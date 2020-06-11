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Хвора на коронавірус пацієнтка у Львові почала дихати самостійно після 33 днів на ШВЛ

Хвора на коронавірус пацієнтка у Львові почала дихати самостійно після 33 днів на ШВЛ

У Львівській обласній інфекційній лікарні відключили від апарату штучної вентиляції легень 51-річну жінку з коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що жінку госпіталізували з важкою пневмонією більш як місяць тому і в критичному стані підключили до апарату ШВЛ. На вентиляції легень вона пробула 33 дні, а 10 червня почала дихати самостійно.

За словами заступника директора лікарні Ігоря Берника, це хороша новина не тільки для конкретної пацієнтки, але і для всіх хворих, у яких діагностували COVID-19.

Завідувач відділення інтенсивної терапії і реанімації Віктор Токарєв, це перший випадок в лікарні такого тривалого перебування пацієнтки на ШВЛ. Деякі хворі також довго були на штучній вентиляції легень, але 51-річна львів’ янка – найдовше.

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"Спершу жінку госпіталізували до лікарні, де розпочали лікування, але через п’ять днів її стан не поліпшився і пацієнтку перевели в реанімацію. Стабілізувати стан не вдавалося і через день її перевели на ШВЛ. Впродовж двох тижнів стан пацієнтки був критичний, а тоді вона почала поволі виходити з того стану", – каже Віктор Токарєв.

За його словами, зараз жінка при свідомості, самостійно дихає, але наразі залишається у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі побоюються, щоб важка ковідна пневмонія не дала інших ускладнень, тому спостерігають за пацієнткою.

Зараз в інфекційній лікарні є 181 хворий: 128 пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 і 53 – з підозрою. У відділенні інтенсивної терапії є семеро хворих і на ШВЛ – одна пацієнтка.

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Топ коментарі
+4
Слава Богу!
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11.06.2020 11:33
+3
Притворялась. нет никакой короны. Спросите у любого и вирусолога на улице.
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11.06.2020 11:38
+1
Странный случай, все равно никто дотошно и научно разбираться с ним не будет, правды и причин мы так и не узнаем!
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11.06.2020 12:17
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Слава Богу!
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11.06.2020 11:33 Відповісти
Нюююю.. Нє паймьош, пока туда нє пападьош...
😳
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11.06.2020 11:37 Відповісти
Притворялась. нет никакой короны. Спросите у любого и вирусолога на улице.
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11.06.2020 11:38 Відповісти
не кричи. тут никого нет
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11.06.2020 15:57 Відповісти
согласен...
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11.06.2020 16:32 Відповісти
Это стеб был такой, над идиотами, не верующими.
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11.06.2020 16:59 Відповісти
ОК. я не врубился...
Спасибо за стёб...
Но врядли ОНИ поймут.
За "идиота" извини...
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11.06.2020 17:12 Відповісти
Маска и перчатки и вправду не помогают. Носи респиратор с клапаном и антисептик. Не три руками нос и глаза. Подождем вакцину. Осталось 5-6 мес. Сейчас не стебусь. А там Дарвин разберется, кто был не прав.
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11.06.2020 17:21 Відповісти
Странный случай, все равно никто дотошно и научно разбираться с ним не будет, правды и причин мы так и не узнаем!
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11.06.2020 12:17 Відповісти
У меня соседка тоже больше месяца пролежала в стационаре. Тоже говорила что выруса нет никакого. Пасху пошла святить в церковь, Кстати заядлая прихожанка РПЦ. Но как только заболела не к попу КГБшному побежала свечку ставить, а в больницу лечиться за государственый счет.
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11.06.2020 12:28 Відповісти
После ИВЛ только 15% выживают и живут не долго ибо КОВИ19 легкие "сжирает" почти полностью....
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11.06.2020 14:58 Відповісти
Майже правда, тільки не 15 відсотків, а 13, і не після, а під час ШВЛ, бо знаходяться під постійним наркозом, їх потрібно тримати на животі, та перевертати двічі на день від пролежнів, від чого соски стираються, якщо їх не заклеїти пластирем, від пролежнів додаткова інфекція, постійно потрібно відкачувати рідину з легенів, потрібний експертний апарат ШВЛ, а не звичайний оксигенатор, від якого такі хворі гинуть. Потрібні вливання плазми крову для піднняття рівню гемоглобину, спеціальні дороговартісні ліки та антибіотики, та ще чого забагато. Та хто таке витримає? Даже з родичів. Хто з персоналу на таке здатен? Тільки справжні віддані справі лікарі, яких зараз замало, або потрібні дуже великі гроші, щоб там не казали про безкоштовне лікування ковідних хворих. І як багато дурнів, що кажуть, що вірус це брехня. Хоч багато смертей хворих на судинні розлади, це для ний майже вирок на смерть, але і молоді люди, і діти теж не застраховані від ковідної смерті. Бо ще залежить від дуже багатьох факторів, що з вами станеться, як ви захворієте тією гидотою. Тобто, люди, будьте обережними, не наражайте себе і близких на дуже велику небезпеку, носіть маски, це обов'язково, а в крамницях та в транспорті користуйтеся хоч би одноразовими перчатками.
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11.06.2020 19:39 Відповісти
Крім того є ще одна дуже погана новина. За останніми дослідами встановлено доказово, що більшисть безсимптомних перехворівших носіїв, або що хворіли в легкій формі, не отримують довготривалого імунітету від ковіду-19, бо в них не генеруються антитіла, а організм справляється з вірусом за рахунок внутрішніх імуноглобулінів, які не є невичерпними, тобто дуже ймовірно і повторне захворювання, що так просто вже не минеться. На рахунок респіраторів з клапанами, то це захист для лікарів. Для звичайних людей потрібно носити не клапанні респіратори, а фільтруючі маски. Маска потрібна не для вашого захисту, а для захисту оточуючих, якщо ви носій інфекції, бо клапан не фільтрує ваш видох, в якому буде дуже велика інфекційна доза, якщо ви є носієм. Користуйтеся звичайними хірургічними масками, та не наближуйтесь до тих, хто такой маски не носить.
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11.06.2020 19:56 Відповісти
спасибо!
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19.06.2020 06:47 Відповісти
спасибо
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19.06.2020 06:48 Відповісти
 
 