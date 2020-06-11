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Відкриття дитячих оздоровчих таборів краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, - Ляшко

Відкриття дитячих оздоровчих таборів краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, - Ляшко

Для ухвалення урядом рішення про відкриття дитячих оздоровчих таборів місцева влада має гарантувати медичну допомогу не тільки щодо COVID-19, а й за іншими нозологіями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час "круглого столу" в ТПП України заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В організованих колективах, крім крапельного шляху передачі (інфекції. - Ред.), щорічно виникають спалахи кишкової інфекції. Сьогодні ніхто не дасть 100% гарантії, що їх не буде. Навіть якщо хтось дасть гарантію, то ця гарантія буде розвіяна - ми це проходили і з транспортниками, і з іншими ... Буде навантаження на певний регіон, тому що всі поїдуть відпочивати до моря або в Карпати. Ми маємо бути впевнені, що місцеві лікарні зможуть надати медичну допомогу не тільки у випадку з COVID-19, а й у разі виникнення інших інфекційних захворювань", - розповів він.

Ляшко наголосив на необхідності враховувати, що дитячий організований відпочинок у курортних регіонах має бути забезпечений відповідними потужностями медзакладів саме в цих регіонах.

При цьому він підкреслив, що безпосередньо дитячі оздоровчі заклади не в змозі в такому разі надати медичну допомогу на належному рівні.

"Ми стримуємо відкриття дитячих таборів, бо може бути нашарування різних інфекцій: коли ми привозимо дитячий організований колектив, виникає та ж ротавірусна інфекція. Ми не розуміємо, це коронавірус чи кишкова група інфекцій, але ми маємо всіх госпіталізувати, всіх контактних ізолювати. Це буде величезне навантаження на заклад, який їх прийняв", - зазначив Ляшко.

Ляшко підтримав ідею формування переліку обов'язкових вимог, яких мають дотримуватися дитячі оздоровчі заклади в поточному оздоровчому сезоні з урахуванням епідемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ ще не знає, коли і на яких умовах відкриються дитячі табори

Водночас він наголосив, що для обласних адміністрацій також мають бути розроблені вимоги, які враховують, що клініки в курортних регіонах зможуть надати медичну допомогу не тільки у разі COVID-19, але й інших інфекційних захворювань, спалахи яких зазвичай відбуваються в місцях організованого відпочинку дітей.

За його словами, якщо область ініціює прийняття дитячих груп, то ОДА мають розрахувати маршрути всіх пацієнтів і гарантувати їм медичну допомогу.

Ляшко зазначив, що дозвіл на прийняття відпочивальників дорослими санаторіями не означає, що дитячі табори також готові до цього. У зв'язку з цим на прикладі роботи готелів і санаторіїв для дорослих вивчаються можливості дотримання епідбезпеки в умовах епідемії COVID-19.

"Санаторії для дорослих - це індивідуальний або сімейний відпочинок. Вони закрилися сім'єю, ізолювалися в номері, замовляють їжу в номер. Ми можемо виписати вимоги до таборів, але в разі спалаху хто нестиме відповідальність? У нас звикли, що органи місцевого самоврядування самі відкривають (заклади. - Ред.), але якщо спалах, то вони кажуть: дозволив санітарний лікар. Мені краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, тому що це - діти", - підсумував Ляшко.

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Топ коментарі
+3
Ляшко, клоун ты конченый, что значит ликвидировать последствия? Как ты ликвидируешь, например, смерть ребенка от ковида?
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11.06.2020 12:25
+3
ляшко прілєжно ісполняєт роль говорящєго барана.
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11.06.2020 12:28
+3
им проще изгадить нам жизнь запретами... это всё, что надо знать про эту власть
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11.06.2020 12:30
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Ляшко, клоун ты конченый, что значит ликвидировать последствия? Как ты ликвидируешь, например, смерть ребенка от ковида?
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11.06.2020 12:25 Відповісти
ляшко прілєжно ісполняєт роль говорящєго барана.
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11.06.2020 12:28 Відповісти
Бред..Маячня..
Оздоровлення??
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11.06.2020 12:29 Відповісти
сторонники теории заговора говорят, что биллу и мелинде здоровые люди не нужны - они плохо покупают продукцию фарм. фирм
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11.06.2020 12:32 Відповісти
Боюсь, что земной шар - желтый дом Вселенной...

))
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11.06.2020 12:37 Відповісти
им проще изгадить нам жизнь запретами... это всё, что надо знать про эту власть
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11.06.2020 12:30 Відповісти
.https://kirillovka.ks.ua/webcam-respect/ А на морі зараз кльово. Вебкамера.
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11.06.2020 12:30 Відповісти
Ни турЫстов, ни кишечной палочки и холеры.
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11.06.2020 12:36 Відповісти
Через зомбоящик .Андрію. Боже .як же ж приємно прочитати пост здоровомислячої людини! Тисну Вам руку!
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11.06.2020 12:37 Відповісти
хто підкаже .у цього дебіла Ляшка є діти? напевно .якщо є. то явно він їх не в квартирі маринує .а десь відпочивають на Лазуровому узбережжі.
Памятаю своє дитинство в Артеку. ще за часів здохлого "совка" і лозунг "сонце воздух і вода наші лутшиє друзья".
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11.06.2020 12:57 Відповісти
Этот ... ляшко только и может - не разрешить да запретить.Это легче всего.только просидели 3 месяца на голодном карантине а эти ляшки и компания бабки заколачивали.Надо найти безопасный способ оздоровить детей.Летом в городе на асфальте дети быстрее этот вирус подцепят.Кто хочет работать тот ищет способ а не причину шо б не работать.Запретил уже зе в Хмельницком в кафе погулять.Ни грамма доверия таким ляшкам.
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11.06.2020 15:21 Відповісти
 
 