За 3 роки "безвізу" українці здійснили майже 49 млн поїздок у країни Євросоюзу, - Держприкордонслужба
З початку дії безвізового режиму українці здійснили майже 49 млн поїздок у країни Європейського Союзу.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільша кількість наших співвітчизників користуються кордоном із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що українці найчастіше користувалися авіаційним повідомленням, а морське сполучення є найменш популярним.
При цьому пасажиропотік громадян в країни ЄС зростає щороку. Зокрема, в 2018 році кількість поїздок було на рівні 17,5 млн, а в 2019 році - 18,65 млн.
"Перші місяці 2020 року також не стали винятком, однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Так, відповідно до аналізу у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 млн. разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн", - розповіли у відомстві.
Також за другий рік дії "безвізу" кількість українців, які віддали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), виросло в 4,2 раза порівняно з першим роком.
Крім того, за інформацією Держприкордонслужби, у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією.
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также часто замечаю в ленте фб, как люди посмотревшие нормальные страны, начинают транформироваться от совка-популизма до адекватных вещей. так что безвиз - это не только гастербайтерство, но еще и просветление народа, не всего, но большого колличества.
Президент України Петро Порошенко 11 червня привітав громадян України з тим, що минув рік відтоді, як діє безвізовий режим із країнами Європейського союзу.
«Те, про що мріяли мільйони українців, вдалося втілити в життя. Упевнений, спільними зусиллями побудуємо омріяне майбутнє для України - щоб український народ і українська держава якомога швидше повернулися до родини європейських народів», - написав президент у соцмережі https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/276471323598414/?__xts__[0]=68.ARBAPjn578F2CR1B641PyrQGkpYLFxSvzD4M7-9uDQfUCJ6V8LM0J4v2kNnxDVeLrmPEnS2-uD4Uikzef0J0lMQ7WM9G0_ammX_8oGs__4M7fAoPmKmaOCqmleja41LcPSzGmfrulHlRJ0-isGY-0X6rjIp5p-NMnbddplVtlGWbGbHmRPeojLtIU1OF1g8k9F8DRUfbCqvthtlcRrdXCAnQdeZ9ZDTVBLQl8Y5o87F1miO-UiCXmVT8IAdnsDXjFCIQR098HAvU5OQ7i_Jj2pOQiMZRcAUU3PAxorN8xUC5qAZPgS9hnRo60Bl6xjJvZjE_J8-S4dSVtlgKm8tQFhg_2hKxzl_pmoVfP8t10o1-F2pliBepoy-jBpaa9OZB9Q&__xts__[1]=68.ARCtYSV4-okqBGFyYeZ8Q8eM6jrZ-BKKei7ECL5-6C0xPcQvw6iu5amXoaqU3SGXQ35bMcC1zOFtQjAmdtmKCMWJJcwaIJsAYmUTgcXXmbTS_rmFkPYvhEVWB5OB7d65U3GvzTGwbMiktgH9KXtrJEr8eBA7VwJPTsYIoyUQOUhLys-n-yZ2VrzqaqNk6adrYvEfUTe5wAU_PDfKxVHh-*************************************************************************************************************************************-m-qOEufxCZBb1oL3L8YgoJZRM4o8UjEJ7FFny8Q&__tn__=-R Facebook .
У відеоролику Порошенко вказав, що вже 5,1 мільйона українців отримали біометричні закордонні паспорти, які дають право безвізового відвідання Європи, а 555 тисяч ромадян України вже скористалися такою можливістю. Порошенко наголосив:
"3 роки, як діє безвіз з країнами ЄС. 3 роки, як українські громадяни користуються свободою руху - одним із стовпів європейської інтеграції. 3 роки, як нам вдалося втілити у життя мрію мільйонів українців і відкрити новий вимір свободи без кордонів. 3 роки, як впала паперова завіса, яка протягом років відділяла українців від європейської сім'ї. Безвіз - історія нашого успіху.
11 червня 2017 року наша команда довела свою відповідальність та здатність реалізовувати складні стратегічні проекти на користь українського народу, попри бажання заблокувати процес надання безвізу з боку деяких симпатиків РФ та антипатиків України", - заявив Порошенко.
Він додав, що нинішній українській владі бракує лідерських якостей, щоб продовжити започаткований шлях.
"Навпаки - вони вголос говорять, що курс на членство у ЄС у Конституції їм заважає. Напевно, шкодить їм європейський ринок енергетики, чиста відновлювальна енергія, відкриті закупівлі, європейська модель державної служби. Мабуть, тому з риторики перших осіб держави зараз зникло саме слово "Євросоюз", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"Але ми не дамо перетворити безвіз на безвиїзд. Не дамо повернути Україну до політики багатовекторності і зупинити наш євроінтеграційний потяг. Ми разом захистимо європейський вибір України і нікому не дозволимо зруйнувати підвалини нашої державності і затягнути нас назад у "братній" зашморг російської імперії.
Я вірю: Україна буде в НАТО, Україна буде в Євросоюзі і ніщо, ніхто і ніколи нас не зупинить. Слава українському народу! Слава Україні!" - підсумував п'ятий президент. На фото під текстом: Президент України Петро Порошенко (праворуч) з президентом Словаччини Андреєм Кіскою у день запуску безвізу, 11 червня 2017 року
Дивіться у четвер, 11 червня, з 20:00 до 22:00
Скептики твердили: "Його неможливо отримати!", "Україна ніколи не буде такою близькою до Європи!". Але статистика - річ уперта. Ним уже скористалися мільйони українців. Він успішно працює уже 3 роки.
У четвер, 11 червня, з 20:00 до 22:00 дивіться спільний проєкт трьох телеканалів: "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" - марафон "3 роки безвізу". Спеціальний гість - п'ятий президент Петро Порошенко.