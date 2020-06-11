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Євросоюз відкриє кордон для українців, якщо Україна відкриє кордон для громадян ЄС, - Єврокомісія

Євросоюз відкриє кордон для українців, якщо Україна відкриє кордон для громадян ЄС, - Єврокомісія

Єврокомісія виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Про це з посиланням на відповідні рекомендації Єврокомісії інформує "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

В Єврокомісії заявили, що окрім епідемічної ситуації при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн слід враховувати принцип взаємності.

"Багато третіх країн також запровадили обмеження на подорожі для громадян, які прибувають з ЄС. З метою рівного ставлення третя держава також має зняти обмеження на в’їзд з ЄС... Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні" - йдеться у рекомендаціях.

Слід зазначити, що Україна досі не скасувала обмеження на в’їзд іноземців у зв’язку з коронавірусом, тому має змінити ці правила, щоби отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

Як відомо, відкриття європейських кордонів розпочнеться 1 липня, однак не всі країни світу потраплять у першу хвилю.

В Єврокомісії заявили, що наявність і надійність даних з третіх країн має першорядне значення і має розглядатися в якості ключового критерію для відкриття кордонів.

В рекомендаціях ЄК стверджується, що обмеження на поїздки повинні бути зняті в першу чергу з третіх країн, які мають порівнянну або кращу епідемічну ситуацію, ніж в середньому по ЄС. Головними критеріями у цьому контексті будуть: число нових інфекцій на 100 000 населення; тенденція до зростання числа нових інфекцій; загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування та звітність.

Попередньою умовою для відкриття кордонів буде також здатність забезпечити дотримання заходів стримування, таких як фізичне дистанціювання, протягом всієї подорожі, від місця відправлення до місця призначення, в тому числі під час будь-якого можливого транзиту через райони підвищеного ризику.

Ще один аспект, який буде враховуватися при відкритті кордонів ЄС - це можливе використання третьої країни для транзиту мандрівниками інших країн, які не відповідають критеріям.
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Топ коментарі
+6
Протверезій трохи, сам хоч розумієш що пишеш, 73-процентний?
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11.06.2020 16:47
+4
идите вы нафиг, со своими цыганами!
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11.06.2020 16:45
+4
Наша зевлада не буде поспішати, бо таким чином вони штовхають Україну в обійми росії.
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11.06.2020 16:51
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Какие политкорректные евробюрократы. Хорошо хоть озабоченность не выразили.
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11.06.2020 16:41 Відповісти
В Україні епідемія коронавірусу, хай європейці трохи зачекають, пару років!
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11.06.2020 16:45 Відповісти
А російські бюрократи вам подобаються?
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11.06.2020 16:54 Відповісти
Бюрократия есть отрицательное явление само по себе, даже без учёта страны. Так что ответ очевиден.
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11.06.2020 17:00 Відповісти
Тому ти відзначив лише європейських бюрократів і жодного разу не написав про інших бюрократів. Так, за ваш вибір зрозумілий.
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11.06.2020 17:03 Відповісти
А что, это заявление прозвучало от российских бюрократов?
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Це ми йдемо в Європу, а не Європа до нас. Вище при цьому пишете лише про європейських бюрократів і таким чином штовхаєте українців до російських бюрократів🤗
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11.06.2020 17:36 Відповісти
Да, паршиво жара действует, что да, то да. Ну, лучшее, что тут можно сделать-попить холодного, посидеть в прохладе etc, тогда глядишь больше смысла в комментах появится.
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11.06.2020 17:39 Відповісти
А что, кто то к нам собрался из ЕС? А то все сирийцы, да пакистанцы...
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11.06.2020 16:43 Відповісти
идите вы нафиг, со своими цыганами!
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11.06.2020 16:45 Відповісти
Пєцу взад ПЕСу!
Таки ж недавно з "послами" спілкувся...
🤗
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11.06.2020 16:45 Відповісти
Протверезій трохи, сам хоч розумієш що пишеш, 73-процентний?
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11.06.2020 16:47 Відповісти
Знову п'єш віскі на мінімальну пенсію?
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11.06.2020 16:50 Відповісти
Самое время, открывать границы, вчера как раз поставлен рекорд по заболеваемости, 689 случаев за сутки, благодаря гениальным действиям зеле-власти во главе с зеле-президентом
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11.06.2020 16:46 Відповісти
Ну да конечно виновата власть а не люди которые плюют на меры безопасности.
https://censor.net/photo_news/3201359/elektrichka_kievnejin_v_razgar_pandemii_koronavirusa_perepolnennye_vagony_i_passajiry_bez_masok_foto
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11.06.2020 16:49 Відповісти
Главное если туда ехать работать то можно уже давно, а туристам нельзя.
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11.06.2020 16:47 Відповісти
Це така логіка нової влади, звикайте. Вам ще 4 роки з ними жить
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11.06.2020 16:48 Відповісти
Это логика ЕС а не новой власти, на границе очереди стоят на заработки.
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11.06.2020 16:51 Відповісти
Каждый день аферисты из МАУ и Скай Ап присылают сообщения о новых "специальных" рейсах. Раньше это были эвакуационные, сейчас те же коммерческие, но уже "спец". Цены тоже - "ах!". Получается, летают спецрейсами по миру какие-то особые люди?
А простым надо сидеть взаперти и мечтать?
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11.06.2020 17:05 Відповісти
Наша зевлада не буде поспішати, бо таким чином вони штовхають Україну в обійми росії.
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11.06.2020 16:51 Відповісти
+
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11.06.2020 16:53 Відповісти
И в этом была вся суровая правда. Зеленая плесень делает все, чтобы украинцы забыли воздух свободы и культуры. По версии шмаркли нам уготована исключительно таежный союз. Ну а кварталовцам и слугам бабы Бени - им можно. У них Европа - дом родной. а Украина - офис по выкачиванию (=разворовыванию) денег из бюджета.
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11.06.2020 17:07 Відповісти
спасибо нет. этот год исключается безусловно. нарід, слушающий советы руцких дурапропагандонов, а не думающий своей головой, способен изменить и без того критическую ситуацию одномоментно. понятно в не лучшую сторону. а спереди ещё и спас ((.
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11.06.2020 16:52 Відповісти
Да не вопрос! Пусть приезжают! Мы на них почихаем и покашляем
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11.06.2020 17:44 Відповісти
А що сталося? Гейропецям немає кому памперса вже третій місяць поміняти? Чекають українців на заробітки)))))
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11.06.2020 18:23 Відповісти
ты идиот
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11.06.2020 20:52 Відповісти
велкои ту Безвыезд
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11.06.2020 18:32 Відповісти
 
 