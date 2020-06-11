Хвора на коронавірус пацієнтка у Львові почала дихати самостійно після 33 днів на ШВЛ

У Львівській обласній інфекційній лікарні відключили від апарату штучної вентиляції легень 51-річну жінку з коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що жінку госпіталізували з важкою пневмонією більш як місяць тому і в критичному стані підключили до апарату ШВЛ. На вентиляції легень вона пробула 33 дні, а 10 червня почала дихати самостійно.

За словами заступника директора лікарні Ігоря Берника, це хороша новина не тільки для конкретної пацієнтки, але і для всіх хворих, у яких діагностували COVID-19.

Завідувач відділення інтенсивної терапії і реанімації Віктор Токарєв, це перший випадок в лікарні такого тривалого перебування пацієнтки на ШВЛ. Деякі хворі також довго були на штучній вентиляції легень, але 51-річна львів’ янка – найдовше.

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"Спершу жінку госпіталізували до лікарні, де розпочали лікування, але через п’ять днів її стан не поліпшився і пацієнтку перевели в реанімацію. Стабілізувати стан не вдавалося і через день її перевели на ШВЛ. Впродовж двох тижнів стан пацієнтки був критичний, а тоді вона почала поволі виходити з того стану", – каже Віктор Токарєв.

За його словами, зараз жінка при свідомості, самостійно дихає, але наразі залишається у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі побоюються, щоб важка ковідна пневмонія не дала інших ускладнень, тому спостерігають за пацієнткою.

Зараз в інфекційній лікарні є 181 хворий: 128 пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 і 53 – з підозрою. У відділенні інтенсивної терапії є семеро хворих і на ШВЛ – одна пацієнтка.