УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини
8 557 20
Гризлов (78) Казанський Денис (308) антрацит (251) Тристороння контактна група (827) КПВВ (330)

Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок

Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, розповів про зустріч у межах гуманітарної підгрупи, де, крім української делегації, брали участь модератори з ОБСЄ Хайді Грау та П'єр Морель, представник Росії Гризлов та представники ОРДЛО з російської сторони.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як уже стало зрозуміло, російська сторона завжди поводиться однаково. Представник РФ обов'язково спізнюється хвилин на 30-40, а коли включається, то намагається максимально уникати діалогу і майже не бере в ньому участі. Такою поведінкою росіяни демонструють, що нібито не є стороною конфлікту, але вигляд це має відверто смішний. Якийсь дитячий садок", - написав Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента

Він також зазначив, що вчора "поводилися по-різному і російські проксі".

"Представники ОРДО з російської сторони - Наталія Никонорова і Наталія Михайлова поводилися коректно. А ось луганчани Мірошник і Дейнего знову волали, грубіянили, перебивали модераторів і намагалися довести, що переселенці не мають права представляти Донецьк і Луганськ.

Відповідь з нашого боку була симетричною, тільки в більш коректній формі. Суть ситуації в тому, що будь-яка претензія російської сторони до переселенців застосовна і до неї самої. На нашу адресу звучали претензії, що ми обрані непрозоро і не представляємо жителів Донбасу. При цьому говорили це люди, які захопили владу силою, репресіями вигнали з Донецька і Луганська всіх неугодних, і також не представляють жителів Донбасу", - розповів Казанський.

Блогер зазначив, що представник РФ Гризлов "дуже обурюється, що Київ вирішив обговорювати комплекс заходів щодо виконання Мінських угод з "колишніми жителями Донбасу".

Також читайте: Представник РФ Гризлов про участь переселенців у ТКГ: Фактично це означає вихід України з Мінського процесу

Він також повідомив, що українською стороною було порушено питання про викрадену в Донецьку мешканку Євросоюзу Євгенію Єпес-Веньєси, шахтарів, які страйкують в Антрациті, та відкриття КПВВ на Донбасі представниками ОРДЛО. Відповіді на жодне з них, за словами Казанського, отримано не було.

Зазначимо, з 9 червня до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і глава громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. 9 червня відбулися перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок 01
Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок 02
Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок 03

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Грызлов не опаздывает, а показывает свое неуважения и свою важность, точно так же ведет себя ху.йло на встречах. Когдато он, ху.йло, точно так же себя повел в Сингапуре, его подождали 1 минуту и ушли с встречи, показав, что он обыкновенное ху.йло невежественное.
показати весь коментар
11.06.2020 09:52
+17
а что ты хотел от собак кремля??????????
показати весь коментар
11.06.2020 09:43
+10
Правильный хід. Кацапи такого не чекали
показати весь коментар
11.06.2020 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что ты хотел от собак кремля??????????
показати весь коментар
11.06.2020 09:43 Відповісти
сначала он опаздывает, потом не прийдет, а потом рашка заявит что она вообще не сторона конфликта.
показати весь коментар
11.06.2020 09:44 Відповісти
Грызлов не опаздывает, а показывает свое неуважения и свою важность, точно так же ведет себя ху.йло на встречах. Когдато он, ху.йло, точно так же себя повел в Сингапуре, его подождали 1 минуту и ушли с встречи, показав, что он обыкновенное ху.йло невежественное.
показати весь коментар
11.06.2020 09:52 Відповісти
Я бы на месте Казанского сказал бы ему что нибудь вроде - о , вы сегодня вовремя пришли ,, или - попросил бы дать пять минут на подготовку к переговорам , в связи с тем что грызлов пришёл неожиданно быстро , и дескать - мы не успели даже разложить на столе бумаги . .
показати весь коментар
11.06.2020 10:14 Відповісти
Правильный хід. Кацапи такого не чекали
показати весь коментар
11.06.2020 09:54 Відповісти
Як люди дозволяють хамам, так вони й поводяться з ними.
показати весь коментар
11.06.2020 09:59 Відповісти
Типичное поведение уличного быдла , гопоты .. Оно думает что опаздывая на переговоры , показывает всем свою крутизну ,, на самом деле со стороны это действительно выглядит -смешно .

За свою жизнь ,я с подобным не однажды сталкивался , и всегда меня это забавляло . Особенно смешно наблюдать за реакцией быдлана ,когда делаешь вид что такое наглое его поведение , тебя вовсе не заботит ,, что это как бы - в порядке вещей . Он тогда начинает просто из шкуры лезть , шоб его таки заметили ,, и выглядит совсем по дурацки . .
показати весь коментар
11.06.2020 10:06 Відповісти
*******, сер!
показати весь коментар
11.06.2020 10:08 Відповісти
Це не дитячий садок. Це культура приматів. Московити іншого рівня ніколи не мали.
показати весь коментар
11.06.2020 10:29 Відповісти
"...бастующих шахтеров в Антраците сажают на подвал..."
Да, кормильцы, это вам не касками в Киеве стучать...
показати весь коментар
11.06.2020 10:29 Відповісти
Московитское быдло
показати весь коментар
11.06.2020 10:49 Відповісти
Давити кацапську заразу!
показати весь коментар
11.06.2020 10:50 Відповісти
https://censor.net/blogs/3201094/pro_pereselentsv_ta_pastku_22

Як ми і попереджали, Рєзніков та Єрмак продовжують тягнути тему «консультаційної ради».

Від сьогодні в роботі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі беруть участь так звані «представники спільноти переселенців».
Мова йде про блогерів Дениса Казанського, Сергія Гармаша, а також лідера «луганського земляцтва» Вадима Горана та відомого луганського лікаря Константина Лібстера.
Українська сторона заперечує, що це «прямий діалог» з ОРДЛО і створення «консультаційної ради», у той же час російські окупаційні адміністраціі говорять про початок «прямих консультацій».
Як би Єрмак з Рєзніковим, а тепер і ці «представники переселенців», не виправдовували їх присутність в політичній підгрупі ТКГ, Київ фактично сам увійшов у пастку «діалогової платформи», яка легітимізовує окупаційні адміністрації та виводить Росію з категорії «сторони конфлікту - сторони учасника ТКГ» в статус «особливого посередника».
показати весь коментар
11.06.2020 11:09 Відповісти
Попри те, що поки не зрозуміло в якому статусі в політичній підгрупі перебувають «переселенці», можна очікувати досить швидку їх інституалізацію.

Вже кілька міжнародних організацій, які займаються миротворчою тематикою, анонсували на кінець літа івенти «дипломатії другого плану», в яких візьмуть участь «експерти з двох сторін (від Києва та ОРДЛО), залучені до переговорного процесу у Мінську».

У цьому контексті важливо зазначити, що прізвища учасників-переселенців не грають жодної ролі, як і їхні «політичні переконання».
Історія з «діалоговою платформою», як би її не називав Рєзніков чи Казанський, є «пасткою 22», де будь-який крок української сторони є втратами та поступками ворогу. Це питання системне, а не персоналій.
Я розумію, що деяким колегам стало затісно в ніші блогерів і захотілося спробувати себе у великій політиці, але участь у такій сумнівній справі як «прямий діалог» з окупаційними адміністраціями не додасть до карми, скоріше навпаки.

Источник: https://censor.net/b3201094
показати весь коментар
11.06.2020 11:10 Відповісти
То есть зеленые переговорщики уже об этом забыли:

"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - подчеркнул Цимбалюк.
Также на Цензор.НЕТ: https://censor.net/news/3196844/maas_lavrovu_rf_doljna_vypolnyat_minskie_dogovorennosti
Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ, и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не владеют российскими паспортами.Источник: https://censor.net/p3197117

И Дейнего в ТКГ и Никанорова прошло 20 дней с новости
показати весь коментар
11.06.2020 11:13 Відповісти
Привлекая про-украинских журналистов Казанского и Гармаша в ТКГ в качестве "преставителей Донбасса" Украина красиво натянула кацапов (россию, мокселей) по самые помидоры, потому, что мы умнее мокшан.

Загоняем постепенно врага (мокшей) в угол и ставим на колени. Кацапы это понимают и бьется в истерике.
показати весь коментар
11.06.2020 11:23 Відповісти
Просто опаздывают по жизни только дебилы. Они живут в паралельной реальности.
показати весь коментар
11.06.2020 11:27 Відповісти
всем понятно.что клованы служивые зеленые , по указанию ахента куйла Козака устроили ???-"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", - написал Казанский.
показати весь коментар
11.06.2020 11:30 Відповісти
Хамсто, безпардонність, ругань, відсутність логіки, незнання і нерозуміння законів - основа виграшу справ у "судах" парашії та рехвормованих пєдрою "судах" України, де суддями засіли такі самі тупі хами.
А сєпари просто звикли.
показати весь коментар
11.06.2020 14:21 Відповісти
Дитячий садок? Ні, це виконання завдання путіна по виведенню рф зі статусу винуватця збройної агресії росії проти України до статусу стороннього спостерігача. Мета цих дій полягає у захисті рф від кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни рф проти України та зняття санкцій Євросоюзу та США проти рф за анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Це ж вже не російсько - українська війна виходить, а громадянська та внутрішній конфлікт України. Казанський та інші "переговірники-домовляльники" цього або не розуміють, або свідомо працюють на користь ворожої держави!
показати весь коментар
11.06.2020 18:51 Відповісти
 
 