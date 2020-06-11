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Погіршення ситуації з COVID-19 в 10 і більше областях буде приводом для посилення карантину, - Шмигаль
Критичне погіршення з коронавірусом у 10 і більше областях може стати приводом для повернення до жорсткого карантину.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо в критичному кількості областей (10 і більше) буде критичному зростанню, це буде приводом для повернення до посиленого карантину", - сказав Шмигаль.
Він також допустив, що в разі погіршення ситуації уряд може перенести місцеві вибори, які повинні пройти в жовтні.
Топ коментарі
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Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - все до единого в масках!