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Аваков (2187) відставка (1455) Денис Шмигаль (4408)

Шмигаль про відставку Авакова: У кризовій ситуації, в якій ми перебуваємо, не можна розмінюватися на політичні речі

Шмигаль про відставку Авакова: У кризовій ситуації, в якій ми перебуваємо, не можна розмінюватися на політичні речі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і гарні якості.

Про це Шмигаль заявив на пресконференції на тему "100 днів уряду" в четвер, відповідаючи на запитання, за яких умов він готовий внести подання на звільнення Авакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні Верховна Рада прийняла звіт міністра Авакова, зауважень народні депутати не висловили. Я бачу необхідність роботи цього міністерства на сьогодні у складних умовах для забезпечення стабільності в Україні... Тому у кризовій ситуації, у тих процесах, в яких ми перебуваємо, я на сьогодні абсолютно розумію, що не можна розмінюватися на політичні речі, нам необхідно управляти кризами, які у нас на сьогодні виникли. Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і гарні якості", - сказав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

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Топ коментарі
+14
А кто это страну в который каждый год росли зарплаты, пенсии, соц выплаты, ВВП загнал в кризисную ситуацию?
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11.06.2020 15:21
+12
Троянського коня Оманського оосла поставили на пост президента під час війни, чому запліснявілого міністра МВС не можна поміняти?
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11.06.2020 15:22
+12
шмыгаль делает вид что "не помнит", как гончарук а потом и он сам вместе с клоуном загнал экономику в эту самую "кризисную ситуацию".
А вообще отмазка авакова точь-в-точь уровня ватника "если не Путин, то кто?"))
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11.06.2020 15:22
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А кто это страну в который каждый год росли зарплаты, пенсии, соц выплаты, ВВП загнал в кризисную ситуацию?
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11.06.2020 15:21 Відповісти
У нас кризис уже 30 лет. 5 президентов гавнюков и таких же Верховных Рад. У нас бесконечный кризис.
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11.06.2020 15:51 Відповісти
******** хотів сказати, що арсенборисич міцно тримає його за бейци, тому питання відставки навіть не обговорюється))
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11.06.2020 15:21 Відповісти
Троянського коня Оманського оосла поставили на пост президента під час війни, чому запліснявілого міністра МВС не можна поміняти?
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11.06.2020 15:22 Відповісти
Что значит поставили? Мудрые малоросийские 73% выбрали
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11.06.2020 15:23 Відповісти
Прокацапські олігархи впарили його мудрому наріду через зомбоящик, а зомбануті взяли на себе цю відповідальність.
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11.06.2020 15:25 Відповісти
Аж прослезился. Вора Порошенко выбрало всего 56%
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11.06.2020 15:55 Відповісти
То ти не просльозився, а божа роса Оманського Осла, котрий ніразу не мародер і не маріонетка мордору, в тебе полилася.
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11.06.2020 16:07 Відповісти
Ты -мелкий идиот. Назови мне хоть одно доведенное до суда дело о "воровстве" Порошекно.
ПС: клочки газеток, прилипшие к твоей жопе, как доказательства - не предъявлять!
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11.06.2020 16:38 Відповісти
Точно, головнокомандувача під час війни можна змінювати на віслюка, а все інше "недоречні політичні весчі".
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11.06.2020 15:54 Відповісти
шмыгаль делает вид что "не помнит", как гончарук а потом и он сам вместе с клоуном загнал экономику в эту самую "кризисную ситуацию".
А вообще отмазка авакова точь-в-точь уровня ватника "если не Путин, то кто?"))
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11.06.2020 15:22 Відповісти
Та да, и уж кто-кто, а Аваков сможет позаботиться о том, чтобы кризис был вечен.
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11.06.2020 15:29 Відповісти
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества.

Как-то никто, кроме зели и шмыгаля этих качеств не замечает. Может мы разные качества имеем ввиду?
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11.06.2020 15:22 Відповісти
йшов перший рік зекризи...далі буде.
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11.06.2020 15:22 Відповісти
курви
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11.06.2020 15:24 Відповісти
Тобто Порошенка (на якого за цілий РІК, не знайшли пітвердження того компромату, який на нього 24/31/365, лився з екранів тєлєвізорів), було треба прибрати.
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11.06.2020 15:25 Відповісти
Порошенко за продаж землі проголосував, тепр можнане чіпати.
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11.06.2020 16:19 Відповісти
Які політичні речи..злочинець керує МВС. Корупція, злочини..а скільки невідомо..Реформа провалена, поліція перетворилась в ОЗУ..
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11.06.2020 15:25 Відповісти
Если проиграет на следующих выборах - пусть идёт. Не возражаю.
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11.06.2020 15:29 Відповісти
А тебя кто то спрашивал, возражаешь ты или нет! ))) Ты последний в очереди из 73% ЗЕбилов у которого спросят на этот раз. Вопрос-можешь в магазине или на базаре, где ты там покупаешь корм, громко крикнуть-"голосуйте за зеленского и слугу урода!" и остаться на месте, не убежать?
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11.06.2020 15:35 Відповісти
Видишь ли, свидетель секты мальдивского лузера, твой идол больше никогда не станет президентом. И это радует.
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11.06.2020 17:15 Відповісти
А то что Рюкзаков- ето одна из главных причин кризиса то ничего страшного? Глупо бегать и пытаться поливать картошку которую обсели жуки и доедают
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11.06.2020 15:27 Відповісти
пока он бубочку поддерживает он нужен, но зеленые его кинут все равно
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11.06.2020 15:27 Відповісти
Хорошо ребята устроились.
Накеровали кризис и теперь их гнать не смей потому-что кризис)
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11.06.2020 15:28 Відповісти
Млин, хоть один зебобик мне пояснит почему Аваков уже не Рюкзакян? Желательно бы ла-ла-лалашка.
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11.06.2020 15:33 Відповісти
З якої сторони не глянь- усюди рюкзаков незамінний)))
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11.06.2020 15:34 Відповісти
************ здесь не приветствуется.
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11.06.2020 15:41 Відповісти
Правильно , лучше всем понятный Аваков , чем непонятный клоун .
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11.06.2020 15:35 Відповісти
Да при чем здесь политика? Аваков в состоянии всему этому цирку на его место указать. ВСЕМУ!
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11.06.2020 15:39 Відповісти
Та там тавра ніде ставити. Незамінний... Від синочка з рюкзаками до Княжичів, коли мусора одне одного постріляли. Ріформатор с соскою 23-річною замом по міжнародним зв"язкам. Живучий, гад.
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Шото вы, мышебратья, кучковаться начали. Абыдна, да?
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11.06.2020 15:42 Відповісти
А на якій мові, ти, кацапське поголів"я, це написало?
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Суть не в языке, а в том, что смысл тебе ***** нашёптывает.
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11.06.2020 16:04 Відповісти
Ага. А які в тебе ще захворювання?
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11.06.2020 16:10 Відповісти
Ещё раз вдумчиво перечитай то, что я тебе выше написал.
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11.06.2020 16:28 Відповісти
Моника решил уйти от Коломойского к Ахметову и того всячески прельщает. Хитрый татарин пользуясь ситуацией выжимает из энергетики последнее. И все эти игры украинцам во вред.
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11.06.2020 15:42 Відповісти
Все эти олигархи украинцам во вред.
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11.06.2020 15:51 Відповісти
За черта топит беня и гудок, жопоблок и вона, и даже соя топит😷 хороший министр для всех кроме Голоса😮
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Кризис,как рыбалка в мутной воде-29-ть лет ловят рыбу по озёрам и рекам украинской независимой жизни всякие пройдохи-мародёры как свои,так и чужие.Феодальная система только и успевает,что феодалов менять.Позор такому раболепному стаду.
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11.06.2020 15:51 Відповісти
"демонстрирует хороший опыт и хорошие качества." - а результат когда демонстрировать будут?
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11.06.2020 15:56 Відповісти
В Кагарлыке, в частности, виден результат. Если и дальше подобные результаты, то не исключено "восстание негров".
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11.06.2020 17:39 Відповісти
Вибори президента можна проводити, а міністра змінювати не можна. Ви забрехалися
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11.06.2020 16:15 Відповісти
Я вибачають а власне при кому криза настала???
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11.06.2020 16:16 Відповісти
Авакова не будуть чіпати бо не здатні призначити нового. Недостатньо вже коал в коаліцій.
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11.06.2020 16:21 Відповісти
красивые слова - но преступность растет семимильными шагами , воры на свободе , новые воры и бандиты со всего совка едут к нам ( у нас они неприкасаемые ) , рейдеров обещали мордами в пол ложить , но и тут не получилось , так как они в законе ,
зеленые врут все , от первого до последнего слова
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11.06.2020 19:07 Відповісти
Може хто забув..Блазень в ролі преЗЕдента продовжив мандат псу режиму Порошенка до грудня минулого року. Чому не чути лаю зебобіків з цього приводу? Визнали що вони бидло?
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11.06.2020 19:46 Відповісти
Вор за вора.
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11.06.2020 21:30 Відповісти
 
 