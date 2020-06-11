Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО
Упродовж минулої доби було зафіксовано антирекорди щодо порушень ПДР, які зафіксували камери автофіксації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097 *** - 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
Також повідомляється, що найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000*** . Він порушував швидкісний режим 7 разів.
Топ коментарі
+2 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар11.06.2020 11:53
+2 Igor Nikitin 21bde899
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+1 Visitor
показати весь коментар11.06.2020 12:05
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Будь ласка, зачекайте...
И ведь странно: сообщают, что у нас машины ездят быстро. Почему не сообщать на кого протокол?
Почему не оттестить систему, расположив на пару км от камеры ментов для остановки авто и оформления?
Кто и почем удалит из базы/канцелярии, и т.п...
Может пора задуматься и на этих участках повесить знаки и повышении допустимой скорости?
Водитель: Я слишком быстро ехала?
Полицейский: Нет, мадам, Вы слишком низко летели.