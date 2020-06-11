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Бойко (436) Зеленський (22456) Порошенко (15080) рейтинг (1622) КМІС (322)

Президентський рейтинг: 37,6% - за Зеленського, 16,2% - Порошенка, 13,2% - Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг: 37,6% - за Зеленського, 16,2% - Порошенка, 13,2% - Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента України проходили в кінці травня-початку червня 2020 року, то 37,6% українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці травня-на початку червня), за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% опитаних, за п'ятого президента Петра Порошенка - 16,2%, за Юрія Бойка - 13,2%, а за Юлію Тимошенко - 8,7%.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС

Опитування, проведене в кінці травня-на початку червня, складалося з двох незалежних вибірок (2000 респондентів у кожній вибірці), які реалізовувалися послідовно: за першою вибіркою опитування було проведене протягом 24-31 травня, за другою вибірок – протягом 31 травня-4 червня. Це дозволяє аналізувати рейтинги кандидатів окремо для кожної з цих вибірок.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Президентський рейтинг: 37,6% - за Зеленського, 16,2% - Порошенка, 13,2% - Бойка, - опитування КМІС 01

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Топ коментарі
+68
Еще надо годик, слишком много дебилов выжило!
ЗЕЛЯ! ЗЕЛЯ! ЗЕЛЯ!
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11.06.2020 11:49
+39
Ну во-первых не треть населения, а треть избирателей, а во-вторых реальный рейтинг уже ниже 30% КМИС подигрывает ослу, это общеизвестно.
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11.06.2020 11:58
+36
16% патріотів
13% ворогів
37% довбодятлів
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11.06.2020 11:57
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Сторінка 4 з 4
М.Забродский -герой войны, который не подал руку кловану во время его инаугурации,сейчас депутат ВР от ЕС. Украине сейчас действительно нужна сильная рука военного человека, у которого есть честь и совесть, чтобы установить прочную проукраинскую власть и порядок в стране.
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11.06.2020 19:54 Відповісти
Якщо до 37% приплюсувати 13% за Бойка,ще 4% за Шарія,пару процекнтів за Вілкула і інших негідників,то стає очевидним що придурків в Україні набагато більше,ніж нормальних. З таким недонародом я не бачу майбутнього в України...Хохлобидло...На жаль...
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11.06.2020 16:48 Відповісти
прикольно , кто то верит в этот говнорейтинг?
хотя в это стране "чудес" может быть все что угодно ))))
количество имбецилов на квадратный километр территории просто зашкаливает )))))
сорри кого обидел, но правду никуда не денешь. ))))
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11.06.2020 17:37 Відповісти
Інвалідизовані Зеленським мігрують до Бойка.
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11.06.2020 19:11 Відповісти
Вот если б прямо щас были выборы то КМИС,.. сис,..МИС...
сказал то так оно бы и было...но выборов не будет - о предсказатели!
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11.06.2020 20:02 Відповісти
Никогда,это население хорошо не жило и жить не будет-потому,что Дураков 80%.
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11.06.2020 20:04 Відповісти
Порох Президент Украинцев-остальные Президенты,для шутов,хохлов и ватников.
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11.06.2020 20:06 Відповісти
у нас в Украине все рейтинги дутые .и это все знают разве кроме тех кто голосовал за *****.....ще
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11.06.2020 20:10 Відповісти
На президента Порошенка народ України не заслуговував, помилочка вийшла. А от на зеленського - повністю. Бидло тяжіє до бидла.
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11.06.2020 20:30 Відповісти
За що украiнський народ не голосував? Вiн нем голосував за таку полiтичну систему,яка пропонуэ вибирати мiж кланово-олiгархiчними полiтичними партiями.Украiнський народ не голосував за полiтичних лiдерiв, як беспосередньо олiгархiв(Порошенко,Бойко) ,так i за наймитiв олiгархiв та латифундистiв( Вiлкул,Ляшко,Вакрчук).Украiнський народ не проголосував за стару,корумповану та бездарну полiтичну елiту,вiн вимагаэ оновлення полiтичноi елiти.Це великий позитив украiнського народу.Як можна не розумiти i не любити такий украiнський народ? А за те, що проголосували за Зеленського,вина,в першу чергу, лежить на украiнськiй полiтичнiй елiтi .Критики украiнського народу,ще й не в ладах з логiкою :вони перепутали причину зi слiдством,тобто, у них з розумом не все гаразд.
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11.06.2020 21:37 Відповісти
невже стільки овечок? не вірю
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11.06.2020 21:43 Відповісти
Так часто рейтинги президента, это к чему?
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11.06.2020 22:02 Відповісти
мабуть Майдан-3 назріває, а він явно не буде мирним і нацполіція не врятує....
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12.06.2020 07:48 Відповісти
37,6% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.
Де ви такі беретеся???
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11.06.2020 22:16 Відповісти
А ще 13% за Бойка... Хай Бог милує. Безпросвітне майбутнє...
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12.06.2020 07:54 Відповісти
Бойко VS Порошенко.
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11.06.2020 22:18 Відповісти
Порошенко без варіантів
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12.06.2020 01:42 Відповісти
Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, войдёт в историю Украины тупым посмешищем.
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11.06.2020 22:20 Відповісти
.......тупым посмешищем - "Ослом Оманским"
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12.06.2020 01:41 Відповісти
Проблема в том, что вместе с пархатым бубочкой мы можем потерять и страну и все идет именно к этому.
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12.06.2020 02:50 Відповісти
Как люди не понимают что Смешко кандидат от России, его пропихивает колаборант Гордон.
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11.06.2020 22:22 Відповісти
Это техничный кандидат что бы забрать голоса в проукраинских политиков.
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11.06.2020 22:34 Відповісти
А почему Гордона в списке нет?
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11.06.2020 22:29 Відповісти
Ладно Зебылы понятно , еще не наелись , урина терапия плохо работает А за Бойко почему , ну это надо быть полными дебилами . Ну не будет хорошо если придет Бойко , Украина вся превратиться в Лугандон , ну не ужели это не понятно
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11.06.2020 22:47 Відповісти
Ну так ваты у нас полно, просто зебилы оттянули на себя ее часть и судя по телодвижениям зебилов с языковым законом и квотами на ТВ, преследованию Стерненко, сдачу территорий и т.д., то зебилы как раз на предстоящих выборах решили сделать ставку на именно на вату.
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12.06.2020 02:49 Відповісти
Вам понятно....
И им понятно,что Бойко приведёт Украину прямо в лапы Параши
А им зтого и надо.
Расклад сил,пока, не очень..
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12.06.2020 04:06 Відповісти
Опрос от кмис - фигня!!!Я дома провел опрос и коты проголосовали бы за любого кто предложил бы им первый вискас,а собаке на улице вообще похер,потому что она грызла косточку...
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11.06.2020 23:06 Відповісти
кто стряпает эту туфту...?! Цензор ! напечатай голосовалку с этими фамилиями и мы покликаем сами.
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11.06.2020 23:27 Відповісти
Лично я бы отдал свой голос за Елену Зеркаль...достойный кандидат в президенты Украины.
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12.06.2020 01:29 Відповісти
Рейтинг Зе такой же, как и в первом туре. За год не упал.
Превосходит всех троих оппонентов в сумме.
Полный разром.
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12.06.2020 02:38 Відповісти
Полный разром разума.
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12.06.2020 10:08 Відповісти
точно. полный разгром твоего отсутствующего разума.
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12.06.2020 19:24 Відповісти
Блин, народ у нас реально быдло, потому что даже дерибан ЗЕМЛИ протянутый бандами зельцмана и вальцмана почти никак не повлиял на их рейтинг, при этом если верить той же самой социологии 70-75% украинцев категорически против дерибана земли в любом виде.
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12.06.2020 02:45 Відповісти
Есть брехня, есть супер-брехня и есть опросы КМИС по президентскому рейтингу!
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12.06.2020 04:01 Відповісти
не зрозумів, наша країна геть не лікується?? Які 37% це ОРДЛО, Крим та його Кривий Ріг? Так там немає такого населення....
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12.06.2020 07:47 Відповісти
Бойко на 3м месте и даже выше Тимошенко! С этим рейтингом все ясно.
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12.06.2020 08:30 Відповісти
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