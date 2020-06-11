Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку
Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність у нього будь-яких особливих відносин з бізнесменом Рінатом Ахметовим і доказів того, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець лобіює його інтереси в енергетичній сфері.
"У мене немає особливих якихось відносин з Рінатом Ахметовим. Ми призначили Буславець тому що вона людина Ахметова? У мене немає доказів, що вона людина Ахметова. Я чув про це на "Плюсах", я читав про це у Facebook, я чув про це від Геруса (депутат від "Слуги народу", глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус. - Ред.) особисто. У мене немає доказів, що вона працює на Ріната Ахметова, але дійсно є багато чуток. І якщо буде якийсь доказ, що вона лобіює щось, я впевнений, що прем’єр-міністр має її звільнити", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Говорячи про Ігоря Коломойського, Зеленський зазначив: можна зрозуміти, які у нього відносини з цим бізнесменом після ухвалення необхідного для співпраці з МВФ закону про регулювання банківської діяльності.
"Вони працювали, щоб цей закон не був ухвалений. Я знаю точно, що його група, маю на увазі групу "Приват", і він дійсно вважає, що це неправильний закон", - сказав він.
Зеленський розповів, що Коломойський може іноді написати йому смс-повідомлення, наприклад, "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами".
"Ну, такий він (Коломойський. - Ред.) є. Він не згоден з одним, з другим, з третім. Він людина холеричного складу. У нього свої думки, така людина, впливова людина. В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити. До того ж, на жаль, мені здається, це в кожній країні", - підкреслив він.
За словами Зеленського, у фракції "Слуга народу" є депутати, які в хороших відносинах з Коломойським, і це створює певні складнощі і ризики.
"Я знаю цих людей… Ну от, Саня Дубінський – він з каналу "1+1", у них давні відносини, і це зрозуміло. Є речі, мені здається, які вони роблять дуже неправильно, я про це тобі казав. Загроза тільки одна – коли вони починають сваритися і рубатися всередині партії "Слуга народу". І це дуже неправильно, це найголовніше. Чи є в цьому загроза? Думаю, що ризик є", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
что он может даже шевелить губами Янелоха...
Мы https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ записываем разговор с Коломойским уже больше часа.
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я
(с)
Тип нордический, в связях замечен не был..©
🤣
хлеба купи!
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я
Скажи прямо, Каломойша - "холера"
"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский
В течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018-го, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- я об*срався...
ЗЄвиборець:
- петя об*срався...
вся суть ЗЄлядства
по сути в настоящее время у шмаркли лишь два союзника - видосики и корона.