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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони (7025) обстріл (27110) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби ворог вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони

Від початку доби ворог вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:30, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь уже 8 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку противник після 6 ранку випустив 35 мін 120-мм калібру, застосував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі Оріхового.

Близько 7 години на наших позиціях біля Хутора Вільного розірвалися 4 міни калібру 82 мм, тут же ворог вів вогонь з кулемета.

"З огляду на загрозу власному життю та здоров’ю воїни Об’єднаних сил були змушені відреагувати на ці обстріли інтенсивним вогнем із чергових вогневих засобів", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку вночі неподалік населеного пункту Чермалик зафіксовано активність ворожого снайпера.

Також читайте: Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС

У ранковий час окупанти двічі зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів обстріляли захисників Мар’їнки, а по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На позиціях ЗСУ біля Гнутового розірвалися 5 мін калібру 82 мм, випущених противником з боку Верхньошироківського.

Крім того, окупанти знову застосовували БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, цього разу в районі Павлополя.

"За наявною на цей час інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів двох наших воїнів поранено", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил на агресію противника відповіли вогнем зі штатного озброєння і надійно утримують ситуацію під контролем.

Втрати противника уточнюються.

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С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5205
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11.06.2020 13:25 Відповісти
Главное об этом не рассказывать зелёному главкому, а то он скоро заявит, что хотел быть раненым, но ему не позволил это сделать бакланов, шифер и дерьмак!
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11.06.2020 13:29 Відповісти
Одужання нашим хлопцям
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Від початку доби ворог вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7420

...

не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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11.06.2020 13:54 Відповісти
 
 