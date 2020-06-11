Політична вендета проти Порошенка матиме дуже погані наслідки, - експосол Канади Ващук

Впливовий канадський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні в 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів "кинути Порошенка за ґрати", назвавши це "тоном, який задають емісари Портнова і Коломойського".

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани кинути Порошенка за ґрати були вже в середині 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова / Коломойського в прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати й політичні вигоди на тлі негативного суспільного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендета проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п'яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу Генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

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