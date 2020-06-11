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діти (4939) Київська область (3806) Нацполіція (14886) смерть (6709)

На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон, одна загинула, друга в реанімації, - Нацполіція

На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон, одна загинула, друга в реанімації, - Нацполіція

У Київській області протягом доби в м. Вишневе і м.Фастів дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На жаль, маленький фастівчанин від травм помер у лікарні. Інша дитина, яка впала з 5-го поверху, зараз у реанімації.

У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тому варто облаштувати вікна запобіжними засобами, для того, щоб дитина самостійно не могла їх відкрити.

Також читайте: Два брати-підлітки трагічно загинули на Сумщині

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Топ коментарі
+7
Дебильные родители.
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11.06.2020 16:31
+6
Блин детский замок на окно 200 грн. Это цена жизни.
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11.06.2020 16:29
+4
Ужас .
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11.06.2020 16:25
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Ужас .
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11.06.2020 16:25 Відповісти
Блин детский замок на окно 200 грн. Это цена жизни.
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11.06.2020 16:29 Відповісти
не раз видел под такими печальными новостями комментарии зебилов, которые призывают привлекать к суду производителей по их мнению некачественных москитных сеток, которые видите ли опасны, так как не выдерживают вес ребенка
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11.06.2020 16:31 Відповісти
И лишь порохоботы во всём обвиняют комаров
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11.06.2020 16:35 Відповісти
Ну да конечно зебилы, как тут про них не вспомнить, это уже клиника.
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11.06.2020 16:42 Відповісти
зебил - не имеет никакого отношения к зєлєнскому. это имя нарицательное, обозначающее недалекого, наивного человека
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11.06.2020 16:45 Відповісти
спека - відкрили вікно на сєтку - сєтка прорвалась
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11.06.2020 17:54 Відповісти
Дебильные родители.
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11.06.2020 16:31 Відповісти
это точно.. на форточку поставить окно слабо или такие упоротые дебилы ....что в целях экономии не заказывают функцию окно на форточку.. там же можно с блокировкой замка сделать и пошаговое открытие на нужный размер отвора.... а решетку на окна слабо поставить играем в несчастный случай.. 2 годика ЛЮДИ ВДУМАЙТЕСЬ 2 ГОДИКА и сам вылез на довольно таки высокий подоконник и никто не смотрел за ребенком и не контролировал ....
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11.06.2020 16:39 Відповісти
Элементарная беспечность, какая там форточка? Стало жарко - окна нараспашку, мама на кухню, а ребенок на подоконник. Вот и всё.
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11.06.2020 17:16 Відповісти
Мадонну когда-то оштрафовали власти Нью-Йорка за отсутствие решетки на окнах когда у нее дочь была малышкой.
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11.06.2020 17:20 Відповісти
эти бл*** сетки, которые создают видимость и надежность преграды...
эти бл*** родители, которые никак не подумают о смертельной опасности и не продумают хоть что-то (замок на ручку окна и решетку-жалюзи из металла на окно) - это не так дорого как думают - и потом... цена жизни малыша и вечного раскаяния... стоит в разы дороже...или вообще неизмерима...
сколько еще должно погибнуть малышей, чтоб другим родителям начало что-то доходить???
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11.06.2020 16:46 Відповісти
єто сейчас модно
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11.06.2020 23:09 Відповісти
 
 