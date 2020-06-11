За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков. ІНФОГРАФІКА
Кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі завдяки роботі системи автофіксації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков.
"Кількість порушень знизилася вдвічі, оплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства перераховано 1 431 000 грн - підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області", - зазначив глава міністерства внутрішніх справ.
"Підтримуймо тренд безпеки на дорозі і рятуймо життя", - закликає Аваков.
Топ коментарі
+2 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар11.06.2020 12:43
+1 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар11.06.2020 12:42
+1 Igor Lyashenko 37b3b0fe
показати весь коментар11.06.2020 12:46
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Будь ласка, зачекайте...
Навіть в Польщі в центрі міста обмеження 30 км/год.
Навіть кацапи додумались взяти цей досвід і розширили пішохідну частину в москві.
Я люблю автотранспорт і сам люблю їздити, але авто і місто речі важкосумісні.
Адже заради зменшення аварійності все і затівалось, чи ні?
Мета повинна бути зниження кількості ДТП та жерт а не збирання рекордних штрафів