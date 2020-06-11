На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон, одна загинула, друга в реанімації, - Нацполіція
У Київській області протягом доби в м. Вишневе і м.Фастів дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
На жаль, маленький фастівчанин від травм помер у лікарні. Інша дитина, яка впала з 5-го поверху, зараз у реанімації.
У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тому варто облаштувати вікна запобіжними засобами, для того, щоб дитина самостійно не могла їх відкрити.
Топ коментарі
+7 житель юговостока
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+6 jhfjfjfkj
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+4 Envoy
показати весь коментар11.06.2020 16:25
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Будь ласка, зачекайте...
эти бл*** родители, которые никак не подумают о смертельной опасности и не продумают хоть что-то (замок на ручку окна и решетку-жалюзи из металла на окно) - это не так дорого как думают - и потом... цена жизни малыша и вечного раскаяния... стоит в разы дороже...или вообще неизмерима...
сколько еще должно погибнуть малышей, чтоб другим родителям начало что-то доходить???