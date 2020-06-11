УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6627 відвідувачів онлайн
Новини
3 269 22
Стерненко (383) Венедіктова (829) Лерос Гео (383)

Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, - "слуга народу" Лерос

Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, -

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос прийшов підтримати активіста Сергія Стерненка, якому в Головному управлінні СБУ в Києві можуть вручити повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Лерос сказав, що готовий клопотати про взяття Стерненка на поруки під час суду про обрання запобіжного заходу.

Також нардеп підтвердив, що був тиск на слідство.

"Коли під стенограму проводилося засідання ТСК, дали свідчення Трепак і Венедіктова. І ті свідчення, які вони дали в ТСК, гранично відрізнялися один від одного. Ми на наступному тижні, під час сесійного тижня дамо розголос якимось деталям, пов'язаним з ТСК. Тиск на слідство був", - зазначив Лерос.

Також дивіться: Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: "Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Пізніше Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Може і піар, але тебе там чомусь не було, то і хрюкати не треба.
показати весь коментар
11.06.2020 13:41
+3
И этот тут как тут, пиар дело такое. Узнать бы еще на кого работает Лерос.
показати весь коментар
11.06.2020 13:22
+3
Готов взять на поруки... Так тебя самого скоро закроют!
показати весь коментар
11.06.2020 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И этот тут как тут, пиар дело такое. Узнать бы еще на кого работает Лерос.
показати весь коментар
11.06.2020 13:22 Відповісти
Може і піар, але тебе там чомусь не було, то і хрюкати не треба.
показати весь коментар
11.06.2020 13:41 Відповісти
А ты там был, что хрюкаешь?
показати весь коментар
11.06.2020 13:44 Відповісти
А тебе кацапомовного хто питав? Тут до козлорилих ніхто не звертався і думка окупанта нікому не цікава.ПТН-ПНХ
показати весь коментар
11.06.2020 19:14 Відповісти
То шо ти - на шмарія, то ясна річ.
показати весь коментар
11.06.2020 13:43 Відповісти
Ото я і розумію що пора патріотам на сцену,
показати весь коментар
11.06.2020 13:22 Відповісти
Стерненко так боялся шоб его не посадил Порошенко...
показати весь коментар
11.06.2020 13:23 Відповісти
Лерос в полном адеквате.
показати весь коментар
11.06.2020 13:26 Відповісти
- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
показати весь коментар
11.06.2020 13:26 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения, Гео наверное на мерское кресло замахнулся.
показати весь коментар
11.06.2020 13:27 Відповісти
Не всі вихідці з зеленошлюх падлюки! На відміну від песівців!
показати весь коментар
11.06.2020 13:28 Відповісти
Готов взять на поруки... Так тебя самого скоро закроют!
показати весь коментар
11.06.2020 13:31 Відповісти
да, Зе уже дал команду...
показати весь коментар
11.06.2020 13:34 Відповісти
Гео возьми Пепу . ему ссыкотней .
показати весь коментар
11.06.2020 13:33 Відповісти
Готов взять на поноги!
показати весь коментар
11.06.2020 13:33 Відповісти
под тему короновируса можно творить небесный шабаш
показати весь коментар
11.06.2020 13:36 Відповісти
проясните за "взять на поруки". Я не могу в толк взять - что сие означает в УК? Уже который год в новостях подобное читаю. Чем и как ответит взявший "на поруки", если вдруг подозреваемый сбежит?
показати весь коментар
11.06.2020 13:41 Відповісти
Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 1783

Ксіву про підозру читає слідчий у наморднику - кагебнюк Дмітрій КувачовЪ.
Поруч стоїть прокурВор Нікалай Бозовуляк.
показати весь коментар
11.06.2020 13:46 Відповісти
Лерос, які поруки, вони ж і тебе посадять. Що, не знаєш у яку шоблу вліз.
P.S. Будете мурали із Стерненком на честь Зеленського в СІЗО малювати. Цар же гарний, бояри погані
показати весь коментар
11.06.2020 13:49 Відповісти
Лерос - в любой жопе затычка) Только жопы подавай!
показати весь коментар
11.06.2020 16:31 Відповісти
Вставляй Лерос зендону палки в лесипед ,хорошее дело.
показати весь коментар
11.06.2020 18:08 Відповісти
 
 