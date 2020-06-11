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Грузія (1831) МЗС (4027) Саакашвілі Міхеіл (2153)

МЗС Грузії викличе українського посла через заяви Саакашвілі про боротьбу проти "знищення" країни

МЗС Грузії викличе українського посла через заяви Саакашвілі про боротьбу проти

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відгукнувся на заяву колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і зазначив, що існувало саме те очікування, що Саакашвілі продовжить втручатися у внутрішню політику Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія.Online.

За словами глави МЗС країни Давида Залкаліані, нещодавнє рішення відкликати посла Грузії в Україні пов'язане з "втручанням у внутрішню політику Грузії".

"Це саме те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.

Звісно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликано посла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не став віцепрем'єром: Ставлення до цього у фракції "Слуги народу" було різке і різне

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив: "я не збираюся спокійно дивитися на руйнування й остаточне знищення Грузії. Я справді буду на передній лінії боротьби".

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

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Топ коментарі
+20
Балабол- д.о.л.б.о.е.б. еще много наговорит. Достойный представитель команды зеленского
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11.06.2020 14:14
+12
Карлсон на службе у клоунов - добра не будет....
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11.06.2020 14:23
+10
Оманський брехун ще пошкодує що взяв його до себе.
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11.06.2020 14:38
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Балабол- д.о.л.б.о.е.б. еще много наговорит. Достойный представитель команды зеленского
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11.06.2020 14:14 Відповісти
"Это человек, который умеет воплощать идеи в жизнь и изменил всю страну (Грузию. - Ред.) - в направлении прозрачности, эффективности, антикоррупционности, привлечения новых инвесторов ... - которого я хочу видеть в Украине", - сказал Порошенко.
Президент назвал Михаила Саакашвили "большим другом Украины" и сказал, что знает его со студенческих лет.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150530_ru_s_saakashvili_appointment_odesa
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11.06.2020 14:39 Відповісти
А кто тогда знал, что єтот товарищ карлсон ничпуя не сделает, только обсерит всех? Зелебобик назначал Саакашвилли уже зня все его выкрутасы
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11.06.2020 15:15 Відповісти
Смешно. Человек, который на практике в кратчайшие сроки сделал из Грузии страну, которая стала просто образцом для подражания, для вас карлсон. Наверное, ваш муж гораздо 'красивее и умнее'
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11.06.2020 16:47 Відповісти
Саакашвілі в Грузії із своєю командою і великою грошовою допомогою США - це людина, яку знав Порошенко і сподівався на нього. Але виявилось, що сам по собі він - нуль, а, може, і мінус. Він заважав Україні в найважчі часи агресії. Він не карлсон, він - негідник, якому плювати на всіх і все, окрім себе самого.
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11.06.2020 18:27 Відповісти
Не выдумывайте
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11.06.2020 18:31 Відповісти
таки похоже на правду
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12.06.2020 00:54 Відповісти
Что поделаешь, в условиях кадрового голода и на безрыбья рак рыба. Как бы этот рак не поставил кого-то раком.
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Пример неудачный в отношении Саакашвили. Это. , наоборот, топовый политик и реформатор , каких считанные единицы в мире
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11.06.2020 16:48 Відповісти
Буду рад, если этому теляте удастся волка съесть, время покажет.
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11.06.2020 18:33 Відповісти
блажен кто верует....
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12.06.2020 00:55 Відповісти
Карлсон на службе у клоунов - добра не будет....
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11.06.2020 14:23 Відповісти
Ну. Моника аж паравозом прет во внешнюю политику. Влезло в выборы в Грузии, в США. В дела королевской семьи Великобритании не планирует всунуть свой шнобель для пущего комфорта?
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11.06.2020 14:25 Відповісти
Моніка шукає Еріку. Шоб убить
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11.06.2020 15:16 Відповісти
Марионетки кремля в Грузии ядом дышат против Саакашвили. Следят за его выступлениями, ловят каждое слово политика. Хотят надавить на Зе, чтобы он уволил Михаила. Такие люди на вес золота, будет Саакашвили ещё и президентом Грузии, как минимум
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11.06.2020 14:36 Відповісти
Каким образом он будет президентом? Саакашвили не является гражданином Грузии. Он её предал в 2015 г., отказавшись от гражданства. Кроме того, на нем висит ряд уголовных дел на бывшей родине, а там в президенты преступников не берут.
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11.06.2020 14:49 Відповісти
и как могут, одновременно ,восхищать зеленые марионетки кремля в своей стране и возмущать марионетки кремля в чужой... как и кацапов, умом зебобиков не понять
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11.06.2020 14:56 Відповісти
Оманський брехун ще пошкодує що взяв його до себе.
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11.06.2020 14:38 Відповісти
Это те которые пригласиои кацапа в парламент Грузии? Тогда можете отзывать своего посла😷
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11.06.2020 14:39 Відповісти
Через цього імбИцила ще втратимо підтримку Грузії
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11.06.2020 14:40 Відповісти
Сторонники Пу и По превратились в Пи... моржовую- повьілазили хаять Саака.Картина маслом.
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11.06.2020 14:50 Відповісти
соц. опитування: Чи вважаєте Ви, що в даному абзаці не коректне перше слово?
людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.Джерело: https://censor.net/ua/n3201386
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11.06.2020 15:01 Відповісти
Щось у лісі здохло,або бояться Саакашвілі,бо корумповані.https://www.youtube.com/watch?v=eJzC_L7NdfY
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11.06.2020 15:08 Відповісти
Цього гризлюка потрібно видати його країні і нехай там з ним розбираються!
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11.06.2020 15:32 Відповісти
Та да, а тебя в твою отправить в один конец
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11.06.2020 16:42 Відповісти
краще такі всі статті та коментарі повидаляти звідусіль, та зовсім не звертать увагу на сракашвілі, він її не заслуговує, бо набридло вже слухать весь його отой пердеж невгамовний
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11.06.2020 16:26 Відповісти
Так он реформы собирается проводить или помогать зелебобу просирать последние остатки международного имиджа Украины?
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11.06.2020 16:41 Відповісти
много букофф
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12.06.2020 00:56 Відповісти
 
 