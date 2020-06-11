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Зеленський (22456) відставка (1455) Слуга народу (2800) Денис Шмигаль (4408)

Чутки про відставку є завжди і на всіх політичних рівнях, спокійно до них ставлюся, - Шмигаль

Чутки про відставку є завжди і на всіх політичних рівнях, спокійно до них ставлюся, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з більшістю нардепів фракції "Слуга народу" у нього конструктивна співпраця.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що чутки про відставку є завжди і на всіх політичних рівнях.

"Є різні політичні інтереси й амбіції. Такі політичні інтриги, напевно, є в кожній країні світу. Це елемент великої політики, спокійно ставлюся до чуток. Відчуваю підтримку і президента, і більшості фракції ("Слуга народу". - Ред.) на сьогодні", - розповів Шмигаль.

За його словами, з більшістю фракції "Слуга народу" у нього конструктивна співпраця.

"Міністри на своїх місцях. Ми молодий уряд, нам 100 днів сьогодні, і насправді я вважаю, що помилки є і будуть, бо не помиляється той, хто нічого не робить. Право оступитися є в кожного, головне, щоб це не були якісь навмисні речі, коли ти робиш щось недобре для країни", - наголосив Шмигаль.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.

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Топ коментарі
+4
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 235
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11.06.2020 15:54
+2
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Сказал. что уже спи2дил столько, что внукам хватит. Так что, если что, то шо ж?.. Уйду.
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11.06.2020 15:59
+1
Две недели ?
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11.06.2020 15:55
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Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 235
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11.06.2020 15:54 Відповісти
Две недели ?
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11.06.2020 15:55 Відповісти
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Бо я уже готов слинять, понимаю, что не справляюсь
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11.06.2020 15:56 Відповісти
И что остается порохоботам в ближайшие 9 лет? Правильно! Обсуждать, будет отставка, или не будет отставки. Пикейные жилеты
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11.06.2020 16:05 Відповісти
А тобі вже недовго залишилося.
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11.06.2020 16:09 Відповісти
То таке.. переживу скарги патомствєнних стукачєй
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11.06.2020 16:12 Відповісти
І це також чергова брехня, від сім'ї брехунів!
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11.06.2020 16:17 Відповісти
Знайди мене в скаргах, а потім перевір себе там само, стукачок
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11.06.2020 16:20 Відповісти
У мене один рік, а у вас ботоферма. Тому те, що ви з цього ніку не пишете нічого не означає. Окрім того на кацапів та іншу вашу ботоферма треба писати. Можу довести іншу вашу брехню.
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Один нік.
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11.06.2020 16:24 Відповісти
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с большинством нардепов фракции "Слуга народа" у него конструктивное сотрудничество. Источник: https://censor.net.ua/n3201429
ТОБТО УРЯД ШМИГАЛЯ НЕ ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ, А ЛИШЕ ДЛЯ СЛУГ НАРОДУ.
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11.06.2020 15:58 Відповісти
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Сказал. что уже спи2дил столько, что внукам хватит. Так что, если что, то шо ж?.. Уйду.
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11.06.2020 15:59 Відповісти
Ты суслика видишь? А он есть! Слухи...слухи...А он реально понимает что ОН -НИЧТО!
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11.06.2020 16:05 Відповісти
Сегодня что,- беняфис Шмыгаля?
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11.06.2020 16:38 Відповісти
 
 