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дороги (3033) Укравтодор (1200)

Укравтодор хоче легалізувати дорожні побори, уникнувши опору бізнесу, - директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" Хомич

Укравтодор хоче легалізувати дорожні побори, уникнувши опору бізнесу, - директорка з правових питань Групи компаній

Директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" стверджує, що організований Укравтодором круглий стіл на тему "Платні дороги для іноземних перевізників" проведено "для галочки".

Про це Інна Хомич написала у своїй авторській колонці на порталі "Ліга.Бізнес", коментуючи запущений Укравтодором процес обговорення з бізнесом двох уже зареєстрованих в парламенті законопроєктів №№ 3544 і 3545 про внесення змін до законодавчих актів і Бюджетний кодекс про введення плати за автомобільні дороги загального користування з вантажоперевізників.

За словами Хомич, обговорення теми стягування плати виключно з іноземних компаній викликає подив, тому що в законопроєктах йдеться про всіх без винятку операторів ринку автомобільних вантажоперевезень. Перехідні положення законопроєктів, в яких згадуються іноземці, можуть бути змінені або взагалі зникнути в ході обговорення відповідних законів у Верховній Раді, бо Україна навряд чи ризикне порушити власне і європейське законодавство, яке забороняє дискримінацію перевізників за місцем реєстрації.

"Якщо держава декларує прозорість, мало би бути по-іншому: спочатку обговорення ініціатив з бізнесом, а потім - розробка законопроєктів з урахуванням думки перевізників. Чому вийшло так, як вийшло - відповідь в супровідних документах до законопроєктів. В них прямо говориться, що вони можуть викликати опір з боку бізнесу, тому необхідно організувати і провести круглі столи. Тобто, для галочки. Якщо все ж влада ризикне порушити власні правила і відповідну Директиву ЄС, відповідь Україні буде миттєвим: Європа теж підвищить тарифи для українських перевізників, а також обмежить квоти на міжнародні перевезення. Я не думаю, що наша влада ризикне зробити такий крок. Просити у ЄС кредити і при цьому кусати руку, яка годує? Не впевнена", - говорить Хомич.

Авторка акцентує увагу, що в законопроєктах немає обґрунтованих розрахунків надходження коштів від іноземних перевізників. Більш того, на законодавчому рівні немає критеріїв визначення статусу іноземних перевізників.

Представниця "Нової пошти" попереджає, що в разі ухвалення таких сумнівних законів, за дороги в кінцевому підсумку заплатить кожен українець: "Великий бізнес взагалі не постраждає, оскільки всі витрати увійдуть до собівартості послуг і товарів. Плата за дороги буде в кожній буханці хліба, в кожній пляшці молока".

А ось зробити українські дороги європейськими влада такими методами не зможе. Адже тільки на ремонти всіх автомагістралей, не кажучи вже про будівництво сучасних багатосмугових автобанів, необхідно мінімум 1 трлн грн. У 2020 році, в держбюджеті передбачено 100 млрд грн, що можна порівняти за вартістю будівництва третини нової окружної дороги навколо Києва.

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Топ коментарі
+5
Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли»Т Г Шевченко
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11.06.2020 15:09
+3
Если реально, то грузовики стирают дорогу в десятки раз интенсивнее легковушек. Особо в жару это видно явно.
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11.06.2020 15:14
+3
Что ты будешь делать. Ездят 60 тонные зерновозы которые разбивают дороги и делают из них стиральную доску. Абсолютно правильное решение государства брать из них плату за это в дорожный фонд... но нет, судя по комментариям и тут ЗРАДА
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11.06.2020 15:53
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Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли»Т Г Шевченко
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11.06.2020 15:09 Відповісти
Даже уже и не обсуждается. Мы ваши все..
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11.06.2020 15:12 Відповісти
ееееееееееееееееееееееееее-це який шевченко написяв?-той що на американці-єврейці женився??
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11.06.2020 15:38 Відповісти
ні то й що похований в Каневі )))
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11.06.2020 19:03 Відповісти
то ти ще й безпросвітно недоучка))))
Укравтодор хоче легалізувати дорожні побори, уникнувши опору бізнесу, - директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" Хомич - Цензор.НЕТ 4169
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11.06.2020 22:58 Відповісти
это вам за поддержку - зебила на выборах - хотя маловато будет))
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11.06.2020 15:11 Відповісти
Если реально, то грузовики стирают дорогу в десятки раз интенсивнее легковушек. Особо в жару это видно явно.
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11.06.2020 15:14 Відповісти
та які дороги,їх ніколи не буде,гроші йдуть в основном на ямковий ремонт де важко проконтролювати "освоєння" так через пару місяців там знову потрібно латати і так по колу..
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11.06.2020 15:18 Відповісти
это двойное налогооблажение, покупаем бензин, в нем акциз на дороги и плюс сделают платные дороги))) во всем повторяем рашу
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11.06.2020 15:37 Відповісти
так ви же на путінсьнськофашистському автогазі(60%)-а там ніякого податку на дороги))))
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11.06.2020 15:40 Відповісти
ну если бы ты было адекватное то понимало бы что на сжиженный газ то же самое что и на бензин))
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11.06.2020 16:02 Відповісти
а шо ото за сленг:"ну если бы ты было адекватное то понимало бы"
-ВИ "СУДАРЬ"НЕ ТІЛЬКИ "НЄВЄЖА"ВИ ЩЕ Й МАЛЬОХУ ТУПОВАТ БУДЕТЕ!
-іа!заправся автогазом та попроси касовий чек!?
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11.06.2020 17:16 Відповісти
а как с зеленым болваном малолетним, непонятного пола разговаривать?))) ты должно быть счастливо что с тобой вообще разговаривают
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11.06.2020 21:36 Відповісти
казел тебя нюхнул и подох)))
-узнаєш різницю в оподаткувані бензину та автогазу ото потім мекай...
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11.06.2020 22:50 Відповісти
Что ты будешь делать. Ездят 60 тонные зерновозы которые разбивают дороги и делают из них стиральную доску. Абсолютно правильное решение государства брать из них плату за это в дорожный фонд... но нет, судя по комментариям и тут ЗРАДА
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11.06.2020 15:53 Відповісти
в украине максимально допустимый груз 40 тонн, может бубочка со своими силовиками прекратят бегать за порохом и начнут сажать коррупционеров из укртрансбезпеки?
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11.06.2020 16:06 Відповісти
іа!як на рахунок самосвал,фура і т.д...але ж нагрузка по осям то вже для тебе мабудь дуже важко)))))
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11.06.2020 17:19 Відповісти
шибанутое, максимальная нагрузка на ось до 8 тонн, но общая масса авто не более 40 т
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11.06.2020 19:16 Відповісти
...у мене сусід на самосвалі має нарахування у декілька тисяч евро ...але ж ти недалеке)))))
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11.06.2020 22:53 Відповісти
Ви погано читали статтю і мабуть не знаєте що таке собівартість і ціноутворення. Або ви вважаєте що у українців дуже високі прибутки і вони можуть віддати лишні гроші в кишені політиків.
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11.06.2020 17:38 Відповісти
А шо денег на дороги, которые вложены в стоимость топлива стало мало?
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Коли вже почнуться стягнення з автодору, гребана викслужба не працює ніхрена(((
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11.06.2020 16:32 Відповісти
Хтось звертав увагу що колії більші в лівих полосах дороги.
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11.06.2020 17:47 Відповісти
 
 