МЗС Грузії викличе українського посла через заяви Саакашвілі про боротьбу проти "знищення" країни
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відгукнувся на заяву колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і зазначив, що існувало саме те очікування, що Саакашвілі продовжить втручатися у внутрішню політику Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія.Online.
За словами глави МЗС країни Давида Залкаліані, нещодавнє рішення відкликати посла Грузії в Україні пов'язане з "втручанням у внутрішню політику Грузії".
"Це саме те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.
Звісно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликано посла.
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив: "я не збираюся спокійно дивитися на руйнування й остаточне знищення Грузії. Я справді буду на передній лінії боротьби".
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
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Президент назвал Михаила Саакашвили "большим другом Украины" и сказал, что знает его со студенческих лет.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150530_ru_s_saakashvili_appointment_odesa
людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.Джерело: https://censor.net/ua/n3201386