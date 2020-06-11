Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 500 тис., за минулу добу 8,7 тис. нових випадків
За останню добу в РФ виявлено ще 8779 інфікованих коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Загалом в РФ 502 436 хворих. Росія на третьому місці у світі за кількістю хворих. Як і раніше, на другому місці Бразилія (772 тис.), а на першому - США, де кількість хворих перевищила два мільйони (зараз 2,00 млн).
Нові епізоди виявлено у 84 регіонах. За останню добу в Москві зареєстровано 1436 нових випадків інфікування, їхня загальна кількість сягнула 201 221.
За останні 24 години померли від захворювання 174 людини. Загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 6532.
Одужали і виписані за весь період 261 150 пацієнтів. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх осіб, які видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 234 754.
Будь ласка, зачекайте...
Предлагаю ознакомиться всех с источником происхождения этого дерьма cv19:
https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c
Тиражируйте это видео, все должны знать с чем мы имеем дело и не вестись на пропаганду рахи "про фейк cv19" и на этом форуме в т.ч.
ниипьот. все на парад! ура, *****....
"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким".
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.
"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их".
По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.
Порада..Воз читати блоги російських медиків..
Котрі пояснюють цю ситуацію -у них є методичка МОЗ ЗАПИСУВАТИ ВСІХ ПОМЕРЛИХ з Ковід - як померлих від "супутніх хвороб" -від пневмонії до хронічного гастриту...
РОзнарядка,як це зробити -спущена по регіонах..