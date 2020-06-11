За три роки "безвізу" українці оформили понад 11,5 млн біометричних закордонних паспортів, - ДМС
Протягом трьох років дії безвізового режиму українці оформили понад 11,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби державної міграційної служби України.
"За три роки безвізу підрозділами Міграційної служби було оформлено понад 11,5 млн. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом же, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) оформлено уже 15 млн. таких документів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в останні місяці, у зв’язку із запровадженням в Україні карантину, Міграційною службою спостерігався певний спад кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання даної адміністративної послуги здійснювалося ДМС лише у виключних випадках. Однак після послаблення карантинних заходів кількість бажаючих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає.
Нагадаємо, 11 травня 2017 року Рада ЄС схвалила надання безвізового режиму для громадян України, які є власниками біометричних закордонних паспортів, а вже через місяць - 11 червня 2017 - українці офіційно отримали можливість подорожувати до Євросоюзу без віз.
За даними Держприкордонслужби, з початку дії безвізового режиму українці здійснили майже 49 млн поїздок в країни Європейського Союзу
Будь ласка, зачекайте...
Сиділи би дома, чи в мордор, на роботу, їздили б. На відпочинок, в окупований крим. Єдналися б, з "братським нарідом"
бегу оформлять...
У Страсбурзі 5-й президент Петро Порошенко і тодішній голова Європарламенту Антоніо Таяні підписали угоду про безвізовий режим України з ЄС. Українці отримали право подорожувати майже всіма країнами ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії. А також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони.
Тоді, у червні 2017-го, знімальна група "5 каналу" зафільмувала українку, яка з родиною та друзями рівно опівночі першою перетнула кордон із Польщею.
Про подробиці того особливого дня Анна згадує і нині. Каже: поїздку до Варшави спланували на 11 червня навмисне, щоби перевірити, чи працює безвіз. І таких цікавих на кордоні виявилося чимало.
"Коли ми приїхали на кордон, дійсно була величезна черга. Прикордонники побачили, що я вагітна і я була втомлена за кермом, мені так зручніше було їхати. Вони кажуть: все давайте, ми вас пропустимо, щоб ви вже не стояли в черзі. І так співпало, що дійсно ми були самі перші", - розповідає туристка Анна Рудник.
Відтоді біометричний паспорт Анни поповнився десятком нових позначок про поїздки. Але дату 11 червня мандрівниця називає особливою для всієї країни. Пригадує, що саме різкий розворот від Європи президента-втікача Януковича вивів сотні тисяч людей на Революцію Гідності. У переломний для країни період Анна з чоловіком були волонтерами на Майдані.
У Держприкордонслужбі нарахували, що торік кордон з Європою перетнули понад 18,5 мільйонів українців. А за чотири місяці цього року - лише 4 мільйони. Подорожувати завадив коронавірус - Україна, як і більшість країн світу, закрила авіасполучення. Відновити його можуть з 15 червня. Один із найпопулярніших напрямків для українців - Польща - нині доступний для виїзду на трьох пунктах автопропуску - Ягодин, Краковець та Рава Руська.
Тим часом авіакомпанії вже почали продавати квитки до Європи. Наприклад, вітчизняна "МАУ" пропонує летіти в другій половині червня. А з липня - до Туреччини, Грузії та Греції. У МЗС тим часом радять українцям не поспішати купувати квитки, бо перемови з країнами ще тривають. Поки що йдеться про 5 напрямків - Болгарія, Туреччина, Грузія, Кіпр та Азербайджан.
"Успіх перемовин залежить від епідемічної ситуації, як у країнах, з якими ми ведемо перемовини, так і в Україні. А також у тому режимі в'їзду-виїзду іноземців, який буде встановлений на взаємній основі між відповідними державами", - повідомляє заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Тож регулярні прямі рейси відновлюватимуть поступово. Спраглим до подорожей українцям радять почекати і в Держприкордонслужбі. А ще - принагідно просять не зловживати безвізом, адже він діє лише для туризму. Щоби легально працювати або навчатися - потрібно спеціальна віза. https://www.5.ua/suspilstvo/bezviz-tse-svoboda-iak-3-roky-tomu-pershi-ukraintsi-peretnuly-kordon-za-biometrychnym-pasportom-217010.html Ганна Рибалка, Юрій Гончаренко та Анна Кудрявцева, "5 канал"
Дивіться у четвер, 11 червня, з 20:00 до 22:00
Скептики твердили: "Його неможливо отримати!", "Україна ніколи не буде такою близькою до Європи!". Але статистика - річ уперта. Ним уже скористалися мільйони українців. Він успішно працює уже 3 роки.
У четвер, 11 червня, з 20:00 до 22:00 дивіться спільний проєкт трьох телеканалів: "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" - марафон "3 роки безвізу". Спеціальний гість - п'ятий президент Петро Порошенко.