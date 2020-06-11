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Зеленський (22456) Коломойський (3109) МВФ (3051) Приватбанк (2419)

МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times

МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times

Міжнародний валютний фонд, який днями ухвалив рішення про надання Україні кредиту у 5 мільярдів доларів на півтора року, вимагає від адміністрації президента Зеленського довести до кінця процес стягнення з олігарха Коломойського та інших колишніх власників ПриватБанку гроші, які вони вивели з банку і відмили за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті Ендрю Крамера "МВФ затверджує важливий кредит для України", яку публікує New York Times.

Видання зазначає, що "обіцянка Зеленського, дана на ранніх порах, стати зіркою боротьби з корупцією, у цьому році потьмяніла, після того, як колишні чиновники стали публічно критикувати його за затягування ключових реформ, що передбачали усунення "внутрішніх" домовленостей".

New York Times наголошує, що українському парламенту зрештою вдалося ухвалити так званий "антиколомойський закон", але цього недостатньо – вважають в МВФ.

"Минулого місяця парламент ухвалив закон, який не дозволить інсайдерам розкрадати міжнародну допомогу через процес підтримки банків. МВФ зробив цей закон умовою для виділення допомоги. Цей закон розглядається, як перешкода колишньому комерційному партнеру Зеленського, Ігорю Коломойському, нафтовому, банківському та медіа-магнату, чий телевізійний канал транслював комедійні шоу майбутнього президента, не отримати доступу до фінансової допомоги програми МВФ. Разом з тим, заява фонду про схвалення нової програми для України була наповнена застереженнями", - констатує видання.

"Голова МВФ Крісталіна Георгієва вказала на ризик, що українські труднощі в подоланні медичної й економічної кризи, спричиненої коронавірусом, може відібрати в глибоких структурних реформ пріоритетне значення. На тлі рішення про схвалення програми для України Георгієва також додала, що "невизначеність про напрямок економічної політики лишається значною" – повідомляється у статті.

Зокрема, фонд згадував у своїй заяві питання, що стосується відносин між Зеленським та бізнесменом Коломойським. "Український державний банк пред'явив позов до Коломойського, щоб стягнути гроші, які він розтратив і відмив за кордоном, як стверджують банківські регулятори. МВФ закликає адміністрацію Зеленського продовжувати наполегливо цей процес, наголосивши у своїй заяві, що "відшкодування витрат" в банківських суперечках повинні бути в центрі уваги українського уряду", - наголошує New York Times.

Читайте також: "ПриватБанк" оштрафували за те, що він не виплачує $ 257 млн на користь офшорів Суркісів
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Топ коментарі
+42
Ага. Щаз!!!

Пока что все с точностью до наоборот - заставляют Приват платить деньги Суркисам и Коломою.
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11.06.2020 16:07
+39
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска



Зеленський:Порошенко досі вважає себе президентом,і розказує про мене байки
Жодного слова в інтерв'ю про війну,армію,рос. агресію, про хоч якусь стратегію розвитку країни ЖОДНОГО
Зате через словоПорошенко, Порошенко.. І це людина на посту приезидента України
Це 3,143дець,панове
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11.06.2020 16:11
+31
МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times - Цензор.НЕТ 8809
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11.06.2020 16:11
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А ты, кроме как высраться в изирбирательную урну за ЗЕ, что-то вобще можешь?
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Вас не запитували і не чіпали..
Крщтк, знову Ваше хамство?
🤗
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11.06.2020 16:42 Відповісти
Ти його обирав, тобі відповідати🐸
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11.06.2020 16:35 Відповісти
НЕ ЗАБУДЕМ!
НЕ ПРОСТИМ!
Это ПОРОШЕНКО и ГОНТАРЕВА незаконно украли у Коломойского Приват-банк!
НЕ ПРОСТИМ!

НЕ ЗАБУДЕМ!
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Ну шо, Вова, не пора вспомнить сценарий сериала? Ну, там где ты такой себе мужественный, с флагом Украины на лацкане, посылаешь МВФ ....
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Опачки ,как неудобно 🤦🙄
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11.06.2020 16:23 Відповісти
+100500!!!
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11.06.2020 16:25 Відповісти
Зелень-олень будет взыскивать с отца и кормильца? По какому такому праву предательства колена Израилевого требует МВФ от нашего Цицерона-миротворца ? Не дадим Бубочку в обиду!!!!
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11.06.2020 16:24 Відповісти
МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги/Это была бы уже не борьба нанайско-еврейских мальчиков а страшная коррида: Пианист отбирает у мародёра 5,5 млрд а мародёр отбирает у пианиста 47млн /Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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11.06.2020 16:25 Відповісти
Ото попало гімно зелене)))
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11.06.2020 16:25 Відповісти
Та уже не призывать надо, а требовать.

4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убытки на сумму в сотни миллионов долларов.
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы.
Однако все обвинения имеют чисто уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США.
Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы - потому что обвинения пока не доказаны в суде.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в основном на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.
Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
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11.06.2020 16:26 Відповісти
Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят (с)
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11.06.2020 17:07 Відповісти
В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА. Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
Нетипично, что конечные бенефициары не приняли мер для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегон.
Обычно выходцы из постсоветских стран для отмывания денег покупают недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс), Далласе (Техас) и в ферросплавные компании. Согласно иску ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.
Более примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных предприятий в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо) Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган) CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавэре (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.
В иске немало и и других интересных подробностей. Схема ПриватБанка была настолько простой, насколько это вообще возможно. К сожалению, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах. У каждой есть хороший шанс быть незамеченными, пока эти компании кто-то не укажет - как это сделали юристы ПриватБанка.
Как отмечает старший аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема заключается в том, что Соединенные Штаты позволяют создание сотен тысяч анонимных компаний, которые проникают в страну с целью отмывания денег.
"Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно должны быть сосредоточены в крупных городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - сказал эксперт.
Национальный банк Украины 24 мая https://prm.ua/nbu-podav-apelyatsiyi-na-dva-rishennya-sudu-shhodo-privatbanku/ подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по "ПриватБанку".
Ранее стало известно, что национализированный "ПриватБанк" Украины подал https://prm.ua/privatbank-podav-pozov-do-kolomoyskogo-u-ssha/ иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.
Напомним, https://prm.ua/kolomoyskiy-prograv-sud-nbu-u-spravi-pro-refinansuvannya-privatbanku/ Национальный банк и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллионов гривен соответственно, по рефинансированию, что НБУ выдал ПриватБанку.
Как сообщал "Прямой" шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен https://prm.ua/sud-vidhiliv-apelyatsiyu-na-korist-eks-aktsioneriv-privatbanku-nbu-podaye-kasatsiyu/ иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Судебные иски олигарха https://prm.ua/ekspert-nazvav-metu-pozoviv-kolomoyskogo-proti-nbu-shhodo-privatbanku/ Игоря Коломойского и вымогательство двух миллиардов долларов - это все попытки создать такую ​​ситуацию , когда государство будет вынуждено сесть с ним за стол переговоров и заключить мировое соглашение.
Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что национализация Приватбанка была незаконной.
В свою очередь НБУ подготовил апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка и планирует предложить Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров по поводу подобных судебных практик, которые https://prm.ua/sprava-privatbanku-nbu-vimagaye-rozglyadu-pitannya-rishennya-sudu-u-rnbo/ наносят вред международному имиджу страны.
Напомним, политический эксперт Валерий Гончарук заявил, что олигарх Игорь https://prm.ua/provodyachi-kampaniyu-zelenskomu-kolomoyskiy-ne-zaymayetsya-altruyizmom-ekspert-pro-namir-oligarha-povernuti-privatbank/ Коломойский хочет вернуть себе не только национализированный "Приватбанк" , а также капитал в 2 миллиарда долларов.
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11.06.2020 16:27 Відповісти
Ну докажи, сцыкло, що ты не ЛОХ!!!
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11.06.2020 16:27 Відповісти
ему некогда.. он всё ищет как своего врага №1 Порошенко посадить...
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11.06.2020 16:27 Відповісти
зебилы, шариесосы, шлюхи мертведчука, так вот чего мвф для вас враг - вы не хотите забирать у каломойши украденные у вкладчиков банка 5 млрд!
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11.06.2020 16:28 Відповісти
а ты думал..

просто для Бени нанять эту армию говорящик жоп можно тысячи и это ему обойдётся всего лишь в несколько миллионов долларов.. зато мозги всему населению промыли
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11.06.2020 16:33 Відповісти
Бизнес-империя Коломойского:
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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11.06.2020 16:28 Відповісти
Ой блин, хоть одна хорошая новость для старика - а то ведь криатывные мычтатели с Грушевского первый транш быстро просрут и будут требовать ищьо.. А там токо начни по панамским и кипрским банкам шарить - первые пострадавшие из любви к справедливому бизнесу тут же начнут показывать пальцем на несправедливо нетронутых!
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Откуда взялась дыра в 150 миллиардов
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
Источник: https://biz.censor.net/r3017506
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11.06.2020 16:30 Відповісти
теперь у путена деньги просить будет
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11.06.2020 16:30 Відповісти
путин уже одному дал, до сих пор надеется, что Украина ему что-то вернет
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11.06.2020 16:32 Відповісти
А действительно интересно: МВФ - ооочень крупная и известная международная организация. И эта организация обратилась к Президенту Украины. Должен же Президент Украины ответить на это обращение! Не промолчит же!
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11.06.2020 16:31 Відповісти
Вангую: "Это не в моей компетенции".

Диктовать приговоры прокуратуре - его дело.
Звонить в коммерческие банки и заставлять раздавать нищебродам дешевые кредиты - его дело.
Отдавать Коломою стратегические и энергетические объекты - его дело.

А вот заставить Коломоя вернуть деньги - это не его дело.
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11.06.2020 16:34 Відповісти
Він може епатажно, як Голобородько сказати: Ідіть в ср*ку - обов"язково до виконання! Чи не скаже? Невже зассить герой, який хотів заразитись коронавірусом?
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11.06.2020 16:34 Відповісти
Зєлєботи мені слізно доводили, що коломойський нічого не виводив))) а зєля в цій ситуації взагалі попав- і через його рахунки також спустошували ПБ)
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11.06.2020 16:32 Відповісти
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.msg22890038#msg22890038 Баканов в США. Паника и ошибки.
Дмитрий Чекалкин

Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.

Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.

С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times - Цензор.НЕТ 6117

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.




Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".

Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
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11.06.2020 16:34 Відповісти
Вангую щас Зеля скажет что Коломойский ничего там не выводил, что он в этом уверен полностью как и с братом Ермаком ))))
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11.06.2020 16:34 Відповісти
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11.06.2020 16:38 Відповісти
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times - Цензор.НЕТ 9882

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
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11.06.2020 16:34 Відповісти
Зеленський зараз зайнятий знищенням українців.... Де йому там до єврея коломойського?
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11.06.2020 16:35 Відповісти
Ну да, так Зеленский и прибежит к хозяину и взыщет.))) Да так взыщет, что у Коломойского денег не отнимется, а прибавится...
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11.06.2020 16:39 Відповісти
И все это было сделано при Порошенко и Гонтаревой, когда украденное из Приват Банка и ОСТАЛЬНЫХ закрытых банков, с ЦЕЛЬЮ избежать социального взрыва в стране и сокрытия преступления украинских олигархов было погашено печатанием денег и возмещение этой бумагой ущерба обманутым вкладчиков. А украинский лохторат до сих не понял, почему минимальная пенсия времен Януковича в 130 евро (1350 в 2010 году) превратилась в 40 евро в 2015 году при самом лучшем президенте Украины.
Не рыпался бы Беня, и осталисб бы у него бабки в Швейцарии и Лондоне как у Гонтаревой, Тигипка, Ложкина, Порошенки, Живаги и остальных олигархов, у кого были свои банки для выкачивания денег у тупых лохов в виде их депозитов. И никто не щекотнулся тогда, почему в самой бедной стране Европы самые высокие проценты по депозитам.
Страна Буратин!
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11.06.2020 16:39 Відповісти
Всетаки вас надо убивать, а не ждать пару столетий пока вы людьми станете.
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11.06.2020 16:42 Відповісти
ти правий.
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11.06.2020 18:55 Відповісти
со всех сторон примет бубочка!и не фигурально,а буквально
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11.06.2020 16:40 Відповісти
Да нет, просто так увернуться уже не получится. За все надо отвечать.
Просто ездить кортежами и развлекаться, надеясь на мвфские денюжки не получится.
Надо ж и работать как-то начинать, а не присасывать к деньгам кварталовцев
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11.06.2020 16:42 Відповісти
Ну и еще - Порошенко испугался, что даже самый тупой наарод не переживет банкротства самого крупного банка и очереди обманутых вкладчиков в сотни раз превысят количество участвовавших во всех Майданах Украины вместе взятых, начиная с 1917 года. Но жадность Бени не дала укрыть эту аферу в тени от лохов.
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11.06.2020 16:44 Відповісти
Галоперидол закончился?
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11.06.2020 17:38 Відповісти
СЦыкотно ему давить и отбирать у бабушки КАЛа .Ему все сЦыкотно .он только не боиться жену и маму .
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11.06.2020 16:44 Відповісти
МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times - Цензор.НЕТ 4618
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11.06.2020 16:44 Відповісти
А почему только ВЗЫСКАТЬ, а не ПРИВЛЕЧЬ к уголовной ответсвенности!?
Кстати, гражданин Украины не может иметь другого гражданства, если он добровольно получил иностранное гражданство, то либо он уже не гражданин Украины, либо государственный изменник!
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11.06.2020 16:44 Відповісти
Якесь вибіркове переслідування українських олігархів. Це виходить Ахметов, Пінчук, Косюк та інші олігархи не відмивають за кордоном брудні гроші, тільки Бєня? Брехня. Чим Бєня відрізняється від решти олігархів? Може тим, що створював добровольчі батальони і цим поламав комусь плани по Україні? Хтось вже збиравсь віддати більшу частину України до Раші, а тут Бєня?
Якісь ігри не дуже зрозумілі. А, раз незрозумілі, то і не чистоплотні. Не по партнерські чинять наші партнери.
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11.06.2020 16:57 Відповісти
" створював добровольчі батальони" - и направил их на захват Одессa!
так вот чего мвф для вас, Жульки, Медведчука и Бени, враг - вы не хотите забирать у каломойши украденные у вкладчиков банка 5 млрд!
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11.06.2020 17:29 Відповісти
Сулима, ты фанат Бени? То совсем куку? Беня создавал свои отряды, чтобы отобрать на Донбассе у Ахметки ТЭС. А так - плевать он хотел на Украину. Он даже сам напрямую говорил, как и за сколько продать Украину России. Его фатерлянд - Израиль. Там у него сердце. А Украину он грабит.
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11.06.2020 17:29 Відповісти
Ти фанат Ахметова? Тоді тобі на Лєнту Ру, Ахметка сєпарські батальони створював.
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11.06.2020 19:15 Відповісти
Беня захищає не Україну, а своє бабло.
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11.06.2020 22:54 Відповісти
ох зеля, зеля.., готовь билеты на ростов !
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11.06.2020 17:02 Відповісти
А в статье написано что МВФ не просто просит, а требует!
Очень интересный шаг.
Запасаемся попкорном.
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Після таких заклинів ЗЄ-Медведчуцькі тролі заволають що клятий МВФ знову хоче нав'язати Україні "зовнішнє керування".
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11.06.2020 17:08 Відповісти
Ща еще Тюля оскорбленно начнет пищать с трибуны ВР.
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11.06.2020 17:24 Відповісти
ты ба яки гады, сталкивают лбами две "титульных" нации в Украине
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11.06.2020 17:26 Відповісти
То шо, Баратина против Карабаса -Барабаса ?))
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11.06.2020 17:34 Відповісти
Довбой..би 73 проби заплатять.
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11.06.2020 17:55 Відповісти
Ну как можно требовать от ягненка съесть волка. Пусть только попробует - только шерсть и останется.
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11.06.2020 17:56 Відповісти
А як він може у себе забрати виведені із ПриватБанка гроші? Він для цього все робив, щоб ви ненавиділи Порошенко, що ніби він "мародер" і "торговець на крові", а ви неоцінили. Як він візьме у дяді Бені, як дядьо Беня з ним поділився і разом з ним і Медведчуком "мочили" на гавноканалі Пороха?
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11.06.2020 18:01 Відповісти
Читаю и даюсь диву. Ну кто ни будь в своей жизни видел как кто то из Евреев тянет мешок с деньгами через границу. Ну вот и я о том же - без Нацбанка подобное не возможно. А кто у нас в этом самом самом НАЦ руководил в те времена, ну конечне не я, а лучшая подруга гонтарева и крышевал её сам потрох. Так может стоит и их потрусить взяв за ноги.
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11.06.2020 18:18 Відповісти
Дядьо Нестор. Не відаовікай погляд з воровайки. Нато він і банк і мав ліцензію, щоб проводити валютьні і транзитні операціїї. Через свої компанії і фіктивні договорчики гроши наріда були виведені в овшори не Порошенко, а Бенею і його "слугами". То вам втирали за "мародерів", а мародери ось вони.
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11.06.2020 18:23 Відповісти
МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times - Цензор.НЕТ 3440
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11.06.2020 18:29 Відповісти
Не денег взыскать, а нехер выгнать. Вот когда коломой опять за границу соберется, тогда я поверю, что коломой чего то боится. А спектаклей уже насмотрелись. Спустите на него поорошенка, он его так погонит, до самой швейцарии бежать будет без оглядки.
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11.06.2020 18:52 Відповісти
Давай віслюче,докажи віслюкам США,як НБУ під патронатом банкопотроха(ще з 2007-го) вихолостив "Приват"Коломойші та націоналізував.Розберися-кому і скільки перепало і звідки у банкопотрошенків аж 104-и власні компанії,де усі ці Байдени,Більди,Ващуки,Волкери є нештатні радники.Здачею одного олігарха тут явно не обійтися-тут і АхмоПіноКосюкам мало не покажеться.Доказуй,давай-розворуши вже це кубло,а не сіпайся,брешучи,що хочеш добра Україні.
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11.06.2020 19:55 Відповісти
Проверяют очко Зе на крепость)
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11.06.2020 19:22 Відповісти
МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times - Цензор.НЕТ 9494МВФ закликав Зеленського стягнути з Коломойського гроші, які були виведені з ПриватБанку - The New York Times - Цензор.НЕТ 5569
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11.06.2020 19:44 Відповісти
Самое интересное: 100 комментов и никто не удивляется прямому диктату "западных партнеров", их вмешательству во внут дела Украины, и никто не сомневается в том, что это - так и нужно. Те третий этап потери независимости Украиной - бывшие граждане воспринимает это как само собой разумеющееся. Ещё пару лет тому народ дико возмущался даже намеку на потерю независимости, похоже - уже дошло до большинства.
Пора идти дальше и делать выводы:
- не имеет особого значения, кто, персонально, какая партия, какая программа у партии, кандидата или министра - всё равно будут выполняться указивки "западных партнеров".
- Все планы, программы итд прямо не учитывающие зависимое и несамостоятельное состояние Украины - или самообман, или обман или фейк.
- Бардак и нежелание знать реал положение дел (нежелание знать численность населения, гастарбайтеров, роли денег гастов в экономике) будет усиливаться, тк это не случайность, а долговременная политика.
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11.06.2020 20:39 Відповісти
Оце пападалово!!!Шах, зЄлЄпукін твій ход!!! тИ чмо повинен зрозуміти, що каже МВФ, то все одно що США, розумієш звідки ноги ростуть, ти забираєш гроші у свого роботодавця, а потім "експортуєш" це створіння в Штати!!! Нічиї тут не буде!!!
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11.06.2020 20:44 Відповісти
- я спрошу его: "какие ваши условия?!".
)))
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11.06.2020 21:26 Відповісти
спочатку забери гроші у коломиші, а далі в ахметкіна. фіртюші і тп. і гроші мвф не потрібні
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11.06.2020 21:39 Відповісти
Если будут так ити дела и дальше то США могут прижучить Коломойского.
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11.06.2020 22:38 Відповісти
Потрібна невеличка допомога України в цій справі.
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11.06.2020 22:56 Відповісти
Отож! Товста американська свічка засвічена під сраки Коломойши та карликаЗЕЛЕняки.
Цікаво як будуть викручуватися? Готуємо попкорн ведрами!
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11.06.2020 22:57 Відповісти
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