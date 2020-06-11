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Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

Якщо президент України Володимир Зеленський повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка, європейські сусіди України вживатимуть заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив ексглава Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича і кинути за ґрати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходів. Це справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС і Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Також читайте: Політична вендета проти Порошенка матиме дуже погані наслідки, - експосол Канади Ващук

Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів 01

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Топ коментарі
+62
Против Пороха активно выступает Пукин, паРашкинцы, сепары и...Зеленский.....Странноватая компания...
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11.06.2020 17:15
+37
Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров - Цензор.НЕТ 3518
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11.06.2020 17:19
+35
И наши мудрые малоросийские избиратели ещё
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11.06.2020 17:16
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Ну если у зеленых дегенератов так подгорает от Петра Алексеевича, и им похер на всю пророссийскую шваль, значит он действительно лидер оппозиции. Страх вас погубит зегератики, потому что он заставляет делать еще больше глупостей
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11.06.2020 18:26 Відповісти
Більшість адептів секти свідків покращення по-новому мають дві особливості: патологічне хамство,та не менш патологічну схильність до маніпулювання фактами..
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11.06.2020 18:42 Відповісти
Член у него один и уже похож не рабочий. А всё остальное это- кондомы штопанные)
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11.06.2020 18:32 Відповісти
Я не у анатомічному сенсі..😏
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11.06.2020 18:45 Відповісти
Хоче в політичний ігнор як його кумир путя .
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11.06.2020 18:27 Відповісти
Вся кацапская агентура топит за порошенко. Сейчас ещё шредер подтянется
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11.06.2020 18:30 Відповісти
Шредер поддерживает пуйло, пуйло поддерживает Медведчука, Медведчук владеет частью 1+1, 1+1 топит за Зеленского...Значит Шередер за Зеленского, ты ошибся, зегенератик
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11.06.2020 18:33 Відповісти
Плюсы уже давным-давно топят против Зе , так что весь твой пост ни о чем
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11.06.2020 19:03 Відповісти
Ты взываешь к разуму прожженой зебилкой.
Это даже хуже, чем кацапы. Недочеловеки, недоукраинцы, недорусские... недоделанные они, в общем.

По-хорошему, они, как и кацапы, хороши только в виде компоста на полях.
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11.06.2020 19:16 Відповісти
То есть для тебя кацапы лучше, чем три четверти твоих соотечественников? Кто бы сомневался.
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11.06.2020 20:19 Відповісти
Незваный гость лучше татарина, или хуже татарина?
Татьяна, жалеете ли Вы о своем выборе?
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11.06.2020 20:25 Відповісти
Нет,конечно. У нас все нормально. Армия обновляется и укрепляется, мы становимся ближе к НАТО не на словах, а по факту, полиция работает, валюта не по стописят, президент не замешан в схемах и коррупции, возвращены многие прогрессивные законы , проголосовано радой снятие депутатской неприкосновенности. Кризис в экономике- смотрите на вещи реально- его не могло не быть. Мы находимся в состоянии пандемии и наблюдаем обвал экономик и более стабильных стран.
Больные коронавирусом в стационарах получают бесплатное лечение и лекарства по протоколу. А ведь никогда такого не было- условно бесплатной была только работа медперсонала. А это очень большие деньги.
Дороги тотально и капитально строятся. Потихоньку города начинают оживать после стресса от карантина, который был объявлен вовремя , и у нас все-таки не такая ужасная ситуация, как нам предрекали наши враги из-за поребрика.
Все по плану. Через два года будем уже намного более сильными в экономическом и военном плане. Многая информация подаётся однобоко здесь
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11.06.2020 20:47 Відповісти
Ага, пой ласточка, пой. Вы слепая и глухая?
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11.06.2020 22:06 Відповісти
...Эти мантры , это такая своеобразная релаксация ? Для самоуспокоения ? Врагам назло ..
Защитная реакция организма на осознание совершённой -глупейшей ошибки !?
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11.06.2020 23:13 Відповісти
Многая информация подаётся однобоко здесь
А где не однобоко, что еще читаете?
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12.06.2020 16:24 Відповісти
Вот лично я ставлю знак равенства между кацапами и тремя четвертями моих соотечественников, потому что это одно и то же тупое ватное болото.
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11.06.2020 22:05 Відповісти
Их не "три четверти", а 73% из тех, кто пришли на голосование, а это - совсем другие цифры, нежели "три четверти соотечественников".
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12.06.2020 09:45 Відповісти
"В США предлагают ввести санкции против Медведчука как пособника Кремля
В США предлагают ввести санкции против Медведчука как пособника Кремля"

Виктор Медведчук может оказаться под санкциями США как олигарх, сотрудничающий с Кремлем
Представители Республиканской партии в Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России, Китая и Ирана. В списке лиц, к которым хотят применить ограничительные меры, есть украинский олигарх и глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом говорится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".

По мнению республиканцев, Конгресс США должен ввести санкции в отношении ведущих российских пропагандистов и выходцев из бывшего СССР, которые вредят партнерам США.

Кроме того, ожидается, что Госдепартамент подготовит доклад об олигархах, которые связаны с высшим руководством РФ и финансируют российскую военную агрессию.

Планируется создать госорган для борьбы с государственными пропагандистами из Китая, однако он сможет заниматься вопросами и российской пропаганды.
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11.06.2020 18:33 Відповісти
А ему это и нужно. Чтоб без всяких помех отдаться Путину.
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11.06.2020 18:47 Відповісти
"Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича?" © Карл Більдт
Схоже на те. Імовірно, ЗЕленому клоуну не дає спокою слава Янека. І він у своїх ЗЕлених мріях вже бачить себе на місці Хряка за кермом мопеда, який везе його разом з ****** до Ростова...


Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів - Цензор.НЕТ 6973
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11.06.2020 18:48 Відповісти
Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів - Цензор.НЕТ 6325
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11.06.2020 18:50 Відповісти
Не люблю,коли вмре і дивиться-цей корумпат має бізнес на рабсії-як не буде партнера захищати?
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
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11.06.2020 18:57 Відповісти
ЗЕ может кончить, как Янукович, если не вмешаются США.
А может кончить, как Каддафи, если США вмешаются.
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11.06.2020 19:12 Відповісти
Разве только ленивый не знает,что все эти Билдты,Ващуки,Волкеры-внештатные советники в 104-х компаниях шоколадного короля.За бесплатно они даже не напнутся.
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11.06.2020 19:14 Відповісти
порохоботов начало пучить!значит барыга должен сесть!!
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11.06.2020 19:51 Відповісти
Бильд, иди на ...
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12.06.2020 01:27 Відповісти
он-то пойдёт... а вот что будешь жрать ты? ещё один кормилец Европы хренов.
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12.06.2020 08:10 Відповісти
"Бенефіціаром та ініціатором ситуації з політичним переслідуванням п'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка є безпосередньо президент Володимир Зеленський" - заявив адвокат Ілля Новіков в інтерв'ю ефірі "Прямого".

- Оскільки закордонні лідери, закордонні політики кажуть про початок хвилі політичних переслідувань в Україні, хтось має за цими переслідуваннями стояти. Ця кампанія кимось режисується. Є певний диригент всіх цих атак. Чи відоме прізвище цієї людини?
- Відомо, що бенефіціаром цієї ситуації є безпосередньо президент Зеленський. У нас є безпосередні підстави вважати, що він координує і принаймні перед ним звітує генеральна прокурорка Венедиктова. Я кажу це з певного приводу. Бо, якщо пам'ятаєте, кримінальне провадження про так звані "плівки Байдена" було відкрито пізно в ніч того самого дня, коли депутат Деркач вийшов з пресконференцією і їх оприлюднив. А водночас напередодні анонсована пресконференція Зеленського. Ми переконані, що не було жодної іншої причини пані Венедиктовій відкривати цю справу саме ввечері, крім тієї, щоб наступного дня президент Зеленський міг про цю ситуацію говорити як про щось, що вже відбулося начебто без його відома і без його участі. І він це прокоментував як "ipso facto".
Ми знаємо достовірно, що перед певними членами Адміністрації президента, Офісу президента відзвітувався колишній голова ДБР, пан Роман Труба. І це дуже чітко вбачається на така званих "плівках Труби", на записах з його службового кабінету. Ми численні ознаки того, що люди, виконавці, які фактично працюють по цим справам, слідчі, керівники слідчих, прокурори, - вони принаймні якось координуються із забаганками з Офісу президента.
Я не маю підстав, щоб стверджувати, що… Мене про це вже питали: чи координує це Путін, чи не координує. Я не знаю. У нас немає зараз підстав, з якими ми могли вийти і казати, що, так, ми достовірно знаємо, що з Кремля подзвонили і сказали. Але Кремль безпосередньо також є бенефіціаром цієї історії. Навіть якщо вони не координують, вони отримують той результат, якого вони хотіли би побачити. І це їм постачають люди з ДБР і люди з Офісу генпрокурора. Це також ненормально.

- Чи можливе, на вашу думку, накладення на Петра Порошенка обмеження у вигляді взяття під домашній арешт в ході всіх цих справ?
- Те, що анонсували з Офісу генпрокурора, те, що вони намагатимуться обрати йому запобіжний захід, тобто прохатимуть суд про те, щоб запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою, і це дуже поважна заява, - але я не тієї думки, що вони насправді вірять, що їм це вдасться.

- Навіщо тоді вони про це заявляють?
- Щоб продемонструвати, що це дуже серйозна ситуація. Вони, напевно, спробують отримати від суду ухвалу про будь-який інший захід, який заважатиме Порошенку займатися його безпосередньою діяльністю як депутата. Якщо суд винесе ухвалу про, наприклад, домашній арешт, то це також буде поважною перешкодою. І це також буде свідчити про те, що проти Порошенка як політичного діяча застосовується політично вмотивоване переслідування. Бо одна справа - це помста за те, що відбувалося під час, коли він був президентом. І інше - те, що в межах цієї справи, цього провадження обирається такий захід, який фактично перешкоджає поточній політичній діяльності вже просто зараз.

https://prm.ua/benefitsiarom-situatsiyi-z-politichnim-peresliduvannyam-poroshenka-ye-bezposeredno-prezident-zelenskiy-novikov/
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15.06.2020 23:14 Відповісти
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