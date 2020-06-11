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НАБУ (4984) Коломойський (3109) енергетика (2484) Вовк (185) Центренерго (546) Герус (444)

Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує "Роттердам+", але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк

Вугілля для

Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує індикатив "Роттердам+"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.

"Як зламався лічильник корупційної ренти Роттердам+. Всі забули - до всіх свіжих зальотів Андрій Герус свою публічність здобув, щодня критикуючи нібито зловісний "Роттердам+". Був навіть винайдений вічний двигун - лічильник корупційної ренти. Однак після зміни влади налаштування лічильника поміняв Коломойський - відтепер все, що вище ціни Роттердам + - вже не корупційна рента, а прибуток з державного "Центренерго", - заявив він.

"Швидко стало публічним розслідування із Цензор ➡️84% обсягу продажів пов'язаним промисловим підприємствам і трейдерам Коломойського; ➡️15% знижка від біржової ринкової ціни еквівалентна під US$10 млн / місяць (тому з листопада 2019 "Центренерго" вимушено перейшов на РДН); ➡️купівля вугілля за ціною, яка істотно перевищує індикатив "Роттердам+", - пояснив Вовк.

Читайте: У схеми Коломойського на "Центренерго" увійшла державна "Укрнафта", - розслідування "Радіо Свобода"

"Андрій Михайлович Герус восени 2019 трохи почав метушитися, гучно заявивши:"Влада буде реагувати". Але разом з налаштуваннями лічильника Коломойський відібрав у Геруса і дар мови на тему "Центренерго". Сором’язливо сховали очі і "антикорупційні" НАБУ/САП – виявилося, їхнє завдання розслідувати тільки до рівня Роттердам+, а те, що зараз вище "не замовляли". Через 8 місяців вийшли ще 2 розслідування - де багато цікавого, але посоромились порахувати найпотаємніше - наскільки дорожче індикативу "Роттердам +" купував вугілля головний ініціатор "розслідування Роттердам+", - резюмував він.

"Повне зібрання творів:

- Як Коломойський використовує Центренерго. Стаття Цензор. 25 жовтня 2019.

- Страна мечты. Розслідування Радіо Свобода. 04 липня 2020.

- Російське вугілля від Коломойського: як олігарх "проторгував" патріотизм.Розслідування Наші гроші. 08 липня 2020", - додав Вовк.

Вугілля для Центренерго купували за ціною, яка істотно перевищує Роттердам+, але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк 01
Вугілля для Центренерго купували за ціною, яка істотно перевищує Роттердам+, але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк 02

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Топ коментарі
+29
зебилам провели очередной сеанс уринотерапии?
или зебилы знают, но "не верят" что беня и вислюк оманский наживают на крови украинцев - покупая уголь и э/. втридорога в рашке...
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11.06.2020 10:21
+24
до выборов: ротердам+ это грабеж!
после выборов: ротердам+ это самая выгодная цена!
год после выборов: ротердам + это слишком дешево, давай брать подороже, не бедные люди в конце концов!
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11.06.2020 10:25
+21
Не только НАБУ и САП, но и политических хвойд, оравших о плохом Роттердаме годами.
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11.06.2020 10:17
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зебилам провели очередной сеанс уринотерапии?
или зебилы знают, но "не верят" что беня и вислюк оманский наживают на крови украинцев - покупая уголь и э/. втридорога в рашке...
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11.06.2020 10:21 Відповісти
Какая разница!!!
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11.06.2020 10:23 Відповісти
Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 2102
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11.06.2020 10:28 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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11.06.2020 10:23 Відповісти
Правильно, зелебобик. В первую очередь нужно обгавкать того, кто попер против хозяина. А прав он или не прав - абсолютно неважно.
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11.06.2020 10:37 Відповісти
Не только НАБУ и САП, но и политических хвойд, оравших о плохом Роттердаме годами.
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11.06.2020 10:17 Відповісти
Это кто говорит? Давйте еще у Ревы спросим😷
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11.06.2020 10:18 Відповісти
№43
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11.06.2020 10:21 Відповісти
О соевый дурачек, давно не было видно 😷
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11.06.2020 10:23 Відповісти
это вообще срака какое оно зесцикливое и убогое
Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 680
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11.06.2020 10:18 Відповісти
Такие характеристики бывшим одноклассникам зря не дают и такими прозвищами не зря награждают
Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує "Роттердам+", але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9979
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11.06.2020 11:25 Відповісти
Спонсоров трогать нельзя...
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11.06.2020 10:24 Відповісти
до выборов: ротердам+ это грабеж!
после выборов: ротердам+ это самая выгодная цена!
год после выборов: ротердам + это слишком дешево, давай брать подороже, не бедные люди в конце концов!
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11.06.2020 10:25 Відповісти
То тІлІвІзору сказали, що "Ротердам+", це погано. Г+Г коломойського-мертвечука брехати "не" буде
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11.06.2020 10:25 Відповісти
Канешно енто пльохо,а вот намного дороже,это оно ,зельоное.
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11.06.2020 11:18 Відповісти
зе дно
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11.06.2020 10:26 Відповісти
Прислуга урода возродила видимо старые схемы овоща с откатами при госзакупках угля, ротердам+ не позволяет столько воровать как раньше
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11.06.2020 10:26 Відповісти
Вы не врубаетесь.
Роттердам+ плохо, потому, что Порох, Свинарчуки, Мальдивы и Липецк.
Поставки на Центренерго из параши по ценам выше Ротердама+ - это все правильно, потому что светлейший.
Зелебобы, правильно?
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11.06.2020 10:27 Відповісти
Коземко и Сагиру привет!!!! НАБУ ждет!!!
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11.06.2020 10:41 Відповісти
 
 