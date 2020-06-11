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МВС (3471) порушення (603) ПДР (468) швидкість (118)

Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

Упродовж минулої доби було зафіксовано антирекорди щодо порушень ПДР, які зафіксували камери автофіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097 *** - 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Камери автофіксації в Києві упіймали "гонщика", який перевищив швидкість у 4,5 раза. ФОТО

Також повідомляється, що найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000*** . Він порушував швидкісний режим 7 разів.

Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС 01

Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС 02


Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС 03

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Топ коментарі
+2
Теперь будут два спикера-дауна трещать целый год. Геращенкои Ляшко. Тот по рекордам короны , а этот по ПДД.
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11.06.2020 11:53
+2
AH097!!! не удивлен ни капли
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11.06.2020 13:33
+1
Ехать 200 в такую жару могут только дебилы.
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11.06.2020 12:05
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Теперь будут два спикера-дауна трещать целый год. Геращенкои Ляшко. Тот по рекордам короны , а этот по ПДД.
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11.06.2020 11:53 Відповісти
Ну да)))
И ведь странно: сообщают, что у нас машины ездят быстро. Почему не сообщать на кого протокол?
Почему не оттестить систему, расположив на пару км от камеры ментов для остановки авто и оформления?
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11.06.2020 11:59 Відповісти
и куда теперь ему письмо слать, в даунецк?
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11.06.2020 14:31 Відповісти
А главное - какое поле для коррупции!
Кто и почем удалит из базы/канцелярии, и т.п...
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11.06.2020 14:38 Відповісти
А в Донецк сивохо нарочно будет возить))
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11.06.2020 14:39 Відповісти
Все люди наблюдают этот идиотизм водителей уже многие десятки лет. А МВД наконец -то хоть сейчас узрело и удивляется. Устанавливайте камеры по всем городам. Каждый день люди погибают под колесами.
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11.06.2020 12:22 Відповісти
В судах эти камеры пролетят,как фанеры. Никто не виновен,пока его вина не доказана в суде
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11.06.2020 11:58 Відповісти
Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД - Цензор.НЕТ 895
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11.06.2020 11:59 Відповісти
Ну и сколько из этих авто попали в ДТП по причине скорости?
Может пора задуматься и на этих участках повесить знаки и повышении допустимой скорости?
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11.06.2020 12:03 Відповісти
Ехать 200 в такую жару могут только дебилы.
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11.06.2020 12:05 Відповісти
так они и есть такие
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11.06.2020 14:56 Відповісти
Полицейский останавливает машину и выписывает штраф.
Водитель: Я слишком быстро ехала?
Полицейский: Нет, мадам, Вы слишком низко летели.
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11.06.2020 12:06 Відповісти
Награды им ещё не выдают??
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11.06.2020 12:09 Відповісти
у радаров есть ограничение до 240 километров. Так что можно постараться, чтобы не успело засветить))
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11.06.2020 12:12 Відповісти
За такую скорость вообще-то лишать надо прав на какое-то время, чтобы было время подумать над своим поведением.
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11.06.2020 12:14 Відповісти
Скоро сказке конец, вангую что до осени, или повысят штрафы, или сделают бальную систему. Ну не могут же идиоты бесконечно нарушать
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11.06.2020 12:15 Відповісти
Было бы неплохо.
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11.06.2020 12:39 Відповісти
Это у зебанутых теперь новый квест:Установи рекорд.
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11.06.2020 12:44 Відповісти
AH097!!! не удивлен ни капли
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11.06.2020 13:33 Відповісти
ТЮ - я на своей ламборджини легко 300 летаю и никто не останавливает !!! Правда пока только во сне....
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11.06.2020 14:21 Відповісти
 
 