Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, з огляду на матеріали справи та проведені експертизи, за погодженням з Офісом Генерального прокурора Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).
Як інформує Цензор.НЕТ, у зв'язку з цим СБУ офіційно повідомляє:
"Розслідування "справи Стерненка" давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну. Тому, з огляду на суспільний резонанс, Служба безпеки України наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства.
Дійсно, як свідчать матеріали справи, можна говорити про те, що І.Кузнецов та О.Ісайкул мали на меті залякати й завдвти тілесних ушкоджень С.Стерненку. Тому дії нападників слідчими були кваліфіковані за ст. 296 ч. 4 ККУ.
Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. Як наслідок, О.Ісайкул зазнав різаної рани передньої черевної стінки, а І.Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії С. Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона.
Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезазначену версію. Оскільки І.Кузнецов втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удару ножем у серце, який і призвів до смерті.
Тіло І.Кузнецова було знайдено майже за 100 метрів від місця першої сутички. Тобто заяви про те, що С.Стерненко поранив І.Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не завдавав, не відповідають дійсності. Проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство.
Також сумнівними видаються слова С.Стерненка, що він завдав смертельних поранень ножем, який нібито відібрав у І.Кузнецова та О.Ісайкула. Сергій особисто підтвердив належність йому ножа під час власної онлайн-трансляції у мережі Facebook з місця події.
З огляду на вищезазначене, повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив. Так само, як і жодне розслідування не можете бути зупинене через патріотичні погляди його фігурантів. Разом з тим нагадуємо, що особа є винуватою у разі, якщо її вина доведена у суді", - заявили в СБУ.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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Как нагло соучастник покушения превращается в свидетеля, чтобы потом проще протянуть обвинение в превышении.
По наглости это соизмеримо с делом об убийстве Шеремета и как это мука по-украински когда дебилы следователи превращают срок следствия в тюремный срок на крытой.
Блин, слава богу у меня жизнь заканчивается, а вот молодые еще говна нажруться по самые не хочу.
Дебилы, вы достойны именно такого мусоргского государства. Жри-ТЕ!
Логичней был бы удар ножом в спину.
Или он его догнал, оббежал вокруг, прицелился.и нанёс удар в сердце?
Так тока наши сбушники могут. Бо у них же целый лейтенант начальник!
К тому же, рана в сердце ножом, так и не признанным холодным оружием ни одной экспертизой, не могла быть настолько серьезной, как тут подают СБУ.
Много вещей на которые следстви епросто закрывает глаза. То, что нападавших подвозили на машине ближайшего помощника мера Одессы, то, что второго нападавшего просто отпустили. 2 предыдущих нападения не расследуются на поиск Заказчика!
Стерненко молодец, что выжил и уничтожил врага! Украине нужны такие парни.
А ещё это тупое запугивание тупой власти народа на сопротивление власти, но дело в том, что когда наступает Майдан, то ему становится наплевать на законы власти и её холуёв, ибо народ выходит на Майдан за справедливостью, чтоб уничтожать антинародную власть и её холуёв. И кто не захавается я не виноват.
І випадок зі Стерненком тому чергове підтвердження.
Мямляння сєпарів-конторщиків про те, що "ми дєлаєм па закону" і "єта фсьо бєндєрафская прапаганда" спростовується бездіяльністю щодо злочинів сєпарів.