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Київ (19130) освіта (1288) ЗНО (322) Мандзій (54) атестація (21)

Підстав для скасування проведення державної підсумкової атестації 11 класів у Києві немає, - Мандзій

Підстав для скасування проведення державної підсумкової атестації 11 класів у Києві немає, - Мандзій

Рішення про скасування підсумкової атестації може ухвалити тільки Верховна Рада або Кабінет Міністрів на підставі певної епідеміологічної ситуації.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.

"Це єдиний процес, який передбачений, - державна підсумкова атестація у формі ЗНО, 47 стаття закону про повну загальну середню освіту це передбачає. Тому важливо зрозуміти, що це обов'язковий процес, який має відбуватися. Безперечно, з урахуванням епідеміологічної ситуації. Зараз є вимоги головного державного санітарного лікаря, їх треба забезпечити і підстав для непроведення державної підсумкової атестації немає", - зазначила в.о. міністра освіти.

За словами Мандзій, рішення про скасування підсумкової атестації може ухвалити тільки Верховна Рада або Кабінет Міністрів на підставі певної епідеміологічної ситуації.

"Тому ми готуємося до проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО і робимо все від нас залежне, щоб забезпечити і створити належні умови", - підсумувала в.о. глави Міносвіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти заявило, що рішення київської влади є незаконним і не підлягає виконанню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій

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Дуалізм поточної влади - права рука не знає, що робить ліва...
Оснований для отмены проведения государственной итоговой аттестации 11 классов в Киеве нет, - Мандзий - Цензор.НЕТ 6171
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11.06.2020 11:37 Відповісти
https://censor.net/news/3201282/v_ukraine_rekordnoe_kolichestvo_sluchaev_covid19_za_sutki_689_umer_21_chelovek_vsego_zafiksirovali_29

https://censor.net/video_news/3201332/takogo_antirekorda_po_covid19_u_nas_esche_ne_bylo_budut_opredelennye_mery_stepanov_video

Они там между собой общаются?
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11.06.2020 11:42 Відповісти
 
 