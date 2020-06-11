Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити

Україна мусить вирішити питання з особливим статусом Донбасу, оскільки це прописано в Мінських угодах.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив представник Луганська у Тристоронній контактній групі, лікар-травматолог і вимушений переселенець з Донбасу Костянтин Лібстер, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо б ми жили у щасливій країні – назвемо її країною щастя Україна - то подій 2014 року не було б. Щасливій людині потрібно воювати? Ні, не потрібно. Це сталося тільки тому, що у нас було дуже мало щасливих людей. І сталося те, що сталося. І я переконаний, що сильна Україна не потрібна нікому: ні на сході, ні на заході. Зрозуміло, що це все Росія, і це безапеляційно. Але Росія каже, що це ваш внутрішній конфлікт. Вони політично грамотно підводять до того, що вони тут ні до чого. Для мене особисто там зараз заморожений конфлікт, який підтримується Російською Федерацією. І не всі люди, що живуть на тій території, могли зробити вибір. Вибір був зроблений за них. Дуже багато людей не могли виїхати фізично. Я хочу спокійно їздити на ту територію. Я хочу, щоб не було приниження на пунктах пропуску. Я хочу, щоб було залізничне сполучення. Тому що сьогоднішнє спілкування (у рамках ТКГ – ред.) показало мені глибину процесів. Все тече дуже латентно. Не можна, звичайно, з однієї зустрічі зрозуміти, чим це все закінчиться. Але я розумію, що це закінчиться дуже нескоро", - заявив Лібстер.

"Росія – ініціатор і сторона, яка бере активну участь у конфлікті на Донбасі. Але коли наші хлопці з Донецька сказали, що Росія – агресор, це єдине, на що емоційно відреагував Гризлов. Він сказав: давайте говорити словами мінського формату, де немає такого слова. Мій посил – мир. І мир може бути тільки тоді, коли ми можемо чути людей", - додав представник Луганська в ТКГ.

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"Україна повинна стати країною щасливих людей. Коли в Україні кожен буде ходити на роботу, робити свою справу чесно, не красти і не обманювати. Потрібно показати, що є життя, яке набагато краще, ніж те, яка є у людей. Коли людина це побачить, вона буде шукати тепле місце", - розповів Лібстер.

"Україна це унітарна держава? А як в унітарній державі може бути Автономна республіка Крим? Значить ми були не до кінця унітарною державою. Ми повинні провести детальний аналіз того, що таке автономія, що таке федералізація і що таке унітарна держава. Україна пішла шляхом децентралізації, тобто надання повноважень на місця. Тобто людина на місці краще розбереться. Якщо у нас в мінських домовленостях написано про закон щодо особливого статусу, то ми повинні це робити. Всі європейські країни сказали, що це єдиний шлях вирішення питання", - відповів Лібстер на питання про особливий статус Донбасу.

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"Там (в ОРДЛО. - Ред.) живуть люди, громадяни України, які мають право на соціальні виплати і багато речей, які Україна повинна їм надати. Людина відпрацювала. Вона має право на пенсію? У нас немає фільтра, ти хороший/поганий , ти за/проти України. Я сподіваюся, у органів є поняття, хто брав автомат, хто воював, хто вбивав. Але багато людей страждає", - акцентував Лібстер.

"Путін живе в іншій життєвій реалії, тому що він вже багато років літає в космосі. Тому складно сказати, що зробить Путін на переговорах один на один із нашим президентом. Потрібно мати свою програму і позицію. Якщо вона гідна і ти впевнений у собі, то потрібно йти на прямі переговори з Путіним. Я думаю, скоро ми можемо піти на переговори, якщо президент вирішить. Звичайно, для того щоб конфлікт на Донбасі закінчився, Росія повинна цього захотіти", - розповів він.