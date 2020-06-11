Укравтодор хоче легалізувати дорожні побори, уникнувши опору бізнесу, - директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" Хомич

Директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" стверджує, що організований Укравтодором круглий стіл на тему "Платні дороги для іноземних перевізників" проведено "для галочки".

Про це Інна Хомич написала у своїй авторській колонці на порталі "Ліга.Бізнес", коментуючи запущений Укравтодором процес обговорення з бізнесом двох уже зареєстрованих в парламенті законопроєктів №№ 3544 і 3545 про внесення змін до законодавчих актів і Бюджетний кодекс про введення плати за автомобільні дороги загального користування з вантажоперевізників.

За словами Хомич, обговорення теми стягування плати виключно з іноземних компаній викликає подив, тому що в законопроєктах йдеться про всіх без винятку операторів ринку автомобільних вантажоперевезень. Перехідні положення законопроєктів, в яких згадуються іноземці, можуть бути змінені або взагалі зникнути в ході обговорення відповідних законів у Верховній Раді, бо Україна навряд чи ризикне порушити власне і європейське законодавство, яке забороняє дискримінацію перевізників за місцем реєстрації.

"Якщо держава декларує прозорість, мало би бути по-іншому: спочатку обговорення ініціатив з бізнесом, а потім - розробка законопроєктів з урахуванням думки перевізників. Чому вийшло так, як вийшло - відповідь в супровідних документах до законопроєктів. В них прямо говориться, що вони можуть викликати опір з боку бізнесу, тому необхідно організувати і провести круглі столи. Тобто, для галочки. Якщо все ж влада ризикне порушити власні правила і відповідну Директиву ЄС, відповідь Україні буде миттєвим: Європа теж підвищить тарифи для українських перевізників, а також обмежить квоти на міжнародні перевезення. Я не думаю, що наша влада ризикне зробити такий крок. Просити у ЄС кредити і при цьому кусати руку, яка годує? Не впевнена", - говорить Хомич.

Авторка акцентує увагу, що в законопроєктах немає обґрунтованих розрахунків надходження коштів від іноземних перевізників. Більш того, на законодавчому рівні немає критеріїв визначення статусу іноземних перевізників.

Представниця "Нової пошти" попереджає, що в разі ухвалення таких сумнівних законів, за дороги в кінцевому підсумку заплатить кожен українець: "Великий бізнес взагалі не постраждає, оскільки всі витрати увійдуть до собівартості послуг і товарів. Плата за дороги буде в кожній буханці хліба, в кожній пляшці молока".

А ось зробити українські дороги європейськими влада такими методами не зможе. Адже тільки на ремонти всіх автомагістралей, не кажучи вже про будівництво сучасних багатосмугових автобанів, необхідно мінімум 1 трлн грн. У 2020 році, в держбюджеті передбачено 100 млрд грн, що можна порівняти за вартістю будівництва третини нової окружної дороги навколо Києва.