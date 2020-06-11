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На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція

На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція

Правоохоронці перевіряють причини спалаху коронавірусної інфекції у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) Тернопільської області, де підтверджено вже 28 випадків захворювання на COVID-19.

"Співробітники Тернопільського відділення поліції отримали інформацію, що 22 травня в селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені 60 гостей. Дійство відбувалося в орендованому приміщенні їдальні. На той час, відповідно до карантинних норм, проводити такі заходи було заборонено", - сказано в повідомленні поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Так, спалах коранавірусної інфекції зафіксована в селах у селах Застав‘є, Баворів, Прошова, Дичків. У той же час зазначається, що поліцейські встановлюють, чи пов'язаний сплеск захворюваності зі святкуванням.

Відомості внесені в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.

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Топ коментарі
+6
Мы все президенты !
На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 7678

На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 1955
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11.06.2020 13:14
+5
Скоро в тому ж кафе будуть і поминки відзначати.
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11.06.2020 13:13
+5
На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5084
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11.06.2020 13:46
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После застолья раньше отравления обнаруживали.))
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11.06.2020 13:12 Відповісти
это классика ))) а коронавирус - бонусом пошел
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11.06.2020 14:05 Відповісти
Премію Дарвіна. Кожному!
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11.06.2020 13:12 Відповісти
Скоро в тому ж кафе будуть і поминки відзначати.
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11.06.2020 13:13 Відповісти
60 козлов нужно еще и оштрафовать на 17 тысяч каждого, как

коЗЕленского
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11.06.2020 13:56 Відповісти
ЗЄмалороса чому туди не запросили на банкет? Він би не відмовив би, бо хотів "прочувствавать" коронавірус на собі.
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11.06.2020 13:12 Відповісти
славно побухали...
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11.06.2020 13:13 Відповісти
Мы все президенты !
На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 7678

На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 1955
показати весь коментар
11.06.2020 13:14 Відповісти
і це істи на!!!
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11.06.2020 13:20 Відповісти
Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:33 Відповісти
А что полицаи Авакова сделали с постоянными шабашами Мацковского Пархата во время карантина?
Вот из-за таких уродов карантин никакого эффекта и НЕ ДАЛ!
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11.06.2020 13:28 Відповісти
На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5084
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11.06.2020 13:46 Відповісти
На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5286

...
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11.06.2020 14:11 Відповісти
а як же перекриття доріг, шабаші з кадилами?! придурки барни!
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11.06.2020 14:09 Відповісти
так держать!
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11.06.2020 14:12 Відповісти
Ідіоти...
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11.06.2020 14:24 Відповісти
успешные жлобы, на 73% избиратели нелоха, таки умеют гулять..
- "природа найдёт выход" (с)..(
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11.06.2020 14:48 Відповісти
 
 