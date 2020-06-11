Шмигаль про відставку Авакова: У кризовій ситуації, в якій ми перебуваємо, не можна розмінюватися на політичні речі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і гарні якості.

Про це Шмигаль заявив на пресконференції на тему "100 днів уряду" в четвер, відповідаючи на запитання, за яких умов він готовий внести подання на звільнення Авакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні Верховна Рада прийняла звіт міністра Авакова, зауважень народні депутати не висловили. Я бачу необхідність роботи цього міністерства на сьогодні у складних умовах для забезпечення стабільності в Україні... Тому у кризовій ситуації, у тих процесах, в яких ми перебуваємо, я на сьогодні абсолютно розумію, що не можна розмінюватися на політичні речі, нам необхідно управляти кризами, які у нас на сьогодні виникли. Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і гарні якості", - сказав прем'єр.

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