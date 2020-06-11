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Київ (19130) Кожара (46) Апеляційний суд (392)

Апеляційний суд Києва скасував рішення про зменшення суми застави ексміністру Кожарі і заарештував його

Апеляційний суд Києва скасував рішення про зменшення суми застави ексміністру Кожарі і заарештував його

Київський апеляційний суд розглянув скаргу прокуратури на зменшення суми застави ексміністру Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького, і задовольнив її.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на адвоката родини загиблого Ельвіру Лазаренко.

Таким чином, ухвалене раніше Шевченківським районним судом Києва рішення про зменшення суми застави Кожарі з 14 млн до 2 млн втратило чинність.

Кожару заарештували в залі суду з можливістю виходу під заставу в 14 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

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Топ коментарі
+5
15 лямов - 500 тыс долларов))) думаю для этой семейки это не проблема - возьмут 5 см. из стопки стодолларовых купюр в верхней шухлядки тумбочки...
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11.06.2020 14:19
+4
"с возможностью выхода под залог в 14 млн"
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11.06.2020 14:26
+3
да я пошутил) но все равно сути вопроса не меняет, если он предлагали родственникам погибшего 1 лям зелени сразу , чтоб закрыть вопрос, не считая затрат на взятки ментам, судьям и прокурорам...
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11.06.2020 14:27
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Оба-на... А некоторые уже зраду разгоняли...
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11.06.2020 14:17 Відповісти
"с возможностью выхода под залог в 14 млн"
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11.06.2020 14:26 Відповісти
Вот это правильно -- эта гнида должна сидеть
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11.06.2020 15:24 Відповісти
15 лямов - 500 тыс долларов))) думаю для этой семейки это не проблема - возьмут 5 см. из стопки стодолларовых купюр в верхней шухлядки тумбочки...
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11.06.2020 14:19 Відповісти
та вряд ли, 500 тысяч баксов весит 5 кг, 50 пачек)) но в сумку Louis Vuitton точно влезет
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11.06.2020 14:21 Відповісти
да я пошутил) но все равно сути вопроса не меняет, если он предлагали родственникам погибшего 1 лям зелени сразу , чтоб закрыть вопрос, не считая затрат на взятки ментам, судьям и прокурорам...
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11.06.2020 14:27 Відповісти
позитивчик.. в июле-августе в Лукьяновском СИЗО душно и воняет табаком, парашей и плесенью..
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11.06.2020 14:20 Відповісти
ти відстав від життя: зараз є платні камери, хотель "НаРА"
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11.06.2020 14:42 Відповісти
в Лукьяне все платные СИЗО уже выкулены.. есть только коммуналки на 40 человек и спать через сутки..
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11.06.2020 14:51 Відповісти
за ради такого фараона якусь соплю виселять.
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11.06.2020 14:53 Відповісти
https://journalist.today/uk/u-holovnomu-slidchomu-upravlinni-natspolitsii-zhorila-kimnata-rechdokiv/ У Головному слідчому управлінні Нацполіціі згоріла кімната речдоків
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11.06.2020 14:36 Відповісти
та невже? шось у лісі здохло.
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11.06.2020 14:41 Відповісти
Это с Кожары пытаются последнюю "шкуру" содрать. Как ни как, но телец солидный.
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11.06.2020 15:32 Відповісти
 
 