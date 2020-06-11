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армія (3742) Конгрес США (1202) допомога (7896) США (21036)

Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 р. по лінії Пентагону обсягом 250 млн дол.

Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 р. по лінії Пентагону обсягом 250 млн дол.

Відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США Конгрес США затвердив весь пакет допомоги Україні в сфері безпеки на 2020 рік на суму 250 млн. дол. за програмою "Ініціатива допомоги Україні в сфері безпеки" (USAI).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо. Окремий акцент у цьогорічному пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.

Читайте: США виділили $11 млрд на допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, - Помпео

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Топ коментарі
+4
Отлично!...
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11.06.2020 16:41
+3
хочу как Израилю - мы то же воющая страна - можно техникой и снаряжением
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11.06.2020 16:42
+2
Следует добавить, что представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили документ с предложением ввести против России болезненные санкции. Они способны нанести российской экономике непоправимый вред. Речь, в частности, об ограничениях для нефтегазовых проектов и суверенного госдолга России, отключении РФ от всемирного межбанковского канала связи SWIFT и другие. Стоит отметить, что в докладе также содержится призыв обеспечить Украину, противостоящую российской агрессии, американскими противотанковыми ракетами. Спасибо США за помощь!
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11.06.2020 16:53
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11.06.2020 16:41 Відповісти
хочу как Израилю - мы то же воющая страна - можно техникой и снаряжением
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11.06.2020 16:42 Відповісти
Израиль получает больше 3 лярдов в год, но нам до них, как до Иерусалима пешком. Без результативных реформ, нам к сожалению, мало доверия на слово
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11.06.2020 16:49 Відповісти
а с другой стороны Трампушка боится рассердить *****
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11.06.2020 17:21 Відповісти
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 г. по линии Пентагона в объеме 250 млн долл. - Цензор.НЕТ 5910
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11.06.2020 16:43 Відповісти
Вах-вах, пленки Деркача не сработали
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11.06.2020 17:03 Відповісти
Следует добавить, что представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили документ с предложением ввести против России болезненные санкции. Они способны нанести российской экономике непоправимый вред. Речь, в частности, об ограничениях для нефтегазовых проектов и суверенного госдолга России, отключении РФ от всемирного межбанковского канала связи SWIFT и другие. Стоит отметить, что в докладе также содержится призыв обеспечить Украину, противостоящую российской агрессии, американскими противотанковыми ракетами. Спасибо США за помощь!
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11.06.2020 16:53 Відповісти
God bless USA !
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11.06.2020 17:22 Відповісти
Вау! Як раз вистачить відремонтувати туалети в раді та ОП з відкатами в потрібному напрямку
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11.06.2020 18:47 Відповісти
 
 