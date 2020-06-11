Від початку доби ворог вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:30, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь уже 8 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку противник після 6 ранку випустив 35 мін 120-мм калібру, застосував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі Оріхового.

Близько 7 години на наших позиціях біля Хутора Вільного розірвалися 4 міни калібру 82 мм, тут же ворог вів вогонь з кулемета.

"З огляду на загрозу власному життю та здоров’ю воїни Об’єднаних сил були змушені відреагувати на ці обстріли інтенсивним вогнем із чергових вогневих засобів", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку вночі неподалік населеного пункту Чермалик зафіксовано активність ворожого снайпера.

Також читайте: Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС

У ранковий час окупанти двічі зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів обстріляли захисників Мар’їнки, а по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На позиціях ЗСУ біля Гнутового розірвалися 5 мін калібру 82 мм, випущених противником з боку Верхньошироківського.

Крім того, окупанти знову застосовували БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, цього разу в районі Павлополя.

"За наявною на цей час інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів двох наших воїнів поранено", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил на агресію противника відповіли вогнем зі штатного озброєння і надійно утримують ситуацію під контролем.

Втрати противника уточнюються.