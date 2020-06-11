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Аваков (2187) МВС (3471) порушення (603) ПДР (468) швидкість (118)

За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі завдяки роботі системи автофіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков.

"Кількість порушень знизилася вдвічі, оплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства перераховано 1 431 000 грн - підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області", - зазначив глава міністерства внутрішніх справ.

"Підтримуймо тренд безпеки на дорозі і рятуймо життя", - закликає Аваков.

Також читайте: Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков 01

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Топ коментарі
+2
я не против ограничений скорости на проблемных участках, но ездить как беременный везде в большом городе - это бред. вещайте знак, камеру, но везде же...
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11.06.2020 12:43
+1
это пока народ не выучил расположение всех камер
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11.06.2020 12:42
+1
Потрібно збільшувати дозволену швидкість на дорогах міста, якщо всі водії їдуть швидше дозволеної швидкості! Краще дозволити швидкість 120 км на годину і побудувати надземні пішоходні переходи та різнорівневі дорожні розв'язки без світлофорів, ніж стояти в пробках цілий день!
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11.06.2020 12:46
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это пока народ не выучил расположение всех камер
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11.06.2020 12:42 Відповісти
Потрібно збільшувати дозволену швидкість на дорогах міста, якщо всі водії їдуть швидше дозволеної швидкості! Краще дозволити швидкість 120 км на годину і побудувати надземні пішоходні переходи та різнорівневі дорожні розв'язки без світлофорів, ніж стояти в пробках цілий день!
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11.06.2020 12:46 Відповісти
Ніхто цим шляхом не йде. Це тупик. Всі видавлюють зайвий автотранспорт з міста. Кажу вам як автовласник до речі. Ніяких ні надземних, ні підземних переходів - тільки звичайні. І цілі пішохідні зони - як колись Хрещатик по вихідним.

Навіть в Польщі в центрі міста обмеження 30 км/год.
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11.06.2020 13:19 Відповісти
Тоді потрібно переносити столицю з Києва і робити обмеження до 30км на годину, щоб туристам було зручно і безпечно ходити групами! Але про Київ - діловий, фінансовий та промисловий центр потрібно забути! ******* місто має мати ******* інфраструктуру! Не дебільні пішохідні мостики зі склом і не дебільні житлові хмарочоси, а багаторівневі дорожні розв'язки по всьому місту, естакади, шляхопроводи, тонелі, паркінги, надземки, метро, швидкісні трамваї, залізничні швидкісні потяги - без цього немає ********* міста. І в нас немає!
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11.06.2020 13:24 Відповісти
Немає в Європі багаторівневих дорожніх розв'язок по місту - піші зони, вузькі незручні для авто вулички і повний (свідомий) паркінговий колапс в центрі і поблизу.

Навіть кацапи додумались взяти цей досвід і розширили пішохідну частину в москві.
Я люблю автотранспорт і сам люблю їздити, але авто і місто речі важкосумісні.
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11.06.2020 13:31 Відповісти
Київ це не європейське село, не потрібно порівнювати Київ з районними центрами Швейцарії чи Бельгії. Київ це ******* східно-європейське місто і дорожна інфраструктура має будуватись в першу чергу, щоб не було жахливих кількагодинних заторів! Без цього не буде ані бізнесу ані розвитку!
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11.06.2020 13:44 Відповісти
ти впевнений, що немає?
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11.06.2020 20:45 Відповісти
я не против ограничений скорости на проблемных участках, но ездить как беременный везде в большом городе - это бред. вещайте знак, камеру, но везде же...
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11.06.2020 12:43 Відповісти
Сделайте фиксацию идиотов без масок-может тоже поможет
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11.06.2020 13:06 Відповісти
судя по улице, идиотов большинство. или посыл неверный
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11.06.2020 13:08 Відповісти
А як аварійність, зменшилась чи ні?
Адже заради зменшення аварійності все і затівалось, чи ні?
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11.06.2020 12:46 Відповісти
от і мені цікаво.
Мета повинна бути зниження кількості ДТП та жерт а не збирання рекордних штрафів
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11.06.2020 20:47 Відповісти
В целом єто положительно. Но можно написать что база для штрафообложения и поступлений в бюджет уменьшилась вдвоє
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11.06.2020 12:48 Відповісти
можна знову розширити знизивши швидкість до 30, а не допоможе то і до 10
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11.06.2020 20:48 Відповісти
Разогнать гаишников и только тексты в новости писать!
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11.06.2020 12:49 Відповісти
Не прошло и 6 лет Авакова на должности... Он еще в 2014-м обещал запустить эту систему.
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11.06.2020 13:13 Відповісти
Зниження швидкісного режиму - це "пробки" і ями на дорогах.
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11.06.2020 15:00 Відповісти
Да пускай все пешком ходят и нафик та система - ни тебе штрафов ни аварий. А сколько поступит в казну от сдачи в лом авто - так это не в сказке сказать ни пером не описать. Так и про дороги можно забыть, они тоже нафик не нужны. Вот только одно беспокоит - если казна луснет - откель бабки красть будут.
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11.06.2020 15:32 Відповісти
 
 