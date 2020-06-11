Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не пропонував міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову піти у відставку, але збирався з ним зустрітися.
"Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, ми це проговоримо (розмова записувалася 3 червня. - Ред.)", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.
"У мене не було жодних домовленостей ні з ким. Я нікому нічого не повинен був робити і нікого ніде не повинен був залишати. У нас дійсно були вибори чесні. І дійсно тоді поліція зробила все, щоб і наші, і міжнародні спостерігачі сказали: "Правда, вибори пройшли нормально". Далі було важливо подивитися на склад уряду. Я вважав, і всі навколо говорили, що дійсно, на сьогодні немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков", - додав президент.
Зеленський вказав, що не може дати однозначну відповідь, чи на своєму місці Аваков, після резонансних подій у Кагарлику і Броварах, при цьому згадав, що в культурі інших країнах, якщо є такі випадки, то за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр.
Президент знову нагадав, що з Аваковим є домовленість про необхідність доведення до кінця і отримання результату в справах Катерини Гандзюк і Павла Шеремета.
"Ми з ним домовилися… Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно – побачимо з часом. І це правда. Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я би не хотів, щоби історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе: всі знають, що журналіста вбили, всі розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено. І навіть хтось сидить, хтось кудись зник. Але відповіді, от такої чистої, відвертої відповіді – ось його вбили, ось вбивця, він сидить, йому дали 30 років – такого немає. Чистоти відповіді немає", - пояснив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Как там было:"сделаем это вместе!"
вислюк - реально дебил.. какая "КУЛЬТУРА"))
- Как я обещал, мы с ним поговорили. Арсен сказал, что я могу оставаться на посту президента. Видите - у нас все под контролем!
А кукла это кукла.
Зеленський у червні 2020: «Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати»
Пока она сомневается в чистоте ответа люди сидят в тюрьме!!!
Театр абсурда!!! Вы же кричали, что уверены на 1 млн. % и видосы показывали!!!
Хотя, где преЗедент, а где гарант Конституции!?
і через те, що це недолуге малороське падло, "хоче додивитись" кіношку, люди вже півроку перебувають в СІЗО?
гівнюк через те, що погодився бути ширмочкою у акаківа і ко
І друга фраза: "Мы с ним договорились..."
Источник: https://censor.net/n3201299
Воно дійсно вважає себе найвеличнішим, а решту ідіотами?
так еще зеленая шмаркля сказала что собаков выдающийся министр реформатор)))))
кто то реально думает, что зеленая шмаркля в здравом уме и на своем месте?)))))
вангую: у собакова есть такая волшебная папочка, где все залеты бубочки задокументированы и называется эта папочка - компромат.
как только зеленая шмаркля не по делу откроет рот , так эта папочка вспывет))))