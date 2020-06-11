Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в Києві і 16 областях України, - РНБО

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в 6 з 24 областей України, ще в двох українських областях кількість хворих не змінилася

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області, де кількість досягла рекордного показника - 125 осіб. Також значну кількість нових випадків зараження виявлено у Києві - 91, у Київській - 54, Рівненській - 53 і Волинській областях - 52 інфікованих.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 44 нові випадки захворювання на COVID-19 і 41 - одужання, наразі в області хворіють 408 осіб (на 3 більше за добу);

- у Волинській області - 52 випадки захворювання, 1 - смерті й 20 - одужання, наразі хворіють 898 осіб (на 31 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 8 випадків захворювання і 22 - одужання, наразі хворіють 264 людини (на 14 менше за добу);

- у Донецькій області 23 людини захворіли, 1 - видужав, наразі хворіє 141 особа (на 22 більше за добу);

- у Житомирській області 19 нових випадків захворювання і 19 - одужання, наразі, як і добу раніше, хворіють 455 осіб;

- у Закарпатській області 23 людини захворіли, 2 померли і 6 одужали, наразі хворіють 802 людини (на 15 більше за добу);

- у Запорізькій області 8 осіб захворіли і 7 одужали, наразі хворіють 192 людини (на 1 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 27 осіб захворіли, 1 помер, наразі хворіють 567 осіб (на 26 більше за добу);

- у Києві підтверджено 91 новий випадок захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті й 68 - одужання, наразі в столиці хворіють 2 534 особи (на 19 більше за добу);

- у Київській області 54 людини захворіли і 21 одужав, наразі хворіють 1 265 осіб (за добу на 33 більше);

- у Кіровоградській області 1 випадок захворювання і 24 - одужання, наразі хворіють 86 осіб (на 23 менше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання і смерті не було, 1 людина одужала, наразі хворіють 10 осіб (на 1 менше за добу);

- у Львівській області 125 нових випадків захворювання, 10 - смерті й 32 - одужання, наразі хворіють 1 738 осіб (на 83 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 людей захворіли і 4 одужали, наразі хворіє 101 особа (на 2 більше за добу);

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- в Одеській області 17 осіб захворіли і 3 одужали, наразі хворіють 606 осіб (на 14 більше за добу);

- у Полтавській області нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу не виявлено, наразі, як і добу раніше, хворіють 7 осіб;

- у Рівненській області 53 нові випадки захворювання та 49 - одужання, наразі хворіють 966 осіб (на 4 більше за добу);

- у Сумській області 5 осіб захворіли, нових випадків смерті й одужання не було, наразі хворіють 39 осіб (на 5 більше за добу);

- у Тернопільській області 36 нових випадків захворювання, 8 одужали, наразі хворіють 328 осіб (на 28 більше за добу);

- у Харківській області 36 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 31 - одужання, наразі хворіють 662 людини (за добу на 4 більше);

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- у Херсонській області нових випадків захворювання і смерті не було, 1 людина одужала, наразі хворіють 3 людини (на 1 менше за добу);

- у Хмельницькій області 3 людини захворіли і 7 одужали, наразі хворіють 154 людини (на 4 менше за добу);

- у Черкаській області 5 осіб захворіли, 2 - одужали, наразі хворіють 139 осіб (на 3 більше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 36 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 - смерті й 5 випадків одужання, наразі в області хворіють 2 458 осіб (на 29 більше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області 21 новий випадок захворювання, нових випадків одужання і смерті не було, наразі хворіють 252 особи (на 21 більше за добу).