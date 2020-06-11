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Зеленський (22456) призначення (2241) Саакашвілі Міхеіл (2153) Слуга народу (2800)

Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не став віцепрем'єром: Ставлення до цього у фракції "Слуги народу" було різке і різне

Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не став віцепрем'єром: Ставлення до цього у фракції

Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому голові Одеської ОДА та експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі посаду радника з реформ, однак той відмовився, а до ідеї про призначення його віцепрем'єр-міністром у фракції "Слуги народу" поставилися по-різному.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрілися з Міхеілом Ніколозовичем, він сказав: "я хочу допомагати". Зустрічей було декілька, він декілька разів приходив з різними порадами. Він запитав: "Де ви мене бачите?". І я йому сказав: "Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус". Я йому запропонував: "Можете йти до мене радником з реформ". Він каже: "Це не мій рівень", - повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, Саакашвілі пізніше сам сказав, що бачить себе в уряді, на посаді віцепрем'єр-міністра з реформ.

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"Я йому відповів: "Віцепрем’єр – так віцепрем’єр, але я поговорю з прем’єр-міністром, як воно буде і як ви зможете працювати", - зазначив Президент.

Водночас він наголосив, що Саакашвілі не став віцепрем'єр-міністром, тому що у фракції "Слуга народу" було різне ставлення: "Не став, тому що ставлення було різне - і різке, і різне в нашій фракції".

Після цього, з огляду на бажання Саакашвілі займатися реформами, Зеленський запропонував йому іншу посаду: "Він хоче займатися реформами? Ось реальність, в якій він може це робити".

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

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Топ коментарі
+4
Бо майже всі маски давно продали. Або миші згризли...
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11.06.2020 11:48
+3
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 9732
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11.06.2020 11:45
+2
А де свідки секти св.Міхо?
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11.06.2020 11:48
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Знатные "борцы" антикоррупционеры!
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 5190
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11.06.2020 11:44 Відповісти
Чому без масок?
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11.06.2020 11:46 Відповісти
Бо майже всі маски давно продали. Або миші згризли...
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11.06.2020 11:48 Відповісти
- В сумашедшем доме - там такая свобода, которая социалистам и не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. Там каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте.(с)
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11.06.2020 13:15 Відповісти
Саакашвілі не став віце-прем'єром бо розвалилась фракція Слуга Народу і вже немає більшості в парламенті і тому потрібно проводити позачергові вибори до ВРУ та позачергові вибори Президента!
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11.06.2020 13:28 Відповісти
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 8086
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11.06.2020 11:45 Відповісти
Балабол.
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11.06.2020 11:47 Відповісти
он только это и умеет. не Россия - угроза, оказывается, а "рехформы" . В Прибалтике и Польше рехформы шли 15-20 лет, и они уже начались у нас даже в условиях войны! 5 лет назад. пришло зеленое, целый год, и хде они, рехформы?
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11.06.2020 13:09 Відповісти
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 9732
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11.06.2020 11:45 Відповісти
Бе-бе-бе вообще-то говорил Сабаков...
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11.06.2020 12:20 Відповісти
попундополо навіть у власній стайні не користується повагою!
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11.06.2020 11:46 Відповісти
А де свідки секти св.Міхо?
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11.06.2020 11:48 Відповісти
Саакашвили уже высказывался по поводу тарифов для населения.

Реформы, это дальнейший геноцид населения, поэтому хорошо, что Саакашвили не взяли.
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11.06.2020 11:55 Відповісти
А когда мы увидим первые законодательные инициативы? Может им принтер нужно подарить чтоб распечатать закон например "о провокации взятки"? Это назначение Саакашвили уже смахивает на переливание из пустого в порожнее...
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11.06.2020 12:02 Відповісти
уже месяц прошел, ничего не видно пока
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11.06.2020 13:05 Відповісти
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером/ Хозяин кодлана приказал. Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
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11.06.2020 12:12 Відповісти
просто зелесрань боится, что у них заберут потоки левого бабла для ахетова-каломойши-мертведчука, если саака станет премьером.
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11.06.2020 12:24 Відповісти
А що таке?За владним кланом спостерігати-це все одно,що іншу пьєсу в театрі подивитися.Але таким лохам,що Майдан відали в 14-му поросятам саме скот в хаті і потрібний,щоб бикував,а його годували.
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11.06.2020 12:29 Відповісти
Набрал прохвостов и прикрывается их мнением. Глупо выглядишь, Вова.
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11.06.2020 12:44 Відповісти
Тільки не в очах свого елєкторату.
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11.06.2020 20:33 Відповісти
"разное и резкое"

Зеленое и жидкое.
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11.06.2020 12:56 Відповісти
Перелік імен колишніх та нинішніх нардепів - готова копіпаста в проскрипційні списки
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11.06.2020 23:07 Відповісти
 
 