Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС

Сьогодні російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об'єднаних сил. В результаті вибуху один український військовослужбовець зазнав поранення.

Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому була надана належна медична допомога.

Такі дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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