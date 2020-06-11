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Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 червня Київ і вісім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 15,23 за необхідних менш ніж 12,00), Волинська (показник інцидентності 27,15 за необхідних менш ніж 12,00), Житомирська (показник інцидентності 13,17 за необхідних менш ніж 12,00), Закарпатська (показник інцидентності 17,07 за необхідних менш ніж 12,00), Київська (показник інцидентності 13,81 за необхідних менш ніж 12,00), Львівська (показник інцидентності 19,87 за необхідних менш ніж 12,00), Рівненська (показник інцидентності 23,42 за необхідних менш ніж 12,00), Тернопільська (показник інцидентності 12,43 за необхідних менш ніж 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 34,62 за необхідних менш ніж 12,00) області.

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Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць у медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Київ і вісім областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і вісім областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 02

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А что разве в Киеве еще карантин не сняли? А почему тогда толпы людей особенно подростков и детей тусуются вместе возле рыгаловок, в парках и на пляжах?
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11.06.2020 12:32 Відповісти
Потрібна медична сертифікація а не карантин. Карантин вбиває економіку, а медична сертифікація дозволяє масово проводити ПЛР тести і вчасно ізолювати хворих на коронавірус.
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11.06.2020 12:32 Відповісти
Українська влада готова обговорити питання особливого статусу Криму та Донбасу в межах України.
Українська влада готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу та Криму, зокрема вона готова обговорити питання особливого статусу цих територій в межах України - Кулеба.

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1093

Ну, вот и всё...
Все убитые, искалеченные, потерявшие родных - всё это, оказывается, было напрасно.
Ну, что голосовавшие за Зеленского, можете ржать, прикольно же.......
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11.06.2020 12:35 Відповісти
Якщо миші з'їли 2700 вагонів зерна, має десь бути хоча б 1350 вагонів гімна.

Де мишине гімно ?

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 352
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11.06.2020 12:39 Відповісти
 
 