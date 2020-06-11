Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів
Якщо президент України Володимир Зеленський повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка, європейські сусіди України вживатимуть заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив ексглава Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт.
"Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича і кинути за ґрати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходів. Це справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС і Україною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
Это даже хуже, чем кацапы. Недочеловеки, недоукраинцы, недорусские... недоделанные они, в общем.
По-хорошему, они, как и кацапы, хороши только в виде компоста на полях.
Татьяна, жалеете ли Вы о своем выборе?
Больные коронавирусом в стационарах получают бесплатное лечение и лекарства по протоколу. А ведь никогда такого не было- условно бесплатной была только работа медперсонала. А это очень большие деньги.
Дороги тотально и капитально строятся. Потихоньку города начинают оживать после стресса от карантина, который был объявлен вовремя , и у нас все-таки не такая ужасная ситуация, как нам предрекали наши враги из-за поребрика.
Все по плану. Через два года будем уже намного более сильными в экономическом и военном плане. Многая информация подаётся однобоко здесь
Защитная реакция организма на осознание совершённой -глупейшей ошибки !?
А где не однобоко, что еще читаете?
В США предлагают ввести санкции против Медведчука как пособника Кремля"
Виктор Медведчук может оказаться под санкциями США как олигарх, сотрудничающий с Кремлем
Представители Республиканской партии в Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России, Китая и Ирана. В списке лиц, к которым хотят применить ограничительные меры, есть украинский олигарх и глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом говорится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
По мнению республиканцев, Конгресс США должен ввести санкции в отношении ведущих российских пропагандистов и выходцев из бывшего СССР, которые вредят партнерам США.
Кроме того, ожидается, что Госдепартамент подготовит доклад об олигархах, которые связаны с высшим руководством РФ и финансируют российскую военную агрессию.
Планируется создать госорган для борьбы с государственными пропагандистами из Китая, однако он сможет заниматься вопросами и российской пропаганды.
Схоже на те. Імовірно, ЗЕленому клоуну не дає спокою слава Янека. І він у своїх ЗЕлених мріях вже бачить себе на місці Хряка за кермом мопеда, який везе його разом з ****** до Ростова...
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
А может кончить, как Каддафи, если США вмешаются.
- Оскільки закордонні лідери, закордонні політики кажуть про початок хвилі політичних переслідувань в Україні, хтось має за цими переслідуваннями стояти. Ця кампанія кимось режисується. Є певний диригент всіх цих атак. Чи відоме прізвище цієї людини?
- Відомо, що бенефіціаром цієї ситуації є безпосередньо президент Зеленський. У нас є безпосередні підстави вважати, що він координує і принаймні перед ним звітує генеральна прокурорка Венедиктова. Я кажу це з певного приводу. Бо, якщо пам'ятаєте, кримінальне провадження про так звані "плівки Байдена" було відкрито пізно в ніч того самого дня, коли депутат Деркач вийшов з пресконференцією і їх оприлюднив. А водночас напередодні анонсована пресконференція Зеленського. Ми переконані, що не було жодної іншої причини пані Венедиктовій відкривати цю справу саме ввечері, крім тієї, щоб наступного дня президент Зеленський міг про цю ситуацію говорити як про щось, що вже відбулося начебто без його відома і без його участі. І він це прокоментував як "ipso facto".
Ми знаємо достовірно, що перед певними членами Адміністрації президента, Офісу президента відзвітувався колишній голова ДБР, пан Роман Труба. І це дуже чітко вбачається на така званих "плівках Труби", на записах з його службового кабінету. Ми численні ознаки того, що люди, виконавці, які фактично працюють по цим справам, слідчі, керівники слідчих, прокурори, - вони принаймні якось координуються із забаганками з Офісу президента.
Я не маю підстав, щоб стверджувати, що… Мене про це вже питали: чи координує це Путін, чи не координує. Я не знаю. У нас немає зараз підстав, з якими ми могли вийти і казати, що, так, ми достовірно знаємо, що з Кремля подзвонили і сказали. Але Кремль безпосередньо також є бенефіціаром цієї історії. Навіть якщо вони не координують, вони отримують той результат, якого вони хотіли би побачити. І це їм постачають люди з ДБР і люди з Офісу генпрокурора. Це також ненормально.
- Чи можливе, на вашу думку, накладення на Петра Порошенка обмеження у вигляді взяття під домашній арешт в ході всіх цих справ?
- Те, що анонсували з Офісу генпрокурора, те, що вони намагатимуться обрати йому запобіжний захід, тобто прохатимуть суд про те, щоб запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою, і це дуже поважна заява, - але я не тієї думки, що вони насправді вірять, що їм це вдасться.
- Навіщо тоді вони про це заявляють?
- Щоб продемонструвати, що це дуже серйозна ситуація. Вони, напевно, спробують отримати від суду ухвалу про будь-який інший захід, який заважатиме Порошенку займатися його безпосередньою діяльністю як депутата. Якщо суд винесе ухвалу про, наприклад, домашній арешт, то це також буде поважною перешкодою. І це також буде свідчити про те, що проти Порошенка як політичного діяча застосовується політично вмотивоване переслідування. Бо одна справа - це помста за те, що відбувалося під час, коли він був президентом. І інше - те, що в межах цієї справи, цього провадження обирається такий захід, який фактично перешкоджає поточній політичній діяльності вже просто зараз.
https://prm.ua/benefitsiarom-situatsiyi-z-politichnim-peresliduvannyam-poroshenka-ye-bezposeredno-prezident-zelenskiy-novikov/