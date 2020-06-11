У ЗСУ за добу зафіксовано 25 нових випадків COVID-19, хворіє 159 осіб, - Командування Медсил

У ЗСУ за минулу добу станом на ранок 11 червня підтверджено 25 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 з яких - у військовослужбовців з Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Станом на 10 ранку 11 червня в Збройних Силах України хворіє 159 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Загалом за час пандемії одужали - 158 осіб, летальних випадків - 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) нині перебувають 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 123 особи.

За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров'я перебувають 18 осіб.

"15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин (Київська область). Пацієнти з 5 червня перебували на ізоляції у зв'язку з контактом з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Результати проведеного ПЛР тестування дали позитивний результат.

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Наразі стан здоров’я військових задовільний, симптоми захворювання відсутні. У військовій частині продовжуються протиепідемічні заходи: проводиться поточна дезінфекція об’єктів, встановлено посилене спостереження за особовим складом. У Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" та Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону перебуває по 1 військовослужбовцю. 1 працівник ЗС України знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні міста Дніпро. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 7 осіб (Київська, Харківська, Вінницька, Івано-Франківська область ˗ по одному військовослужбовцю, Львівська область ˗ два військовослужбовці, Дніпропетровська область ˗ один працівник ЗС України).

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - додали в пресслужбі.



