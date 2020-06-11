Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль
З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 вже витратили близько 30 млрд грн або майже 50% коштів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 11 червня, присвяченій ста дням уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Близько 50% коштів (з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – ред.) використано. З 65 млрд грн близько 30 млрд витрачено. Ще близько 35 млрд лишається до розподілу", - сказав Шмигаль.
За його словами, кошти виділялися на забезпечення виплат пенсійних, на закупівлю медикаментів і засобів індивідуального захисту, на виплату заробітних плат як медикам, так і прикордонникам, поліції, працівникам інших служб, які отримують додаткові виплати.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено в державному бюджеті.
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А остальные 50% - на распил:
- 2.5 млрд.грн авакову ..
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.
на кровіна здоров"ї громадян.
Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.
ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.
Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.
Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.
Може хтось петицію напише?
То есть, пока раздербанили только половину. Значит нам ещё с полгода будут рассказывать про неожиданные вспышки коронавируса "в одном селе на черниговщиине" и "в двух районах на львовщине".
Уррра тавариссчиии 👏👏👏👏👏👏