Мені дедалі важче вірити в образ Зеленського, якого обманює його оточення: все він добре розуміє, - Шабунін
Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що сумнівається в тому, що Президент України Володимир Зеленський чесний і дуже хоче змін, але не все розуміє, тому його обманюють.
Про це повідомив у фейсбуці голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені дедалі важче вірити в образ, який малюють Зеленському. Мовляв, він чесний і дуже хоче змін, але не все розуміє, тому його обманюють. Що можна не розуміти з Аваковим або Дубінським? Мені дедалі більше здається, що все Зеленський добре розуміє", - заявив Шабунін.
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esperansa002014
показати весь коментар12.06.2020 01:10 Відповісти Мені подобається 0
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Будь ласка, зачекайте...
Оно же без бумажки двух слов связать не может...что в голову вкинут то и озвучивает...как попка...
И что самое печальное...так это то что начинает свято верить в то что ему в голову вкидывают...