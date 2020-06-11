УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5127 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 622 15
діти (4939) карантин (18171) Денис Шмигаль (4408) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У мене великі сумніви в доцільності відкриття дитячих таборів цього року, - Шмигаль

У мене великі сумніви в доцільності відкриття дитячих таборів цього року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сумнівається в доцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів в літньому сезоні 2020 року, але уряд чекатиме висновків МОЗ.

"Тому моя особиста позиція як батька, як громадянина України: у мене великі сумніви в доцільності відкриття таборів цього року. Але ми домовилися з низкою міністерств, в тому числі з Міністерством охорони здоров'я, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи і обґрунтування. І якщо вони зможуть переконати, в тому числі Кабмін, можливо, ми підемо на це", - сказав він на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим Шмигаль зазначив що з великою настороженістю ставиться до можливості відкриття дитячих таборів в найближчий місяць, поки "як мінімум ми не побачимо подальшого розвитку епідемії в Україні".

Він також уточнив, що МОЗ має представити свої висновки протягом трьох робочих днів.

Також читайте: Відкриття дитячих оздоровчих таборів краще не дозволити, ніж потім ліквідовувати наслідки, - Ляшко

"Вчора МОЗ таке доручення було дано, значить, завтра до кінця дня або в понеділок побачимо, які там будуть розрахунки і будемо ухвалювати рішення. У разі необхідності ми їх озвучимо", - сказав він.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
У мене великі сумніви в ефективності адміністрації гідранта, кабміну, верховної ради. Може самоліквідуєтесь?
показати весь коментар
11.06.2020 16:04
+4
У нього є логіка, але вона направлена на власний добробут.
показати весь коментар
11.06.2020 16:06
+2
У меня большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

Детские сады открыл, а тут в он сомнениях.. Где логика, Вася?
показати весь коментар
11.06.2020 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У меня большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

Детские сады открыл, а тут в он сомнениях.. Где логика, Вася?
показати весь коментар
11.06.2020 16:02 Відповісти
У нього є логіка, але вона направлена на власний добробут.
показати весь коментар
11.06.2020 16:06 Відповісти
Дітей вранці в садок приводять, а ввечері забирають додому. Я За те, щоб діти були оздоровлені в таборах, але не цього року.
показати весь коментар
11.06.2020 17:33 Відповісти
Дітей вранці в садок приводять, а ввечері забирають додому

И что из этого следует?
показати весь коментар
11.06.2020 17:35 Відповісти
Тількии те, що і вранці і ввечері, в однієї дитини на двох батьків, більше можливостей помітити хворобу, ніж у однієї виховательки на 30 дітей.
показати весь коментар
11.06.2020 17:50 Відповісти
Точно. Или подхватить её от родителей, которые ходят на работу, по магазинам и прочее.
показати весь коментар
11.06.2020 18:09 Відповісти
У мене великі сумніви в ефективності адміністрації гідранта, кабміну, верховної ради. Може самоліквідуєтесь?
показати весь коментар
11.06.2020 16:04 Відповісти
Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования.

Какие расчёты? Что ты исполняешь, чучело? А почему не использовал такие слова, как "стратегия, анализ, научно обоснованная перспектива, глубокий академический расчёт"? Так бы ещё круче было.
показати весь коментар
11.06.2020 16:07 Відповісти
Не так страшен вирус . Главное , чтобы мы не сожрали друг друга без отпуска . На дорогах пробки , народ злой .
показати весь коментар
11.06.2020 16:08 Відповісти
Хоть одна здравая мысль от Дениски, хотя про воду он тоже сначала он одно говорил
показати весь коментар
11.06.2020 16:18 Відповісти
Куда девать детей если бабушки работают?
показати весь коментар
11.06.2020 16:24 Відповісти
отправлять на виллу зеленского в италию или в хатынку босса шмыгаля - ахметова - во францию.
показати весь коментар
11.06.2020 16:39 Відповісти
Продолжай пане Шмыгаль подталкивать народ к противоправным действиям.
показати весь коментар
11.06.2020 16:26 Відповісти
зелесрань забрала деньги, которые были предусмотрены бюджетом 2020, на ремонты и дооборудования школ и детсадов по стране. теперь пару лярдов получат мусора, а на детей квартальным тварям - насрать.
показати весь коментар
11.06.2020 16:38 Відповісти
У меня большие сомнение, на счет шмыги и что дальше? Даун ахметовский, на части порвать одного и другого.
показати весь коментар
11.06.2020 18:53 Відповісти
 
 