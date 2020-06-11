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міськрада (478) Дніпро місто (2696) журналістика (1715) 1+1 (171)

Дніпровська міськрада вимагає від "1+1" спростування інформації про несумлінне проведення тендерів у місті

Дніпровська міськрада вимагає від

Дніпровська міська рада направила телеканалу "1+1" вимогу спростувати недостовірну інформацію. У сюжеті під назвою "Скандальна реконструкція" журналісти озвучили тези, які не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Зокрема, автори стверджують, що посадовцям міськради байдуже, хто бере участь у тендерах, бо репутація підрядників – не їхня справа. Проте Закон України чітко визначає порядок перевірки замовниками учасників тендера", - йдеться в повідомленні.

Також автори сюжету використали неперевірену інформацію про вартість запроєктованих лав на площі Шевченка, зробивши неправильні висновки щодо їхньої ринкової вартості. В ефірі була озвучена і неправдива інформація щодо компанії, яка виграла тендер, – був натяк на корупційні дії посадовців.

У зв'язку із цим Дніпровська міська рада вимагає від телеканалу "1+1" спростувати поширену недостовірну інформацію, а також надати право на відповідь.

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Топ коментарі
+3
Эту медведчуковскую помойку давно пора мокнуть мордой в унитаз!
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11.06.2020 11:17
+3
опровергать Г+Г єто как забивать запах сельского сортира ароматной свечкой)
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11.06.2020 11:22
+2
знову колояйсько-ведмедчуківська помийка обісралася
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11.06.2020 11:20
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В частности, в материале утверждалось, что чиновникам горсовета безразлично, кто участвует в тендерах, поскольку репутация подрядчиков - как это безразлично когда там все родные люди работают.
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11.06.2020 11:09 Відповісти
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?
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11.06.2020 13:29 Відповісти
Боря ты ли, че ли.
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11.06.2020 13:40 Відповісти
Эту медведчуковскую помойку давно пора мокнуть мордой в унитаз!
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11.06.2020 11:17 Відповісти
Зелена помийка, точніше. Воюють з Філатовим звичними для них методами - брехня і маніпуляціїє
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11.06.2020 20:59 Відповісти
знову колояйсько-ведмедчуківська помийка обісралася
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11.06.2020 11:20 Відповісти
Откуда взялось выражение : * п***ит, как Троцкий*?
А вот из этого видео. На первой секунде видео , на хлопушке , надпись мелом, 1+1. И это в 1939 году. Совпадение? Не думаю.
https://www.youtube.com/watch?v=J2g1yhntWgc
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11.06.2020 11:22 Відповісти
опровергать Г+Г єто как забивать запах сельского сортира ароматной свечкой)
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11.06.2020 11:22 Відповісти
судитися з *пречесними* плюсами в українських судах всеодно що вступити в гівно
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11.06.2020 11:37 Відповісти
какие склочные и мелкие людишки в горсовете Днепра, ничего о них, прям, и не скажи самым честным журналистам самого честного телеканала, принадлежащего двум наичестнейшим людям капитала - сразу обижаются и брехунами обзываются
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11.06.2020 11:52 Відповісти
Офигеть сколько тролей набежало. Вы хоть какое-то отношение к Днепру имеете?
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11.06.2020 11:55 Відповісти
ну всем известно что плюсы канал каломойши, великой редкостной гниды )))))
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11.06.2020 12:37 Відповісти
атака на мэров перед выборами.
таких "репортажей" будет только больше
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11.06.2020 12:43 Відповісти
Потрібно слати листи прямо Медведчуку. А як розкручували перед виборами історію про зв*язок Порошенко і Медведчука, а виходить, що Медведчук цілуються в засос із Беніком і Зеліком і разом збирають брехню на Порошенко. Ну що зеболіки? Як вам?
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11.06.2020 15:26 Відповісти
 
 