Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок
Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, розповів про зустріч у межах гуманітарної підгрупи, де, крім української делегації, брали участь модератори з ОБСЄ Хайді Грау та П'єр Морель, представник Росії Гризлов та представники ОРДЛО з російської сторони.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Як уже стало зрозуміло, російська сторона завжди поводиться однаково. Представник РФ обов'язково спізнюється хвилин на 30-40, а коли включається, то намагається максимально уникати діалогу і майже не бере в ньому участі. Такою поведінкою росіяни демонструють, що нібито не є стороною конфлікту, але вигляд це має відверто смішний. Якийсь дитячий садок", - написав Казанський.
Він також зазначив, що вчора "поводилися по-різному і російські проксі".
"Представники ОРДО з російської сторони - Наталія Никонорова і Наталія Михайлова поводилися коректно. А ось луганчани Мірошник і Дейнего знову волали, грубіянили, перебивали модераторів і намагалися довести, що переселенці не мають права представляти Донецьк і Луганськ.
Відповідь з нашого боку була симетричною, тільки в більш коректній формі. Суть ситуації в тому, що будь-яка претензія російської сторони до переселенців застосовна і до неї самої. На нашу адресу звучали претензії, що ми обрані непрозоро і не представляємо жителів Донбасу. При цьому говорили це люди, які захопили владу силою, репресіями вигнали з Донецька і Луганська всіх неугодних, і також не представляють жителів Донбасу", - розповів Казанський.
Блогер зазначив, що представник РФ Гризлов "дуже обурюється, що Київ вирішив обговорювати комплекс заходів щодо виконання Мінських угод з "колишніми жителями Донбасу".
Він також повідомив, що українською стороною було порушено питання про викрадену в Донецьку мешканку Євросоюзу Євгенію Єпес-Веньєси, шахтарів, які страйкують в Антрациті, та відкриття КПВВ на Донбасі представниками ОРДЛО. Відповіді на жодне з них, за словами Казанського, отримано не було.
Зазначимо, з 9 червня до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і глава громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. 9 червня відбулися перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.
Будь ласка, зачекайте...
За свою жизнь ,я с подобным не однажды сталкивался , и всегда меня это забавляло . Особенно смешно наблюдать за реакцией быдлана ,когда делаешь вид что такое наглое его поведение , тебя вовсе не заботит ,, что это как бы - в порядке вещей . Он тогда начинает просто из шкуры лезть , шоб его таки заметили ,, и выглядит совсем по дурацки . .
Да, кормильцы, это вам не касками в Киеве стучать...
Як ми і попереджали, Рєзніков та Єрмак продовжують тягнути тему «консультаційної ради».
Від сьогодні в роботі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі беруть участь так звані «представники спільноти переселенців».
Мова йде про блогерів Дениса Казанського, Сергія Гармаша, а також лідера «луганського земляцтва» Вадима Горана та відомого луганського лікаря Константина Лібстера.
Українська сторона заперечує, що це «прямий діалог» з ОРДЛО і створення «консультаційної ради», у той же час російські окупаційні адміністраціі говорять про початок «прямих консультацій».
Як би Єрмак з Рєзніковим, а тепер і ці «представники переселенців», не виправдовували їх присутність в політичній підгрупі ТКГ, Київ фактично сам увійшов у пастку «діалогової платформи», яка легітимізовує окупаційні адміністрації та виводить Росію з категорії «сторони конфлікту - сторони учасника ТКГ» в статус «особливого посередника».
Вже кілька міжнародних організацій, які займаються миротворчою тематикою, анонсували на кінець літа івенти «дипломатії другого плану», в яких візьмуть участь «експерти з двох сторін (від Києва та ОРДЛО), залучені до переговорного процесу у Мінську».
У цьому контексті важливо зазначити, що прізвища учасників-переселенців не грають жодної ролі, як і їхні «політичні переконання».
Історія з «діалоговою платформою», як би її не називав Рєзніков чи Казанський, є «пасткою 22», де будь-який крок української сторони є втратами та поступками ворогу. Це питання системне, а не персоналій.
Я розумію, що деяким колегам стало затісно в ніші блогерів і захотілося спробувати себе у великій політиці, але участь у такій сумнівній справі як «прямий діалог» з окупаційними адміністраціями не додасть до карми, скоріше навпаки.
Источник: https://censor.net/b3201094
"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - подчеркнул Цимбалюк.
Также на Цензор.НЕТ: https://censor.net/news/3196844/maas_lavrovu_rf_doljna_vypolnyat_minskie_dogovorennosti
Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ, и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не владеют российскими паспортами.Источник: https://censor.net/p3197117
И Дейнего в ТКГ и Никанорова прошло 20 дней с новости
Загоняем постепенно врага (мокшей) в угол и ставим на колени. Кацапы это понимают и бьется в истерике.
А сєпари просто звикли.