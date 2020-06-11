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Новини Агресія Росії проти України
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Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити

Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити

Україна мусить вирішити питання з особливим статусом Донбасу, оскільки це прописано в Мінських угодах.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив представник Луганська у Тристоронній контактній групі, лікар-травматолог і вимушений переселенець з Донбасу Костянтин Лібстер, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо б ми жили у щасливій країні – назвемо її країною щастя Україна - то подій 2014 року не було б. Щасливій людині потрібно воювати? Ні, не потрібно. Це сталося тільки тому, що у нас було дуже мало щасливих людей. І сталося те, що сталося. І я переконаний, що сильна Україна не потрібна нікому: ні на сході, ні на заході. Зрозуміло, що це все Росія, і це безапеляційно. Але Росія каже, що це ваш внутрішній конфлікт. Вони політично грамотно підводять до того, що вони тут ні до чого. Для мене особисто там зараз заморожений конфлікт, який підтримується Російською Федерацією. І не всі люди, що живуть на тій території, могли зробити вибір. Вибір був зроблений за них. Дуже багато людей не могли виїхати фізично. Я хочу спокійно їздити на ту територію. Я хочу, щоб не було приниження на пунктах пропуску. Я хочу, щоб було залізничне сполучення. Тому що сьогоднішнє спілкування (у рамках ТКГ – ред.) показало мені глибину процесів. Все тече дуже латентно. Не можна, звичайно, з однієї зустрічі зрозуміти, чим це все закінчиться. Але я розумію, що це закінчиться дуже нескоро", - заявив Лібстер.

"Росія – ініціатор і сторона, яка бере активну участь у конфлікті на Донбасі. Але коли наші хлопці з Донецька сказали, що Росія – агресор, це єдине, на що емоційно відреагував Гризлов. Він сказав: давайте говорити словами мінського формату, де немає такого слова. Мій посил – мир. І мир може бути тільки тоді, коли ми можемо чути людей", - додав представник Луганська в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков

"Україна повинна стати країною щасливих людей. Коли в Україні кожен буде ходити на роботу, робити свою справу чесно, не красти і не обманювати. Потрібно показати, що є життя, яке набагато краще, ніж те, яка є у людей. Коли людина це побачить, вона буде шукати тепле місце", - розповів Лібстер.

"Україна це унітарна держава? А як в унітарній державі може бути Автономна республіка Крим? Значить ми були не до кінця унітарною державою. Ми повинні провести детальний аналіз того, що таке автономія, що таке федералізація і що таке унітарна держава. Україна пішла шляхом децентралізації, тобто надання повноважень на місця. Тобто людина на місці краще розбереться. Якщо у нас в мінських домовленостях написано про закон щодо особливого статусу, то ми повинні це робити. Всі європейські країни сказали, що це єдиний шлях вирішення питання", - відповів Лібстер на питання про особливий статус Донбасу.

Також читайте: Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок

"Там (в ОРДЛО. - Ред.) живуть люди, громадяни України, які мають право на соціальні виплати і багато речей, які Україна повинна їм надати. Людина відпрацювала. Вона має право на пенсію? У нас немає фільтра, ти хороший/поганий , ти за/проти України. Я сподіваюся, у органів є поняття, хто брав автомат, хто воював, хто вбивав. Але багато людей страждає", - акцентував Лібстер.

"Путін живе в іншій життєвій реалії, тому що він вже багато років літає в космосі. Тому складно сказати, що зробить Путін на переговорах один на один із нашим президентом. Потрібно мати свою програму і позицію. Якщо вона гідна і ти впевнений у собі, то потрібно йти на прямі переговори з Путіним. Я думаю, скоро ми можемо піти на переговори, якщо президент вирішить. Звичайно, для того щоб конфлікт на Донбасі закінчився, Росія повинна цього захотіти", - розповів він.

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Топ коментарі
+65
шота быстро вскрылись консервы...
особый статус за сепаратизм нельзя давать
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11.06.2020 14:53
+63
Представитель Луганска в ТКГ Либстер об особом статусе Донбасса: Если в минских договоренностях написано - мы должны это делать - Цензор.НЕТ 3070
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11.06.2020 15:04
+54
Ничем. Это легализация кацапской клоаки для набора своих людей в правительстве, ВРУ и т.д., для влияния на страну. С такими же темпами я требую особый статус на территории моей дачи.
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11.06.2020 14:57
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Там написано? Ну, это смотря как читать...
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11.06.2020 15:52 Відповісти
Пропоную всіх російських загарбників і їх посібників просто вбити... Зразу проблеми з окупованими територіями зникнуть
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11.06.2020 15:53 Відповісти
Ти вбивати будеш...язиком?
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12.06.2020 13:55 Відповісти
Все ясно. Берем для вида одного-два патриота, и разбавляем вот таким говном для разнообразия. Плюс с другой стороны - кацапы. И того - кацапов и их сторонников большенство
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11.06.2020 15:53 Відповісти
-
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України? НА НАШ ВИБІР !
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11.06.2020 15:54 Відповісти
Пурга якась!...... Ніякого особливого статусу! Тут взагалі немає про що балакати! І що це за аргумент - так написано в мінських угодах! Так в Будапештському меморандамі взагалі більш важливі речі прописані - і що з того? Я вже не кажу що пишуть на заборі! Треба ж мати здоровий глузд та відстоювати українські інтереси!!!!!!!!!!!
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11.06.2020 15:55 Відповісти
Мінські договорняки це що-якийсь закон України??? Чи в Конституції ця муйня якось прописана? Нє??? Так про що мова? Вони з ким були домовлені-з Порошенком? Порошенко вже не президент-значить мінські домовленості не дійсні.Або з Порошенком і домовляйтеся!
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11.06.2020 22:50 Відповісти
Не все просто. Президент Украины подписал.
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12.06.2020 13:34 Відповісти
И ни одна подстилка Петина не написала- Петя нафига ты это прописал в договоре?
Ротоширинка на замке.
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11.06.2020 15:56 Відповісти
Украина - это унитарное государство? А как в унитарном государстве может быть Автономная республика Крым? Источник: https://censor.net.ua/n3201401
Хоть один человек может внятно объяснить, как такое возможно?!?
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11.06.2020 16:04 Відповісти
Вот только у самих украинцев забывают спросить, согласны ли они жить с этими дегенератами в одной стране, восстанавливать то что те разворовали, еще и наделять их особыми привелегиями. Вот не хочу быть рабом даунбасят, и жить в своей стране, ПОД ИХ ДИКТОВКУ
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11.06.2020 16:05 Відповісти
забывают спросить....Можно конечно Референдум. Вы будете подписи собирать или ФБ посты строчить?
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12.06.2020 13:37 Відповісти
"угоды", написанные какими то уродами со стороны, мало того - в Моксве - выше Конституции?
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11.06.2020 16:14 Відповісти
Лугандонам особливий статут має бути - "больненькі на голову". Без права голосу, займати керівні держпосади, працювати силовиками, суддями, вихователями, вчителями молодших класів.
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11.06.2020 16:16 Відповісти
А який статус має бути у виборців ЗЕ?
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11.06.2020 16:20 Відповісти
Зелененькі на голову
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11.06.2020 22:29 Відповісти
Ермак всетаки "пропхал" свой сценарий, теперь Казанского через пару недель или месяцев уберут из ТКГ и на его место зайдет еще один Либстер или Сивохо....и все дело сделано"Особый статус для ОРДЛО и прочие "ништяки" за счет Украины...
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11.06.2020 16:19 Відповісти
Точно, "мудрий нарід"- пєресєльонци сказав "дайош особий статус", винь да полож. Єрмак не дурак.
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11.06.2020 16:28 Відповісти
А может общими усилиями выпхаем Либстеров из ТКГ?....может у Кремля откроется глаза на реальную поддержку на Донбассе и не надо будет отвоевывать. Если будет ответ - предложу план
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12.06.2020 13:40 Відповісти
Переселенец, который уехал из ОРДЛО по идеологическим мотивам НИКОГДА не подпишется под легализацией этих бандитских образований....
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11.06.2020 16:28 Відповісти
Лібстер получаєца колбасний перєсєльонєц і Єрмак таких назбирає більшість.І знову всю Україну розведуть демократично, апелюючи до волі "мудрого народу". Охлократія рулить.
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11.06.2020 16:31 Відповісти
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
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12.06.2020 13:24 Відповісти
Как переселенец,участник боевых действий,говорю:-,,Я е...у этого лобстЭра и прочую продажную шваль!,,Где вы твари набрались на нашу голову,лобстэры,кацманы,шефиры и прочие ермаки? Ох не злите нас,не доводите до греха,падлы!
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11.06.2020 17:36 Відповісти
Уехать из Луганска что бы не дышать одним воздухом с российскими бандюками и не видеть как деградирует твой город , а потом легализовать "особым статусом" !?!? Тут как говорится-- "или крестик сними , или трусы одень"
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11.06.2020 16:33 Відповісти
На твоем заборе каракулями написано. Харькали мы соплями на ваши сраные соглашения. Ты такой же особый пень на опушке леса как и остальные.
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11.06.2020 16:54 Відповісти
"Чьих будешь,холоп!"-актуально и сейчас.Пупин,Пидро,Шмеркель...-кукловоды,а зестадо и пороскот пойдут только туда-куда их поведут их феодалы.Самостоятельно мыслить при олигархате невозможно,но есть возможность уехать,поэтому умные уезжают,а ни рыба-ни мясо остаются на растерзание феодалам.УКРы(УноКиевоРус)уже почти тысячу лет на словах унитарны,но де-факто Унию украла речь посполита,а Русь украла московия.Зачемь ещё и Киев раздирать?
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11.06.2020 16:58 Відповісти
Уехал и ....уехал....Без некоторых освободим
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12.06.2020 13:42 Відповісти
Лібстера геть із ТГК !
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. https://censor.net/n3201401 А я бажаю шоб нікого з лугандону не випускали. А ти пи,дуй туди і не повертайся **** ватна, коли ви всі подохнете
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11.06.2020 17:09 Відповісти
колаборация с оккупантами никогда ни к чему хорошему не приводила. для населения оккупантов в том числе.
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11.06.2020 17:27 Відповісти
Статус повинен мати назву "Теріторія деокупації(ТД)"
1 Статус ТД набувається на строк не менший аніж термін російської окупації.
2 Протягом терміну деокупації усі громадяни України які знаходилися на території російської окупації отримують тимчасовий документ негромадянина. Документ негромадянина дає право
3 Громадяни інших країн мають пройти перевірку, і в разі якщо не буде доказів про їх участь в структурах терористичних організацій ордло мають бути депортовані на довгий термін.
4 Усі негромадяни протягом терміну деокупації мають проходити регулярні тренінги та перевірки, які у разі провалу відтерміновують набування повноцінного українського громадянства. Кожен хто має бажання набути повноцінне українське громадянство має публічно визнати росією ворогом, та подати на росію до міжнародного суду на відшкодування матерільних та моральних збитків.
5 Протягом терміну деокупації за кошти держави проводиться добровільна депортація негромадян, бажаючих виїхати в росію.
6 Заборонити виїзд із ТД на на строк деокупації, за виключенням виїзду в росії із позбавленням громадянства України та права набувати громадянство України на строк 99 років.
7 Після завершення терміну деокупації та у разі вдалої здачі контрольних точок, на ТД має пройти аттестація усіх на знання української мови та української історії. Якщо атестація пройдена, то особа набуває повноцінне українське громадянство. Якщо ні, особа отримує постійний документ негромадянина.
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11.06.2020 17:39 Відповісти
Не Вам учить нас плану деоккупации...Мы точно не забудем, не простим
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12.06.2020 13:44 Відповісти
"Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска..."

А я в 2014 році хотіла, щоб не було того "референдуму" в травні а потім "виборів" в листопаді, а також не хотіла, щоб не було мітингів з плакатами типу "ни тонни угля Украине" і "Донбасс не слишат" "путин введи...". Взагалі не хотіла війни!
Мутний цей доктор.
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11.06.2020 17:45 Відповісти
6 лет даунбас вместе с Крымом, у особливому статусі! Будет конечно у особый статус, во время зачистки территорий от лишнехромосомных свинособак!
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11.06.2020 18:11 Відповісти
І багато таких представників серед решти 60?
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11.06.2020 18:14 Відповісти
решта 60 - ? От переселенцев Донетчины - Гармаш(ostro.org) и Казанский(реалии Донбасса радио Свобода). А вот от Луганщины некий Горан и этот Либстер
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12.06.2020 13:31 Відповісти
-
Так що трагічна історія України знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий патріот України гетьман Іван Мазепа.
Так ось цей злочинний статус особливого окупованого кремлем бандитского Донбасу ( федералізація - лугандонії ) він чітко вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної кремлівської бандитської влади з терористів -колаборантів. І його маніакально хоче узаконити екс- кловун продажний кремлівський ...резидент ЗЕ..капітулянт. Він вже маніакально хоче своєю ручною продажною анти-українською ЗРадою затвердити щоб ця злочинна норма стала навіть частиною Української Конституції. А це для того щоб в недалекому майбутньому коли а точно що винесуть цю продажну про-кремлівську тимчасову владу проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. То тоді щоб скасувати цей злочинний Закон, знову доведеться шукати і 300 голосами відновлювати спотворену і понівечену ЗЕбілами виродками Українську Конституцію.
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо і згубимо Вкраїну???__
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11.06.2020 18:16 Відповісти
Если ничего не делать и стенать....загубемо...Перший крок - Гармаш та Казанский..Кремль побачив , що не всі танцюють під дудку. Треба і від Луганщини щоб були авторитетні патріоти.
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Только идиот может не понимать того , что получив особый статус лугандония станет троянским конем тормозящим развитие страны !
Так что куй вам на воротник доктор ! Ничего личного
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11.06.2020 18:21 Відповісти
Вот для это и создавалась группа зебобиков в ТКГ. Сейчас Либерманы, Либстеры и другая подтанцовка расскажут как дальше жить Украине. Они уже не просят, а требуют особый статус для российских манкуртов. И очень скоро - "Идя навстречу требованиям народа...".
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11.06.2020 18:41 Відповісти
Ну Гармаш и Казанский не из описанной группы...
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12.06.2020 13:33 Відповісти
Ще один "щирий українець" вказує українцям як їм жити..А чому б в Ізраілі, братам своїм, не порекомендувати таким же чином владнати арабсько-єврейське протистояння?
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11.06.2020 19:14 Відповісти
Надати особливий статус лугандону потрібно обов'язково..у вигляді резервації відділеної від України парканом з спіраллю Бруно, кулеметними вежами і мінними полями.
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11.06.2020 19:17 Відповісти
Навкруги себе збудуй....а ми вільними будемо
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12.06.2020 13:50 Відповісти
Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити - Цензор.НЕТ 426 ОСОБИЙ СТАТУС
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11.06.2020 19:34 Відповісти
Уникальный долб.** или феноменальный засланец?
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11.06.2020 19:39 Відповісти
"Либстер" - гарна українська ХВамилiя.
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11.06.2020 19:54 Відповісти
ПНХ!
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11.06.2020 20:45 Відповісти
Тато цього Лібстера https://myrotvorets.center/criminal/libster-sergej-borisovich/
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11.06.2020 21:18 Відповісти
дурь от лобстера
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11.06.2020 22:24 Відповісти
Лібстер знає число "1"(припинення обстрілів), чи він такий же хитрож..., як і ті, що хочуть українських грошей і "Путін, ввєді!" одночасно? Приперлось сюди, а хоче туди! То їдь!
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12.06.2020 00:33 Відповісти
Якщо так, то я спокійний. Тому що нема в "мінських" ніякого особливого статусу для Донецької і Луганської. Потрібно тільки пошукати їх в Інеті і почитати.
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12.06.2020 00:35 Відповісти
Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити - Цензор.НЕТ 8861
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12.06.2020 00:50 Відповісти
Вы все уже давно умерли, пиндосы))))
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12.06.2020 09:25 Відповісти
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
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12.06.2020 13:25 Відповісти
На 14.00 12.06.2020 все прочел ...Ни одного поста в поддержку Либстера...Нужно это довести Либстеру(и заменить его в ТКГ) , Резникову, Ермаку, Зеленскому
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12.06.2020 14:00 Відповісти
Як ви це не уточнюйте, а всеодно виходить державна зрада України...
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17.06.2020 20:19 Відповісти
Фуй вам а не особый статус, сепары ипаные
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17.06.2020 20:37 Відповісти
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