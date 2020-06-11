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Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль

Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль

З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 вже витратили близько 30 млрд грн або майже 50% коштів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 11 червня, присвяченій ста дням уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько 50% коштів (з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – ред.) використано. З 65 млрд грн близько 30 млрд витрачено. Ще близько 35 млрд лишається до розподілу", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти виділялися на забезпечення виплат пенсійних, на закупівлю медикаментів і засобів індивідуального захисту, на виплату заробітних плат як медикам, так і прикордонникам, поліції, працівникам інших служб, які отримують додаткові виплати.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено в державному бюджеті.

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Топ коментарі
+13
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9879
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11.06.2020 17:07
+8
На що???
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11.06.2020 17:05
+8
На себе гарних🐸
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11.06.2020 17:07
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На що???
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11.06.2020 17:05 Відповісти
На себе гарних🐸
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11.06.2020 17:07 Відповісти
В парках гулять НИззззЯ......1 милииард.........и т.п.
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11.06.2020 17:08 Відповісти
та як "на що?")).. на покупки степановым халатов и масок по тройной цене, никуда не годных "тестов" и т.д.
А остальные 50% - на распил:
- 2.5 млрд.грн авакову ..
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.
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11.06.2020 17:09 Відповісти
А в уряді останнім часом не з'являлися нові автівки?
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11.06.2020 17:06 Відповісти
Ні, тільки в ОП...
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1903
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11.06.2020 17:09 Відповісти
Раздерибанили это понятно. аудит с пристрастием!!!!!!!!!
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Ніколи не повірю що СН наживаються на крові на здоров"ї громадян.
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11.06.2020 17:08 Відповісти
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9879
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Миші атакують!
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11.06.2020 17:07 Відповісти
сказал шмыга, поглаживая пузо...
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11.06.2020 17:08 Відповісти
Це не пандемія. Це клондайк. Золоте дно. І такі "пандемії" тепер будуть повторюватися з регулярністю.
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11.06.2020 17:09 Відповісти
Вслід за США про наміри залишити Всесвітню організацію здоров'я позавчора заявив президент Бразилії.
Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.

ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.

Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.

Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.

Може хтось петицію напише?
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11.06.2020 17:11 Відповісти
Недвижимость за рубежом, авто, дачки, раритеты , катера , скоро у глав Минздрава Украины в декларациях , как премия за борьбу с covid-19😁😁😁😁
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11.06.2020 17:09 Відповісти
Пробухали!!! На больше пока здоровья не хватает. Отдохнут и остаток пробухают!!
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11.06.2020 17:09 Відповісти
2 млр. долларов себе в карман "слуги" уже положили .
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11.06.2020 17:09 Відповісти
тротуарную плитку закупили. щас ищут 500 000 робочих на её укладку.
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11.06.2020 17:10 Відповісти
потратили /наконец , то что уже есть, а не " будет", "ожидаем", "хотим".
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11.06.2020 17:10 Відповісти
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2064
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11.06.2020 17:11 Відповісти
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль

То есть, пока раздербанили только половину. Значит нам ещё с полгода будут рассказывать про неожиданные вспышки коронавируса "в одном селе на черниговщиине" и "в двух районах на львовщине".
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11.06.2020 17:13 Відповісти
турбораспил
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11.06.2020 17:15 Відповісти
Где деньги, Зин?
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11.06.2020 17:17 Відповісти
кто бы сомневался . странно шо не все
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11.06.2020 17:26 Відповісти
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6580
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11.06.2020 17:27 Відповісти
З кожного начиная з немовля злупили 1000 гривен. Сколько Бацька потратил и сколько сберег в Беларуси рассказать не хотите. Знатный вирусолог Шмыгаль и весь твой консилиум марадеры.
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11.06.2020 17:30 Відповісти
А можно и мне одну котлетку?
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11.06.2020 17:39 Відповісти
А куди витратили і хто витратив?
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11.06.2020 17:57 Відповісти
Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8427
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11.06.2020 18:02 Відповісти
За три месяца половину «освоили». Ага , значит карантин закончится ещё через три месяца .
Уррра тавариссчиии 👏👏👏👏👏👏
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11.06.2020 18:11 Відповісти
Деньги кончатся у них раньше,будут печатать,печатать и печатать.
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11.06.2020 19:46 Відповісти
*****..."корона" у нас только начинается, а половины средств УЖЕ нет! Шо ж вы осенью будете придумывать, чмошники???
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11.06.2020 19:27 Відповісти
не "потратили",а спиз..ли!
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11.06.2020 19:45 Відповісти
знову миші?
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11.06.2020 21:37 Відповісти
Отдайте остальное на реальную борьбу- возместите пострадавшему бизнесу убытки!
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11.06.2020 21:52 Відповісти
Недавно на Цензоре была новость о количестве онкобольных, которое уверенно достигает планки ОДИН МИЛЛИОН человек. Это означает, что при отсутствии качественной терапии, Украина за год будет получать от СТА ТЫСЯЧ смертей за год в страшных мучениях. Целевая государственная программа борьбы с онкологическими патологиями выражается в смешных суммах (там, насколько помню, даже миллиарда грн не дотягивает). И тут 30 млярдов за три месяца на какую-то эффемерную кокошку-19 со смертностью 1% (и то большей частью пожилых уже поживших) или вообще 0.0000%% от заболевших. И готовят ещё 35 млярдов спустить в кокошный унитаз, а в это же время онкологи не могут спасать от неминуемой смерти молодых трудоспособных просто потому, что НЕТ ДЕНЕГ на профилактику и терапию. Ну, не пид%расы ли!!!
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11.06.2020 22:24 Відповісти
В Украине согласно статистике после коронавируса выздоровело 13000 чел. На это потратили 30 млрд.Т. е. по 2млн 300 тыс. на одного выздоровевшего. И при этом со всех сторон мы слишим что эти люди оплачивали лечение сами вплоть до тестов. Ну разве не суки? Может у кого-то есть другие слова?...
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12.06.2020 01:48 Відповісти
не херасе !!!!! они хоть понимают сколько это денег
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12.06.2020 19:31 Відповісти
где ДБР
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12.06.2020 19:33 Відповісти
**** ЗАЕ.........И
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12.06.2020 19:34 Відповісти
 
 