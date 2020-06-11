Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити
Україна мусить вирішити питання з особливим статусом Донбасу, оскільки це прописано в Мінських угодах.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив представник Луганська у Тристоронній контактній групі, лікар-травматолог і вимушений переселенець з Донбасу Костянтин Лібстер, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо б ми жили у щасливій країні – назвемо її країною щастя Україна - то подій 2014 року не було б. Щасливій людині потрібно воювати? Ні, не потрібно. Це сталося тільки тому, що у нас було дуже мало щасливих людей. І сталося те, що сталося. І я переконаний, що сильна Україна не потрібна нікому: ні на сході, ні на заході. Зрозуміло, що це все Росія, і це безапеляційно. Але Росія каже, що це ваш внутрішній конфлікт. Вони політично грамотно підводять до того, що вони тут ні до чого. Для мене особисто там зараз заморожений конфлікт, який підтримується Російською Федерацією. І не всі люди, що живуть на тій території, могли зробити вибір. Вибір був зроблений за них. Дуже багато людей не могли виїхати фізично. Я хочу спокійно їздити на ту територію. Я хочу, щоб не було приниження на пунктах пропуску. Я хочу, щоб було залізничне сполучення. Тому що сьогоднішнє спілкування (у рамках ТКГ – ред.) показало мені глибину процесів. Все тече дуже латентно. Не можна, звичайно, з однієї зустрічі зрозуміти, чим це все закінчиться. Але я розумію, що це закінчиться дуже нескоро", - заявив Лібстер.
"Росія – ініціатор і сторона, яка бере активну участь у конфлікті на Донбасі. Але коли наші хлопці з Донецька сказали, що Росія – агресор, це єдине, на що емоційно відреагував Гризлов. Він сказав: давайте говорити словами мінського формату, де немає такого слова. Мій посил – мир. І мир може бути тільки тоді, коли ми можемо чути людей", - додав представник Луганська в ТКГ.
"Україна повинна стати країною щасливих людей. Коли в Україні кожен буде ходити на роботу, робити свою справу чесно, не красти і не обманювати. Потрібно показати, що є життя, яке набагато краще, ніж те, яка є у людей. Коли людина це побачить, вона буде шукати тепле місце", - розповів Лібстер.
"Україна це унітарна держава? А як в унітарній державі може бути Автономна республіка Крим? Значить ми були не до кінця унітарною державою. Ми повинні провести детальний аналіз того, що таке автономія, що таке федералізація і що таке унітарна держава. Україна пішла шляхом децентралізації, тобто надання повноважень на місця. Тобто людина на місці краще розбереться. Якщо у нас в мінських домовленостях написано про закон щодо особливого статусу, то ми повинні це робити. Всі європейські країни сказали, що це єдиний шлях вирішення питання", - відповів Лібстер на питання про особливий статус Донбасу.
"Там (в ОРДЛО. - Ред.) живуть люди, громадяни України, які мають право на соціальні виплати і багато речей, які Україна повинна їм надати. Людина відпрацювала. Вона має право на пенсію? У нас немає фільтра, ти хороший/поганий , ти за/проти України. Я сподіваюся, у органів є поняття, хто брав автомат, хто воював, хто вбивав. Але багато людей страждає", - акцентував Лібстер.
"Путін живе в іншій життєвій реалії, тому що він вже багато років літає в космосі. Тому складно сказати, що зробить Путін на переговорах один на один із нашим президентом. Потрібно мати свою програму і позицію. Якщо вона гідна і ти впевнений у собі, то потрібно йти на прямі переговори з Путіним. Я думаю, скоро ми можемо піти на переговори, якщо президент вирішить. Звичайно, для того щоб конфлікт на Донбасі закінчився, Росія повинна цього захотіти", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України? НА НАШ ВИБІР !
Ротоширинка на замке.
Хоть один человек может внятно объяснить, как такое возможно?!?
1 Статус ТД набувається на строк не менший аніж термін російської окупації.
2 Протягом терміну деокупації усі громадяни України які знаходилися на території російської окупації отримують тимчасовий документ негромадянина. Документ негромадянина дає право
3 Громадяни інших країн мають пройти перевірку, і в разі якщо не буде доказів про їх участь в структурах терористичних організацій ордло мають бути депортовані на довгий термін.
4 Усі негромадяни протягом терміну деокупації мають проходити регулярні тренінги та перевірки, які у разі провалу відтерміновують набування повноцінного українського громадянства. Кожен хто має бажання набути повноцінне українське громадянство має публічно визнати росією ворогом, та подати на росію до міжнародного суду на відшкодування матерільних та моральних збитків.
5 Протягом терміну деокупації за кошти держави проводиться добровільна депортація негромадян, бажаючих виїхати в росію.
6 Заборонити виїзд із ТД на на строк деокупації, за виключенням виїзду в росії із позбавленням громадянства України та права набувати громадянство України на строк 99 років.
7 Після завершення терміну деокупації та у разі вдалої здачі контрольних точок, на ТД має пройти аттестація усіх на знання української мови та української історії. Якщо атестація пройдена, то особа набуває повноцінне українське громадянство. Якщо ні, особа отримує постійний документ негромадянина.
А я в 2014 році хотіла, щоб не було того "референдуму" в травні а потім "виборів" в листопаді, а також не хотіла, щоб не було мітингів з плакатами типу "ни тонни угля Украине" і "Донбасс не слишат" "путин введи...". Взагалі не хотіла війни!
Мутний цей доктор.
Так що трагічна історія України знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий патріот України гетьман Іван Мазепа.
Так ось цей злочинний статус особливого окупованого кремлем бандитского Донбасу ( федералізація - лугандонії ) він чітко вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної кремлівської бандитської влади з терористів -колаборантів. І його маніакально хоче узаконити екс- кловун продажний кремлівський ...резидент ЗЕ..капітулянт. Він вже маніакально хоче своєю ручною продажною анти-українською ЗРадою затвердити щоб ця злочинна норма стала навіть частиною Української Конституції. А це для того щоб в недалекому майбутньому коли а точно що винесуть цю продажну про-кремлівську тимчасову владу проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. То тоді щоб скасувати цей злочинний Закон, знову доведеться шукати і 300 голосами відновлювати спотворену і понівечену ЗЕбілами виродками Українську Конституцію.
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо і згубимо Вкраїну???__
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
Так что куй вам на воротник доктор ! Ничего личного