Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 червня Київ і вісім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 15,23 за необхідних менш ніж 12,00), Волинська (показник інцидентності 27,15 за необхідних менш ніж 12,00), Житомирська (показник інцидентності 13,17 за необхідних менш ніж 12,00), Закарпатська (показник інцидентності 17,07 за необхідних менш ніж 12,00), Київська (показник інцидентності 13,81 за необхідних менш ніж 12,00), Львівська (показник інцидентності 19,87 за необхідних менш ніж 12,00), Рівненська (показник інцидентності 23,42 за необхідних менш ніж 12,00), Тернопільська (показник інцидентності 12,43 за необхідних менш ніж 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 34,62 за необхідних менш ніж 12,00) області.

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Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць у медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.



