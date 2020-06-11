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СБУ (12516) вбивство (3034) Стерненко (383) самооборона (25)

Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні, з огляду на матеріали справи та проведені експертизи, за погодженням з Офісом Генерального прокурора Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Як інформує Цензор.НЕТ, у зв'язку з цим СБУ офіційно повідомляє:

"Розслідування "справи Стерненка" давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну. Тому, з огляду на суспільний резонанс, Служба безпеки України наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства.

Дійсно, як свідчать матеріали справи, можна говорити про те, що І.Кузнецов та О.Ісайкул мали на меті залякати й завдвти тілесних ушкоджень С.Стерненку. Тому дії нападників слідчими були кваліфіковані за ст. 296 ч. 4 ККУ.

Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. Як наслідок, О.Ісайкул зазнав різаної рани передньої черевної стінки, а І.Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії С. Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона.

Читайте також: Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї

Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезазначену версію. Оскільки І.Кузнецов втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удару ножем у серце, який і призвів до смерті.

Тіло І.Кузнецова було знайдено майже за 100 метрів від місця першої сутички. Тобто заяви про те, що С.Стерненко поранив І.Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не завдавав, не відповідають дійсності. Проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство.

Також сумнівними видаються слова С.Стерненка, що він завдав смертельних поранень ножем, який нібито відібрав у І.Кузнецова та О.Ісайкула. Сергій особисто підтвердив належність йому ножа під час власної онлайн-трансляції у мережі Facebook з місця події.

Також дивіться: Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З огляду на вищезазначене, повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив. Так само, як і жодне розслідування не можете бути зупинене через патріотичні погляди його фігурантів. Разом з тим нагадуємо, що особа є винуватою у разі, якщо її вина доведена у суді", - заявили в СБУ.

Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ 01
Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ 02
Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ 03
Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ 04
Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ 05

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Топ коментарі
+61
Быдло решили кормить картинками? СБУшникам уже стыдно лгать вжывую?
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11.06.2020 14:05
+61
почему СБУ занимается бытовухой а не медведчуков ловить ? СБУ вы ничего не путаете или это тест сколько чел прийдет на митинг что б водометы мусоров испытать еще азировские
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11.06.2020 14:08
+55
а то что эти два "трухановских активиста" пришли на место с целью убить Стерненко?!
а то что был заказ Труханова на убийство Стерненко?!
а то что против Стерненко действовала организованная группа, с целью убийства Стерненко?!
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это все СБУ просто выносит за скобки и подтасовывает материалы уголовного дела..
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11.06.2020 14:07
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Можете попробувати, якщо потім десь по п'янці не ляпнете. Бо, потім вже важко буде зіслатися на ст.36
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12.06.2020 09:07 Відповісти
Лет 10 посидит.....
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11.06.2020 19:27 Відповісти
будемо ми потім всією країною виплачувати йому компенсацію з бюджету по рішенню ЄСПЛ.
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12.06.2020 09:08 Відповісти
Да блин, государство не состоялось - частная лавочка Ассоциации бизнесменов на территории бывшей УССР.
Как нагло соучастник покушения превращается в свидетеля, чтобы потом проще протянуть обвинение в превышении.
По наглости это соизмеримо с делом об убийстве Шеремета и как это мука по-украински когда дебилы следователи превращают срок следствия в тюремный срок на крытой.
Блин, слава богу у меня жизнь заканчивается, а вот молодые еще говна нажруться по самые не хочу.
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11.06.2020 16:17 Відповісти
Пойду достану самогоночки, а то без валидола новости читать нельзя...
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11.06.2020 16:19 Відповісти
фСБ(у) як завжди "косять під дурників". А може нападник не тікав, а побіг до машини за вогнепальною зброєю? Цілком можливо, що так воно і було. Напав - означає ВИННИЙ. Стерненко НЕ нападав, він захищався. А вже як захищався - то його справа. Бо одеські менти відмовили Стерненку в охороні три рази (!!!). Чому фСБ(у)шники до тих ментів не йдуть, ті ж навмисно порушували Закон?
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11.06.2020 17:06 Відповісти
...оце так телепні...як добираються до влади,весь мозок витікає серез дупу...готуйтеся та гуртуйтесь!
Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ - Цензор.НЕТ 7857
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11.06.2020 17:20 Відповісти
Если бы там был удар в сердце он бы столько не корчился, пока не приехала скорая, а сдох почти сразу. Да и сказали бы об этом в первый же экспертизе.
Дебилы, вы достойны именно такого мусоргского государства. Жри-ТЕ!
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11.06.2020 17:49 Відповісти
Позеры они и халявщики долбодятлы 73 пробы,им советский рай подай шоб всем поровну остальное им пох..
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11.06.2020 18:05 Відповісти
Стерненко - патріот України а хто такий Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ - Цензор.НЕТ 4616Абзал Байкумашев?
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11.06.2020 18:10 Відповісти
Якщо народ не відстоїть своє право на самозахист , то влада і надалі буде на боці рецидивістів , зеків , найманих убивць і маньяків .
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11.06.2020 18:39 Відповісти
Не подам руки жодному сбушнику… Нічого у цих гебістів не змінилось...
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11.06.2020 18:44 Відповісти
Если тот убегал то как он получил удар ножом в сердце?
Логичней был бы удар ножом в спину.
Или он его догнал, оббежал вокруг, прицелился.и нанёс удар в сердце?
Так тока наши сбушники могут. Бо у них же целый лейтенант начальник!
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11.06.2020 19:04 Відповісти
самоназванный,Бубочкой коронованный
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11.06.2020 23:27 Відповісти
Посадить суку!
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11.06.2020 19:24 Відповісти
И чурку Ашасова!
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11.06.2020 20:29 Відповісти
а що він помер від поранення в спину?
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11.06.2020 21:34 Відповісти
прям в сєрце - в лєвую ягодіцу
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11.06.2020 22:21 Відповісти
Пусть доказывают, что бывший десантник Кузнецов убегал от Стерненко, спасая свою ватную жизнь. Тем более, что нападавших было двое! Может драка растянулась на почти 100 метров. https://fishki.net/1262556-doblest-vyshe-smerti--32-shaga-bez-golovy.html История знает случай, когда обезглавленный человек сделал 32 шага.
К тому же, рана в сердце ножом, так и не признанным холодным оружием ни одной экспертизой, не могла быть настолько серьезной, как тут подают СБУ.
Много вещей на которые следстви епросто закрывает глаза. То, что нападавших подвозили на машине ближайшего помощника мера Одессы, то, что второго нападавшего просто отпустили. 2 предыдущих нападения не расследуются на поиск Заказчика!
Стерненко молодец, что выжил и уничтожил врага! Украине нужны такие парни.
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11.06.2020 22:03 Відповісти
Тоді були справжні королі і дворяни, яки знали ціну данного слова.
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12.06.2020 09:12 Відповісти
Правильно сделал Стерненко - правильно. Двое на одного это стопудовая угроза жизни, а значит отбиваться человек обязан любыми методами, а раз убил нападавшего значит нейрализовал угрозу и спас себе жизнь. Чистая самозащита и самооборона - другое решение не справедливо априори.
А ещё это тупое запугивание тупой власти народа на сопротивление власти, но дело в том, что когда наступает Майдан, то ему становится наплевать на законы власти и её холуёв, ибо народ выходит на Майдан за справедливостью, чтоб уничтожать антинародную власть и её холуёв. И кто не захавается я не виноват.
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11.06.2020 22:31 Відповісти
Відомо точно, що парашна сєпарня у фсбу, прокурватурі і мусарні використовує будь-який привід для репресій проти українців. Що наприкінці 2013, що у 2014-2019, що зараз.
І випадок зі Стерненком тому чергове підтвердження.
Мямляння сєпарів-конторщиків про те, що "ми дєлаєм па закону" і "єта фсьо бєндєрафская прапаганда" спростовується бездіяльністю щодо злочинів сєпарів.
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12.06.2020 12:05 Відповісти
Я підтримую Стерненка, бо українці мають право на самозахист!!!
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12.06.2020 13:43 Відповісти
Правдолюбы из СБУ, отрабатывают методички из фсб. Про дно уже сказано . А где позиция настоящих Офицеров СБУ?
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12.06.2020 14:18 Відповісти
Пусть дадут телефон горячей линии СБУ, что бы консультироваться что делать когда нападут бандюки. Что карманы зашивать перед выходом на улицу я уже понял.
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12.06.2020 14:29 Відповісти
чогось два роки велося слідство ніяких повідомлень про поранення в серце не було. а тут, тільки вернувся портнов і зелений шаріков поставив ручну шавку-прокурора, почалось...
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12.06.2020 15:07 Відповісти
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