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Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 500 тис., за минулу добу 8,7 тис. нових випадків

Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 500 тис., за минулу добу 8,7 тис. нових випадків

За останню добу в РФ виявлено ще 8779 інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Загалом в РФ 502 436 хворих. Росія на третьому місці у світі за кількістю хворих. Як і раніше, на другому місці Бразилія (772 тис.), а на першому - США, де кількість хворих перевищила два мільйони (зараз 2,00 млн).

Нові епізоди виявлено у 84 регіонах. За останню добу в Москві зареєстровано 1436 нових випадків інфікування, їхня загальна кількість сягнула 201 221.

За останні 24 години померли від захворювання 174 людини. Загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 6532.

Одужали і виписані за весь період 261 150 пацієнтів. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх осіб, які видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 234 754.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці у США запропонували визнати РФ спонсором тероризму і запровадити за це "найжорсткіші" санкції

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Даже не интересно. Пусть даже информативно, но ПО-БАРАБАНУ! Пусть хоть все сдохнут, начиная с того, что зашкерился в бункере!
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11.06.2020 11:30 Відповісти
Та звиздеж полный эта статистика: там в одной мацкве уже давно было 3 млн инфицированных.
Предлагаю ознакомиться всех с источником происхождения этого дерьма cv19:
https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c
Тиражируйте это видео, все должны знать с чем мы имеем дело и не вестись на пропаганду рахи "про фейк cv19" и на этом форуме в т.ч.
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11.06.2020 13:46 Відповісти
24-го все на ПАРАД!!!! 1-го июля все НА РЕХФЕРЕНДУМ!!!! дарахие рассияне!!!! Можно без масок!!!
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11.06.2020 11:32 Відповісти
Россия вперед! Вперед россиюшка! Покажи всем кузькину мать! Будь первой!
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11.06.2020 11:33 Відповісти
Очень хорошо! Господь, не зупиняйся!
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11.06.2020 12:17 Відповісти
Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 500 тис., за минулу добу 8,7 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 8481
ниипьот. все на парад! ура, *****....
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11.06.2020 12:21 Відповісти
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил (https://www.interfax.ru/russia/712702), что он не совсем понимает причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом в России, исходя из количества населения страны.
"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким".
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.
"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их".
По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.

Порада..Воз читати блоги російських медиків..
Котрі пояснюють цю ситуацію -у них є методичка МОЗ ЗАПИСУВАТИ ВСІХ ПОМЕРЛИХ з Ковід - як померлих від "супутніх хвороб" -від пневмонії до хронічного гастриту...
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11.06.2020 13:10 Відповісти
до голосувалки за "обнулення " в росії статистика буде лише оптимістична...

РОзнарядка,як це зробити -спущена по регіонах..
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11.06.2020 13:12 Відповісти
БРЕХНЯ!!!
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11.06.2020 14:46 Відповісти
 
 