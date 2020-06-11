Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, - "слуга народу" Лерос

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос прийшов підтримати активіста Сергія Стерненка, якому в Головному управлінні СБУ в Києві можуть вручити повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Лерос сказав, що готовий клопотати про взяття Стерненка на поруки під час суду про обрання запобіжного заходу.

Також нардеп підтвердив, що був тиск на слідство.

"Коли під стенограму проводилося засідання ТСК, дали свідчення Трепак і Венедіктова. І ті свідчення, які вони дали в ТСК, гранично відрізнялися один від одного. Ми на наступному тижні, під час сесійного тижня дамо розголос якимось деталям, пов'язаним з ТСК. Тиск на слідство був", - зазначив Лерос.

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Сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Пізніше Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.