значення під час свят та у зимовий період. У перспективі вони зможуть обслуговувати ще й новий корпус.у поліклініці проведено реконструкцію системи опалення, відновлено неробочу систему вентиляції, реконструйовано систему електроживлення та освітлення;виконано роботи щодо системи подачі медичного повітря в хірургічному та неонатальному корпусах;здійснено заміну двох ліфтів: одного у поліклініці, другого у хірургічному корпусі та заключено контракт на встановлення ще двох
ліфтів

.Допомога https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F Кременчуцькій міській дитячій лікарні [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=15 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=15 ред. код ]
В рамках програми в лютому 2019 року було відкрито нове стерилізаційне відділення та лабораторію, оснащені ******** обладнанням і ******* (вартість проекту - 35 млн грн)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-29 [29] .Допомога постраждалим в зоні АТО (понад 12 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=16 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=16 ред. код ]
Плідна співпраця з благодійними фондами і проектами має на меті допомогти як військовим, які з честю та гідністю захищають суверенітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Української держави , родинам воїнів, так і переселенцям, які внаслідок бойових дій були змушені покинути свої домівки.
Особливої турботи потребують поранені бійці, процес їхнього одужання часто триває не один місяць. У рамках благодійного проекту Nodus корпорація ROSHEN подбала про те, щоб тяжкопоранені українські бійці одержали повноцінне і ефективне лікування та реабілітацію в Україні, Австрії, Німеччині, Греції та Словаччині.
Інший проект проходить у партнерстві з двома благодійними фондами - БФ Олени Коннової та БФ International Association for Support of Ukraine. Він спрямований на підтримку сиріт у зоні АТО та дітей загиблих військових. Напередодні новорічних свят працівники компанії завітали до вихованців дитячих будинків та садочків зі святковими подарунками. Також матеріальна допомога і новорічні подарунки були передані 100 родинами воїнів, що віддали своє життя за Україну на Сході. Подарунки отримали і в багатодітній родині Фаїнів, де виховують 10 дітей. Вся родина завітала до Києва на феєричне різдвяне шоу.
Вже другий рік поспіль українські військові беруть участь у Марафоні Морської піхоти США. Втрата кінцівок і важкі поранення в АТО не завадили українським воїнам пробігти дистанцію у 10 кілометрів торік. 16 серпня цього року в Києві пройшла презентація команди українських військових, яких відібрали для участі в 42-му Марафоні Морської піхоти США, що відбувся 22 жовтня в США. Головна мета марафону - реабілітація. Квитки до США та назад, а також членські внески команді забезпечує корпорація ROSHEN.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-30 [30]
Допомога ЗСУ (700 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=17 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=17 ред. код ]
З початку російської агресії проти України, Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу Збройним Силам України, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування «Південь» Сухопутних військ).
Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (.308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій .338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-31 [31] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-32 [32] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-33 [33]
На додачу, у звіті Фонду Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD#cite_note-34 [34] Житло для військових (37 млн грн)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&veaction=edit&section=18 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&section=18 ред. код ]
2014 року компанія побудувала перший житловий будинок для військових - під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 Броварами на Київщині. Туди було заселено родини військовослужбовців, передислокованих із Криму.
В липні 2019-го компанія відкрила другий будинок для військовослужбовців, побудований з технологіями збереження енергії. Бу
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13.06.2020 19:19 Відповісти
це добре.. але всі підтвердженя або бірюков або ЗМІ. Такі собі джерела підтвердження.
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13.06.2020 20:51 Відповісти
Пройдись по ссылкам и опровергни.
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14.06.2020 09:21 Відповісти
Наївний чи дипломатичний Ващук. Тон в цьому питанні задає заздрісний зеленський, а коломойський і портнов на підхваті.
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11.06.2020 21:19 Відповісти
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