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Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку

Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність у нього будь-яких особливих відносин з бізнесменом Рінатом Ахметовим і доказів того, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець лобіює його інтереси в енергетичній сфері.

"У мене немає особливих якихось відносин з Рінатом Ахметовим. Ми призначили Буславець тому що вона людина Ахметова? У мене немає доказів, що вона людина Ахметова. Я чув про це на "Плюсах", я читав про це у Facebook, я чув про це від Геруса (депутат від "Слуги народу", глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус. - Ред.) особисто. У мене немає доказів, що вона працює на Ріната Ахметова, але дійсно є багато чуток. І якщо буде якийсь доказ, що вона лобіює щось, я впевнений, що прем’єр-міністр має її звільнити", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про Ігоря Коломойського, Зеленський зазначив: можна зрозуміти, які у нього відносини з цим бізнесменом після ухвалення необхідного для співпраці з МВФ закону про регулювання банківської діяльності.

"Вони працювали, щоб цей закон не був ухвалений. Я знаю точно, що його група, маю на увазі групу "Приват", і він дійсно вважає, що це неправильний закон", - сказав він.

Також читайте: Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

Зеленський розповів, що Коломойський може іноді написати йому смс-повідомлення, наприклад, "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами".

"Ну, такий він (Коломойський. - Ред.) є. Він не згоден з одним, з другим, з третім. Він людина холеричного складу. У нього свої думки, така людина, впливова людина. В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити. До того ж, на жаль, мені здається, це в кожній країні", - підкреслив він.

За словами Зеленського, у фракції "Слуга народу" є депутати, які в хороших відносинах з Коломойським, і це створює певні складнощі і ризики.

Також читайте: Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос

"Я знаю цих людей… Ну от, Саня Дубінський – він з каналу "1+1", у них давні відносини, і це зрозуміло. Є речі, мені здається, які вони роблять дуже неправильно, я про це тобі казав. Загроза тільки одна – коли вони починають сваритися і рубатися всередині партії "Слуга народу". І це дуже неправильно, це найголовніше. Чи є в цьому загроза? Думаю, що ризик є", - пояснив він.

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Топ коментарі
+31
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 4028
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11.06.2020 10:47
+27
после таких смсок бубочка внепланово сдаёт анализы))
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11.06.2020 10:27
+27
Рука Коломойши так глубоко сидит в дупе Зеленского
что он может даже шевелить губами Янелоха...
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11.06.2020 10:35
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после таких смсок бубочка внепланово сдаёт анализы))
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11.06.2020 10:27 Відповісти
Рука Коломойши так глубоко сидит в дупе Зеленского
что он может даже шевелить губами Янелоха...
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11.06.2020 10:35 Відповісти
Да. Беня - мужик влиятельный и в отличие от вашего Рината, о котором вы, порохоботье, предпочитаете помалкивать, ещё и умный и хитрый. Как он классически двинул Свыню с Банковой! А ведь Мародер уже праздновал победу над Йулькой, зная что сможет сфальсифицировать процентов 10-15. А нет тут то было. За это вы его и ненавидите. Правда и Клован отбился от рук и предпочитает злыгаться с вашими поросяче-ахметовскими хозяевами, но это не от большого ума. Беня ещё раз станцует на позеленевшей свинотуше
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11.06.2020 10:46 Відповісти
Вот ты махровый заповедный длбб,такие только на рф водятся...
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11.06.2020 11:21 Відповісти
такого тупого зебила как ты - еще поискать нужно))
Мы https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ записываем разговор с Коломойским уже больше часа.
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я

(с)
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11.06.2020 11:39 Відповісти
Кому о чем. пэдрофилу об анализах.. Любимая тема
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11.06.2020 10:36 Відповісти
Таски шо? Нарик сдал?
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14.06.2020 22:14 Відповісти
и что пишет, мало вова дай еще заработать??????????
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11.06.2020 10:28 Відповісти
У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3416
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11.06.2020 10:28 Відповісти
Конечно может. Хозяин может делать все что хочет со своей куклой
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11.06.2020 10:29 Відповісти
сцыкливое зечмо
У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7974
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11.06.2020 10:29 Відповісти
Так это и есть суть порохобота: кацапский мат-перемат и тявканье о сексуальных извращениях. Но народ Украины вам дякує, что вы своей агрессивностью помогли похоронить это жадное ничтожество: Пэдру Мальдивского! ДЯКУЄМО!!!
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11.06.2020 10:39 Відповісти
У вас знову марення? Прийміть пігулку. Може попустить
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11.06.2020 10:44 Відповісти
Точно + ще тема наркотиків.. забув додати
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11.06.2020 10:44 Відповісти
Вам видніше
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11.06.2020 11:25 Відповісти
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 7785
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11.06.2020 10:46 Відповісти
Ты фуфел , ещё не видел нас порохоботов , действительно - агрессивных . Это что сейчас , так - цветочки . .
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11.06.2020 10:47 Відповісти
а что ж тебя ,кацапа, слово "сцыкливое" сразу навело на мысль о сексуальных извращениях ?
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11.06.2020 10:49 Відповісти
Агггаа...
Тип нордический, в связях замечен не был..©
🤣
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11.06.2020 10:29 Відповісти
Вова гудок тебя отбени не спасет. Он тебя так же будет использовать. Ты зачем слил своих людей?
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11.06.2020 10:30 Відповісти
смс:
хлеба купи!
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11.06.2020 10:30 Відповісти
"Надо еще 2-3 лярда до конца месяца..."...
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11.06.2020 10:31 Відповісти
Одна СМСка може коштувати Україні дуже дорого.
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11.06.2020 10:31 Відповісти
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 4028
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11.06.2020 10:47 Відповісти
Содержание СМС-ок огласите, пожалуйста!
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11.06.2020 10:31 Відповісти
смс от Бени: "Вова! Ты тупая казлина безрогая"
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11.06.2020 10:34 Відповісти
Нет. "Вова Ты мне все еще должен"
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11.06.2020 10:39 Відповісти
это ближе к истине )
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11.06.2020 10:46 Відповісти
Особые отношения - это какие? Половые?
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11.06.2020 10:32 Відповісти
Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку - Цензор.НЕТ 345
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11.06.2020 10:34 Відповісти
У меня на стоянке шлагбаум который с помощью SMS открывается.
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11.06.2020 10:34 Відповісти
Говоря на сленге. - Дешевый фраер, за базар не отвечает
Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку - Цензор.НЕТ 6922
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11.06.2020 10:37 Відповісти
"бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить"(с) - это и называется олигархия, и "зе-оффшорчик" их верный слуга.
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11.06.2020 10:37 Відповісти
В СМСках есть приличные слова? Или там одни пи-пи-пи....?
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11.06.2020 10:38 Відповісти
скорее всего
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11.06.2020 10:52 Відповісти
Зеленский-кандидат в президенты.Коломойский: Приват отдашь?-Отдам. Земельку, заводики отдашь? -Отдам. Зеленский- президент: А зачем оно тебе?
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11.06.2020 10:40 Відповісти
Зеленый бред
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11.06.2020 10:40 Відповісти
Скоро будут - отношения сношения, причем со всеми сразу..
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11.06.2020 10:44 Відповісти
Зеленский рассказал, что Коломойский может иногда написать ему смс-сообщение, Источник: https://censor.net/n3201316 вот интересно бы узнать!!во сколько ярдов обходится государству(читай налогоплательщикам)каждая из ,,столь,,РЕДКИХ SMS""(как у них всё гладенько и как бы по феншую)
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11.06.2020 10:45 Відповісти
"Ну, такой он (Коломойский. - Ред.) есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада". Представляю, какие там матюки. Если Беня услужливого Ткаченко матюкал...
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11.06.2020 10:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 2403
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11.06.2020 10:54 Відповісти
Мы https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ записываем разговор с Коломойским уже больше часа.
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?

- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я
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11.06.2020 10:57 Відповісти
Зеля ты полный идиот !!! Какой нах беня влиятельный ? На кого ? На тебя ?!!! Он первый мошенник,вор и преступник 99% жителей страны его ненавидят,включая сотрудников его фирм !!!
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11.06.2020 11:03 Відповісти
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 6697
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11.06.2020 12:55 Відповісти
очередной брехливый бред от нарко Шута, а халуй ахмета шмигель откуда появился, который отстаивает интересы рыжего(отключение атомок и трехсменная работа тец) ???? а прощение миллионных долгов бени перед Украиной, а торговля углем с ПИД...рашей в угоду пархатого, а электричество из ПИД,,,раши для бени, а полный контроль очистки воды в Украине для него же и т.д дегенерат думает что в Украине все ***....тые, такие кто за него голосовал......
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11.06.2020 11:09 Відповісти
Риторика зеленского в отношении олигархов поменялась очень кардинально в худшую сторону. Было , мы покончим с олигархами. заставим работать на страну. А сейчас я не я, и хата не моя. Видимо ему четко сказали эти олигархи , не лезь не в свое дело. Сидишь в кибинете, сиди наслаждайся , пока. И что дальше?
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11.06.2020 11:10 Відповісти
У меня как человека женатого, тоже нет отношений на стороне, а кума может иногда написать СМСку
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11.06.2020 11:10 Відповісти
Дурак....ой дурак.... признаться в том, что тебе, президенту, кто-то (кроме жены) может написать смс-ку или позвонить - это трижды дурак. Недоумок.
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11.06.2020 11:14 Відповісти
Бубочка думає, що косити під лоха - то нефігове алібі. От тільки чи допоможе?
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11.06.2020 11:19 Відповісти
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 4073
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11.06.2020 11:39 Відповісти
"...Он человек холерического склада..."

Скажи прямо, Каломойша - "холера"
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11.06.2020 11:40 Відповісти
отношения говорят сами ,без говоруна "зеленого"
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11.06.2020 11:47 Відповісти
СМСку???
"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский

В течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018-го, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
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11.06.2020 12:12 Відповісти
Зато у Пети с Ринатом отличные отношения, хорошо поимели лохов.
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11.06.2020 12:27 Відповісти
ЗЄля:
- я об*срався...
ЗЄвиборець:
- петя об*срався...
вся суть ЗЄлядства
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11.06.2020 13:08 Відповісти
у криворожского осла, которого дергает за ниточки с одной стороны бородатая баба каломойша, а с другой - гэбня, имеющая на шмарклю кучу компромата еще с начала его КВН-ой деятельности, ни с кем из них нет никаких отношений, ага, осел Оманский очень самостоятельный и умный, аж страшно.)

по сути в настоящее время у шмаркли лишь два союзника - видосики и корона.

Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 3996
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11.06.2020 12:53 Відповісти
нема нема....а олігархи за Зе будуть процвітати.
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11.06.2020 12:54 Відповісти
Ніхто брехуну не збирається вірити. Кожне слово визиває огиду!
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11.06.2020 15:33 Відповісти
Всё верно. Зе- молодец.
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11.06.2020 17:54 Відповісти
 
 