За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі завдяки роботі системи автофіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков.

"Кількість порушень знизилася вдвічі, оплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства перераховано 1 431 000 грн - підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області", - зазначив глава міністерства внутрішніх справ.

"Підтримуймо тренд безпеки на дорозі і рятуймо життя", - закликає Аваков.

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