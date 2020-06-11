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Дніпропетровщина (3261) ОДА (1623) пожежа (4245)

У Дніпропетровській області заборонили відвідування лісів через високий рівень пожежної небезпеки, - ОДА

У Дніпропетровській області заборонили відвідування лісів через високий рівень пожежної небезпеки, - ОДА

У Дніпропетровській області заборонили відвідування лісів і в'їзд в них на автомобілях в зв'язку з високим рівнем пожежної небезпеки.

Про це повідомляє управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ

"У Дніпропетровській області - спека. Через це - високий рівень пожежної небезпеки. До біди може привести найменша іскра. Тому за розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка ввели в лісах обмеження", - пояснили в управлінні.

Зазначається, що в Дніпропетровській області - п'ятий, найвищий клас пожежної небезпеки.

Так, в регіоні заборонили відвідування лісів і в'їзд в них на машинах, крім руху транзитними шляхами. За цим стежитимуть лісники, рятувальники і поліцейські. Також ведеться і відеоспостереження зі спостережних вишок.

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Всього з квітня 2020 року в лісах області сталося 47 пожеж на площі 15,95 га.

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11.06.2020 11:02 Відповісти
Шоб вас там комары сожрали.
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11.06.2020 11:38 Відповісти
Расскажите о запрете жителям Гвардейского и Черкасского)))))
Им до лампочки ваши запреты и ограничения.
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14.06.2020 12:00 Відповісти
 
 