МЗС Грузії викличе українського посла через заяви Саакашвілі про боротьбу проти "знищення" країни

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відгукнувся на заяву колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і зазначив, що існувало саме те очікування, що Саакашвілі продовжить втручатися у внутрішню політику Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія.Online.

За словами глави МЗС країни Давида Залкаліані, нещодавнє рішення відкликати посла Грузії в Україні пов'язане з "втручанням у внутрішню політику Грузії".

"Це саме те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.

Звісно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликано посла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не став віцепрем'єром: Ставлення до цього у фракції "Слуги народу" було різке і різне

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив: "я не збираюся спокійно дивитися на руйнування й остаточне знищення Грузії. Я справді буду на передній лінії боротьби".

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.