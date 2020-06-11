Відкриття дитячих оздоровчих таборів краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, - Ляшко

Для ухвалення урядом рішення про відкриття дитячих оздоровчих таборів місцева влада має гарантувати медичну допомогу не тільки щодо COVID-19, а й за іншими нозологіями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час "круглого столу" в ТПП України заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В організованих колективах, крім крапельного шляху передачі (інфекції. - Ред.), щорічно виникають спалахи кишкової інфекції. Сьогодні ніхто не дасть 100% гарантії, що їх не буде. Навіть якщо хтось дасть гарантію, то ця гарантія буде розвіяна - ми це проходили і з транспортниками, і з іншими ... Буде навантаження на певний регіон, тому що всі поїдуть відпочивати до моря або в Карпати. Ми маємо бути впевнені, що місцеві лікарні зможуть надати медичну допомогу не тільки у випадку з COVID-19, а й у разі виникнення інших інфекційних захворювань", - розповів він.

Ляшко наголосив на необхідності враховувати, що дитячий організований відпочинок у курортних регіонах має бути забезпечений відповідними потужностями медзакладів саме в цих регіонах.

При цьому він підкреслив, що безпосередньо дитячі оздоровчі заклади не в змозі в такому разі надати медичну допомогу на належному рівні.

"Ми стримуємо відкриття дитячих таборів, бо може бути нашарування різних інфекцій: коли ми привозимо дитячий організований колектив, виникає та ж ротавірусна інфекція. Ми не розуміємо, це коронавірус чи кишкова група інфекцій, але ми маємо всіх госпіталізувати, всіх контактних ізолювати. Це буде величезне навантаження на заклад, який їх прийняв", - зазначив Ляшко.

Ляшко підтримав ідею формування переліку обов'язкових вимог, яких мають дотримуватися дитячі оздоровчі заклади в поточному оздоровчому сезоні з урахуванням епідемії COVID-19.

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Водночас він наголосив, що для обласних адміністрацій також мають бути розроблені вимоги, які враховують, що клініки в курортних регіонах зможуть надати медичну допомогу не тільки у разі COVID-19, але й інших інфекційних захворювань, спалахи яких зазвичай відбуваються в місцях організованого відпочинку дітей.

За його словами, якщо область ініціює прийняття дитячих груп, то ОДА мають розрахувати маршрути всіх пацієнтів і гарантувати їм медичну допомогу.

Ляшко зазначив, що дозвіл на прийняття відпочивальників дорослими санаторіями не означає, що дитячі табори також готові до цього. У зв'язку з цим на прикладі роботи готелів і санаторіїв для дорослих вивчаються можливості дотримання епідбезпеки в умовах епідемії COVID-19.

"Санаторії для дорослих - це індивідуальний або сімейний відпочинок. Вони закрилися сім'єю, ізолювалися в номері, замовляють їжу в номер. Ми можемо виписати вимоги до таборів, але в разі спалаху хто нестиме відповідальність? У нас звикли, що органи місцевого самоврядування самі відкривають (заклади. - Ред.), але якщо спалах, то вони кажуть: дозволив санітарний лікар. Мені краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, тому що це - діти", - підсумував Ляшко.

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