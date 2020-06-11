Республіканці у США запропонували визнати РФ спонсором тероризму і запровадити за це "найжорсткіші" санкції
Республіканці Палати представників Конгресу США виступили з пропозицією запровадження безпрецедентно жорстких санкцій щодо Росії, Китаю та Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, ця пропозиція міститься в поширеній у середу, 10 липня, доповіді "Зміцнення Америки і протидія глобальним загрозам", опублікованій впливовим партійним комітетом, до якого входить близько 150 конгресменів.
Росія, Китай та Іран були зараховані до "найбільш агресивних противників Америки", проти них пропонується запровадити "найжорсткіші санкції, які будь-коли були запропоновані Конгресом".
Зокрема, в доповіді Росію пропонують визнати державою - спонсором тероризму, запровадити санкції щодо нафтогазових проєктів, російського суверенного боргу і підконтрольних Росії осіб за кордоном. Крім цього, планується розробити стратегію звернення безпосередньо до російського народу і підтримки його в прагненні до демократії, минаючи російську владу.
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Один из тех, что разбежались при просьбе вспомнить, что было вподал в ступор и издавал только звук подражая пулемету.
Только Трамп стремный со своей любовью к Пу.
Трамп не допустить введення таких санкцій проти свого друга Валодьї.
Ну, а наша Верховна Рада - Імпотент?
Люди свободные и ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ говорили в таких случаях, если не ВОЙНА,то БОЙКОТ и БЛОКАДА (в том числе против тех, кто нарушает этот бойкот и блокаду)!
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https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 Драка бухих паРашкинцев...
Николаевка, Севастополь, городской пляж, нашествие нищебродов из рф. Похорошел Крым при рф))
https://twitter.com/i/status/1270946120047288320
Давно пора! РФ это новый "Третий Рейх" а Путин это реинкарнация Адольфа Гитлера!
Вы республиканцы только говорите, но ничего не делаете, а Воффка только наглеет от безнаказанности
Вот это по Рейгански.