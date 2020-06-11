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Кабмін (13944) митниця (1852) Нефьодов (383) Державна митна служба (617)

Проєкт програми Кабміну стосовно митниці - набір загальних фраз: ні слова про боротьбу з корупцією, про переатестацію і про збільшення зборів, - Нефьодов

Проєкт програми Кабміну стосовно митниці - набір загальних фраз: ні слова про боротьбу з корупцією, про переатестацію і про збільшення зборів, - Нефьодов

Оновлена ​​програма дій Кабінету Міністрів стосовно митниці не передбачає збільшення зборів до держбюджету.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

Нефьодов заявив, що оновлений проєкт програми уряду, що стосується митниці це "просто набір загальних фраз".

"Замість "встановимо Х нових сканерів і ваг" - "розвиток інституційної спроможності у частині застосування технічних засобів митного контролю". Ні слова про реконструкцію пунктів пропуску (ну да, бюджет ж митниці на реконструкцію пунктів тепер НУЛЬ). Ні слова про нове ІТ. Ні слова про можливості самостійного оформлення посилок і авто. Ні слова про кадри взагалі - ні про переатестацію, ні про контракти, ні про нові зарплати. Ні слова про боротьбу з корупцією. Ні слова про конкурси. Ні слова про спільний контроль із ЄС на кордоні. Ні слова про пост-митний аудит. Ні слова про єдину юрособу на митниці і функціональні зміни (я так розумію, після отримання першого траншу МВФ про умови меморандуму вже не будемо згадувати)", - йдеться в повідомленні.

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Він зазначив, що єдина конкретика - продовжувати виконання законів про АЕО (авторизований економічний оператор) і про NCTS (загалом транзит).

"І найсмішніше. Нашу команду звільняли під заклики, що реформа не на часі, треба нею пожертвувати заради ручного збільшення зборів в бюджет, яке реалізують "досвічені кадри". Вгадайте, про що немає ні слова в "очікуваних результатах"? ПРАВИЛЬНО! Ні слова про збільшення зборів в бюджет!" - підсумував Нефьодов.

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Топ коментарі
+4
Коррупции, как и контрабанды, при преЗЕденте уже давно нет...
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11.06.2020 12:12
+3
А вы хотите, чтобы зеленые рептилии проектировали что-то насущное и полезное? Никогда.
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11.06.2020 12:16
+3
Такие ж саме бла-бла як і вся діяльність ЗЕкоМанди.
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11.06.2020 12:24
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Коррупции, как и контрабанды, при преЗЕденте уже давно нет...
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11.06.2020 12:12 Відповісти
Безсистемність рішень Зеленського призведе до кризи і погіршення економічної ситуації! Влада має мати системний підхід. Те що Зеленський то призначає реформаторів, то звільняє їх без причини це показник неспроможності Зеленського та його команди виробити правильний підхід до проблеми! Видно що Зеленський просто призначає людей щоб вони розібрались і налагодили роботу - це принцип тупого керівництва радянського періода, коли преставників номенклатури посилали керувати то одним заводом, то іншим, без знання специфіки виробництва і такі кадри завалювали всю роботу, їх знімали і посилали на новий завод, знову керівником! Для радянської влади найбільш важливою була політична лояльність номенклатури, а професійні якості були на другому місці! Так само і команда Зеленського підходить до вирішення проблем та призначення керівників за старим і тупим радянським принципом, який довів СРСР до банкрутства і розвалу - призначають політично лояльних людей на керівні посади, на яких вони не є фахівцями та експертами! Нефьодова призначили керівником митниці - якого куя, він що був митником, знає особливості роботи митниці? Ні, Нефьодов був політично лояльним до команди Зеленьского і не був в списках політичних конкурентів, які б у випадку вдалих реформ на митниці могли записати цю перемогу собі в політичне портфоліо! Звичайно що Нефьодов був непоганим керівником, але не міг тримати руку на пульсі, бо не мав досвіду десятків років роботи в митниці і не розумів всіх підводних течій і кримінальних схем! Тепер коли Нефьодов розібрався за кілька місяців і почав реально наступати на кримінальні схеми контрабандної мафії - його звільнили по надуманим причинам! Це вища форма ідіотизму в державній та кадровій політиці! Того хто запропонував призначити Нефьодова на митницю і тих хто запропонував зняти Нефьодова з митниці в процесі впровадження реформ - потрібно позначити як ворогів України і бажано посадити, бо вони системно пропонують катастрофічні рішення під виглядом допомоги!
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11.06.2020 12:43 Відповісти
А вы хотите, чтобы зеленые рептилии проектировали что-то насущное и полезное? Никогда.
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11.06.2020 12:16 Відповісти
Да они сраную адвокатскую монопольку не одолели, а тут на "таможню с Анти-Верещагиными" замахнулись ивовым прутиком...
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11.06.2020 16:21 Відповісти
Такія усє вумния...потом..
Корита лишитися -вумнєє??
🤣🤣🤣
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11.06.2020 12:18 Відповісти
Что фрик, это точно. А вообще пусть говорит, потешный.
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11.06.2020 12:28 Відповісти
Это твои «янелохи» - фрики все ,как один
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11.06.2020 12:49 Відповісти
Тому що на зміну тупим хапугам прийшли такі ж самі тупі хапуги!
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11.06.2020 12:21 Відповісти
Самі прийшли, чи їх обрав мудрий нарід?
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11.06.2020 12:25 Відповісти
Калозелкные🤡🤢🎪💩👃🏻🎹🤢🤢🤢🤢🤢🤑🤑🤑🤑🤑Чтобы ее победить - надо ее возглавить !
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11.06.2020 12:45 Відповісти
Эти гораздо наглее ! Клоуны и маму родную продадут за пять шекелей
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11.06.2020 12:47 Відповісти
Такие ж саме бла-бла як і вся діяльність ЗЕкоМанди.
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11.06.2020 12:24 Відповісти
Программа кабмина - набор общих фраз. Нет бы как у меня всё четко и понятно - и про диджитализацию постпродкшена и про маркетинг девелопмента и даже про ковёркинг вапорайзинга.
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11.06.2020 12:24 Відповісти
Ну что же ты НеФедя НиДядя раскукарекался. Ну пробовали по всякому и выходили только на себя. Ну не получается у козлов петь по человечески - только БЕ БЕ БЕ.
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11.06.2020 15:37 Відповісти
 
 