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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27110) поранення (2778) Донбас (22348) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС

Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС

Сьогодні російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об'єднаних сил. В результаті вибуху один український військовослужбовець зазнав поранення.

Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому була надана належна медична допомога.

Такі дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб

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Топ коментарі
+4
Враг не стоит на месте. ***** сделал выводы из недавних сирийских событий где получил п***ды от турецких беспилотников и сейчас армия РФ закупает и разрабатывает беспилотные летательные аппараты с еще большим размахом, явно не для мирных целей. К сожалению Украина продолжает жевать сопли и надеется на мир, вместо бросить все ресурсы на производство и закупку беспилотной авиации и средств борьбы с беспилотниками.
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11.06.2020 11:12
+2
Путин по-прежнему не разрешает украинским фельдмаршалам применять ударные беспилотники. Максимум - учения во Львовской области.
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11.06.2020 10:43
+2
Надо просто больше убивать русских ублюдков!
Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9001
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11.06.2020 11:31
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о беспилотниках/Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона
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11.06.2020 10:28 Відповісти
Враг не стоит на месте. ***** сделал выводы из недавних сирийских событий где получил п***ды от турецких беспилотников и сейчас армия РФ закупает и разрабатывает беспилотные летательные аппараты с еще большим размахом, явно не для мирных целей. К сожалению Украина продолжает жевать сопли и надеется на мир, вместо бросить все ресурсы на производство и закупку беспилотной авиации и средств борьбы с беспилотниками.
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11.06.2020 11:12 Відповісти
Невозможно. Все ресурсы брошены (как рекомендовали военспецы с "ЦензорНет") на разработку атомной бомбы. Вы записывайтесь в очередь на второй транш.
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11.06.2020 11:16 Відповісти
А зачем нам беспилотники, если мы нацелены "просто перестать стрелять" и стоять, как придурки, где-то посередине? Обычно при таком стоянии получают в "дыню" с обоих сторон.
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11.06.2020 11:26 Відповісти
Путин по-прежнему не разрешает украинским фельдмаршалам применять ударные беспилотники. Максимум - учения во Львовской области.
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11.06.2020 10:43 Відповісти
Такие действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются
Потери противника из беспилотника?
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11.06.2020 11:08 Відповісти
И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция:
В ответ на…………….
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.
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11.06.2020 11:13 Відповісти
Особо снимок с места событий соответствует. У нас сегодня прохладно 32. вчера было 34. Но раненый в маске.
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11.06.2020 11:09 Відповісти
Надо просто больше убивать русских ублюдков!
Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9001
показати весь коментар
11.06.2020 11:31 Відповісти
 
 