Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

Якщо президент України Володимир Зеленський повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка, європейські сусіди України вживатимуть заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив ексглава Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича і кинути за ґрати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходів. Це справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС і Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

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