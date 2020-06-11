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Новини Убивство Шеремета
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Аваков (2187) Зеленський (22456) відставка (1455) Шеремет (520)

Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не пропонував міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову піти у відставку, але збирався з ним зустрітися.

"Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, ми це проговоримо (розмова записувалася 3 червня. - Ред.)", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.

"У мене не було жодних домовленостей ні з ким. Я нікому нічого не повинен був робити і нікого ніде не повинен був залишати. У нас дійсно були вибори чесні. І дійсно тоді поліція зробила все, щоб і наші, і міжнародні спостерігачі сказали: "Правда, вибори пройшли нормально". Далі було важливо подивитися на склад уряду. Я вважав, і всі навколо говорили, що дійсно, на сьогодні немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков", - додав президент.

Зеленський вказав, що не може дати однозначну відповідь, чи на своєму місці Аваков, після резонансних подій у Кагарлику і Броварах, при цьому згадав, що в культурі інших країнах, якщо є такі випадки, то за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр.

Також читайте: Зеленський: Хотів, щоб Богдан став генпрокурором, але, здається, я врятував його від влади

Президент знову нагадав, що з Аваковим є домовленість про необхідність доведення до кінця і отримання результату в справах Катерини Гандзюк і Павла Шеремета.

"Ми з ним домовилися… Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно – побачимо з часом. І це правда. Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я би не хотів, щоби історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе: всі знають, що журналіста вбили, всі розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено. І навіть хтось сидить, хтось кудись зник. Але відповіді, от такої чистої, відвертої відповіді – ось його вбили, ось вбивця, він сидить, йому дали 30 років – такого немає. Чистоти відповіді немає", - пояснив президент.

Читайте: Єврейська конфедерація України виступила на підтримку міністра внутрішніх справ Авакова

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Топ коментарі
+31
Зеленский после встречи с Аваковым:
- Как я обещал, мы с ним поговорили. Арсен сказал, что я могу оставаться на посту президента. Видите - у нас все под контролем!
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11.06.2020 09:48
+28
Лучше проделайте это напару, а?
Как там было:"сделаем это вместе!"
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11.06.2020 09:45
+12
В глаза не забудь посмотреть.
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11.06.2020 09:46
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Лучше проделайте это напару, а?
Как там было:"сделаем это вместе!"
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11.06.2020 09:45 Відповісти
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11.06.2020 09:46 Відповісти
"Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи "

вислюк - реально дебил.. какая "КУЛЬТУРА"))
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11.06.2020 10:10 Відповісти
Так дебил, мало кто сомневается
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11.06.2020 10:13 Відповісти
Дебил не знает , что он дебил , по причине , что он дебил
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11.06.2020 10:16 Відповісти
Юнаша песня хороша, начинай сначала
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11.06.2020 09:46 Відповісти
В глаза не забудь посмотреть.
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11.06.2020 09:46 Відповісти
Аваков его опять отчитает и этим все закончиться ...😄
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11.06.2020 09:47 Відповісти
Зеленский после встречи с Аваковым:
- Как я обещал, мы с ним поговорили. Арсен сказал, что я могу оставаться на посту президента. Видите - у нас все под контролем!
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11.06.2020 09:48 Відповісти
- Не "Арсен", а Арсен Борисович, на "вы" и шопотом. Соблаговоли запомнить, Бубочка!
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11.06.2020 10:08 Відповісти
Він поговорить з Аваковим ... Ну, записуйся на прийом до Аваково, може він тебе і прийме
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11.06.2020 09:49 Відповісти
С порохом тоже так было, сначала год впустую, потом ещё четыре.
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11.06.2020 09:49 Відповісти
Порох управляемый был.
А кукла это кукла.
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11.06.2020 09:51 Відповісти
сегодня три года безвиза. А еще есть Томос. Были освобождены от кацапской сволочи Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Созданы новые бригады ВСУ. Чем твой клоун может похвастаться?
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11.06.2020 10:04 Відповісти
тем, что оно само себя признало "потерпилым", когда резко "сдало анализы", услышав Федыну)
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11.06.2020 10:15 Відповісти
Поговорим о дележке 2,5 лярда...
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11.06.2020 09:49 Відповісти
Зеленский об отставке Авакова: "Я с ним встречусь, мы это проговорим" - Цензор.НЕТ 1928
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11.06.2020 09:50 Відповісти
А, взагалі, якщо серьозно, то питання відставки голови МВС вирішує, виключно, Верховна Рада, а не нелох
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11.06.2020 09:50 Відповісти
у нас монобольшинство. Что клоун решит, так квартальщики и проголосуют
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11.06.2020 10:05 Відповісти
Та-ты-шо? Верховна Рада? Это та, в которую ты понавыбирал зеленых проституток, насильников, бандитов и просто сумасшедших (по словам богдана) ?
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11.06.2020 10:10 Відповісти
Зеленський у жовтні 2019 відповідає на наше запитання про можливу посаду для Хорошковського: «Ніякої посади не може бути».
Зеленський у червні 2020: «Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати»
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11.06.2020 09:52 Відповісти
Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа - вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет - такого нет. Чистоты ответа нет", - пояснил президент.Источник: https://censor.net/n3201299

Пока она сомневается в чистоте ответа люди сидят в тюрьме!!!
Театр абсурда!!! Вы же кричали, что уверены на 1 млн. % и видосы показывали!!!
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11.06.2020 09:52 Відповісти
"там всё очень не однозначно" - это уже где-то было? ))
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11.06.2020 09:53 Відповісти
Аваков - стабилизирующее звено, выдерни его и все посыплется, поэтому мокшане во главе с ****** так и бесятся.
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11.06.2020 09:57 Відповісти
да, да, стабильно насилуют свидетелей в участке, и сажают атошников за то, чего они не совершали
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11.06.2020 11:58 Відповісти
беритесь вместе за ручки и идите вдвоем!
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11.06.2020 10:02 Відповісти
Зеленский об отставке Авакова: "Я с ним встречусь, мы это проговорим" - Цензор.НЕТ 8512
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11.06.2020 10:02 Відповісти
ссанич, ти з ним тільки-но поговорити й зможеш, більше нічого, бо в нього реальна влада, а не кіношна..
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11.06.2020 10:07 Відповісти
***, шо воно мелит? Опять начал нюхать? Очередной словестный понос
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11.06.2020 10:12 Відповісти
ДА не, что И не где не посыплется - У Авакова среди жителей Украины и простых работников полиции НУЛЕВОЙ АВТОРИТЕТ, ТУТ есть два но! первое ЕСЛИ Аваков с расследованием Шеремета пролетает, А это уже очевидно! вслед ЗА этим должен вылететь со своего кресла и сам Аваков. А второе нужно возвращать Згуладзе ИЛИ найти среди своих честного и порядочного работника полиции, ЧТО ОНИ ВЫВЕРНУЛИ ВСЮ УКРАИНСКУЮ ПОЛИЦИЮ НА ИЗНАНКУ, ЧТО БЫ ПОЛИЦИЯ РАБОТАЛА НЕ НА СЕБЯ, А ЧЕСТНО ВЫПОЛНЯЛА СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ..
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11.06.2020 10:15 Відповісти
не предлагал но собирался /Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо?
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11.06.2020 10:17 Відповісти
Тут ещё вопрос - соизволит ли рюкзаков с гидрантом встречаться ? )
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11.06.2020 10:19 Відповісти
Коломойский требует Авакова оставить, Ахметов требует Авакова уволить. Ну куда Монике податься?
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11.06.2020 10:24 Відповісти
Бубочка часто говорит "и это правда". Обычно, так говорят патологические брехуны.
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11.06.2020 10:25 Відповісти
Ну это ещё если Аваков соизволит снизойти до встречи.
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11.06.2020 10:29 Відповісти
Ти спитав у авакова дозволу на "пАгАвАрить"
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11.06.2020 10:30 Відповісти
«План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов»: Кремлем установлен "блок" на любые назначения людей, связанных с Майданом и антироссийским противостоянием. Еще одно требование Кремля - нейтрализация представителей прозападного крыла и уголовные преследования бывшей постмайданной власти. Козак передавал Ермаку возмущение Кремля тем, что на должности министра МВД пребывает человек, который в 2014 году отдал команду штурмом освободить Харьковскую ОГА "от русской весны", а также создавал добробаты. Из этой же серии - награждение экс-регионала Юрия Вилкула медалью "За содействие Вооруженным силам Украины", а Татьяну Черновол, которая едва на погибла от рук бандитов во время Майдана и чей муж пал на войне, защищая от россиян Украину, сегодня пытаются выпроводить за решетку.
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11.06.2020 10:32 Відповісти
и снова "Я никому ничего не должен".
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11.06.2020 10:34 Відповісти
Пусть лучше преЗедент прокатится с Аваковым в любой провинциальный городок и посчитает количество нелегальных, например, пунктов приёмки металла!
Хотя, где преЗедент, а где гарант Конституции!?
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11.06.2020 10:34 Відповісти
І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Джерело: https://censor.net/ua/n3201299
і через те, що це недолуге малороське падло, "хоче додивитись" кіношку, люди вже півроку перебувають в СІЗО?
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11.06.2020 10:38 Відповісти
100500
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11.06.2020 12:01 Відповісти
гівнюк звичайний..

гівнюк через те, що погодився бути ширмочкою у акаківа і ко
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11.06.2020 11:02 Відповісти
Перша фраза: "У меня не было никаких договоренностей ни с кем."
І друга фраза: "Мы с ним договорились..."
Источник: https://censor.net/n3201299

Воно дійсно вважає себе найвеличнішим, а решту ідіотами?
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11.06.2020 11:42 Відповісти
бубочка встречается с аваковым? А как же євгЛєна зелена?
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11.06.2020 13:14 Відповісти
в мвд провалено все что можно было провалить, а министр на своем месте )))))
так еще зеленая шмаркля сказала что собаков выдающийся министр реформатор)))))
кто то реально думает, что зеленая шмаркля в здравом уме и на своем месте?)))))
вангую: у собакова есть такая волшебная папочка, где все залеты бубочки задокументированы и называется эта папочка - компромат.

как только зеленая шмаркля не по делу откроет рот , так эта папочка вспывет))))
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11.06.2020 13:23 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет!!
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11.06.2020 13:46 Відповісти
Ни ты .ни Петя не предлагали Авакову уйти , потому что вы ссыкуны и члены мафии .
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11.06.2020 13:54 Відповісти
Потрібно, щоб хтось напомнив всесвітлішому і всемогутному, що він не у своїй квартирі керує кого запросити, а кого ні. Він найманий менеджер для управління державою. І має робити те, що закріплено у Конституції. Крапка.
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11.06.2020 15:36 Відповісти
 
 