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Новини Агресія Росії проти України
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Держприкордонслужба (5686) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)

Найманці РФ другий день блокують відновлення пропуску через лінію розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні об 11:00 прикордонники зі складу Об'єднаних сил почали пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Найманці РФ другий день блокують відновлення пропуску через лінію розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба 01

"До початку пропуску десятки людей прибули на КПВВ. У всіх - соціально-гуманітарні проблеми, для вирішення яких їм необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України. За час роботи з 11:00 до 14:00, прикордонники через КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" пропустили 7 осіб. Однак окупанти заблокували для них перетин лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

Найманці РФ другий день блокують відновлення пропуску через лінію розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба 02

Як повідомлялось у прикордонному відомстві, вчора чотири жінки пропустили через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в сторону тимчасово окупованого Донецька. Сьогодні троє з цих жінок повернулися назад у КПВВ "Мар'їнка". Вони розповіли прикордонникам, що весь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, який ті загородили протитанковими їжаками. На благання жінок пропустити, бойовики не реагували. Сподіваючись перетнути лінію розмежування, жінки були там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони заночували під відкритим небом вздовж дороги перед блокпостом.

Найманці РФ другий день блокують відновлення пропуску через лінію розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба 03

Читайте також: Найманці РФ не пропустили людей, які хотіли в'їхати на окуповану територію після відкриття КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська", - пресцентр ОС

Як повідомили троє потерпілих, від нелюдського поводження російських найманців, четвертій жінці стало зле і вона не змогла самостійно піти в бік контрольованої території. При цьому окупанти спокійно дивилися на страждання жінки, навіть не намагаючись надати їй необхідну медичну допомогу.

"Прикордонники зі складу Об'єднаних сил залучили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста для евакуації хворої жінки на контрольовану територію", - повідомили в Держприкордонслужбі.
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Топ коментарі
+4
Натуральные фашисты оккупировали мой родной Донецк!
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11.06.2020 17:21
+3
Хоча б ці щось краще роблять для України, як не дивно це звучить.
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11.06.2020 17:18
+2
Какая трагедия! Мы все так переживаем!
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11.06.2020 17:35
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Хоча б ці щось краще роблять для України, як не дивно це звучить.
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11.06.2020 17:18 Відповісти
Как неудивительно, но вынужден с Вами согласиться. Призыв "Нехай щастить" пока не отменяли.
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11.06.2020 18:14 Відповісти
Украина для украинцев превратилась в АНТИ-ДЕРЖАВУ! возможно в рф-ии остались хоть какие то остатки социальной политики...
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12.06.2020 08:42 Відповісти
Натуральные фашисты оккупировали мой родной Донецк!
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11.06.2020 17:21 Відповісти
Они при температуре +35 выбрали самые жаркие часы с 11 до 14.

Они на 2 области установили 2 пункта. Шо творят.
Настоящие фашисты просто не пускают.
Ваще вопрос в студентах. Им надо ехать поступать. Правила пересечения выписаны нипелем чтобы лишние свалили в дыру. А от туда за 4 часа в день кроме будущих студентов никто не приедет. Но дыра в интригах слаба и решила ваще никого не пропускать. Вспомните про хитрую и винт.
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11.06.2020 19:05 Відповісти
На своем гебельс канале будут говорить шо фашисты нехотят вас видеть у себя в государстве
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11.06.2020 17:35 Відповісти
Какая трагедия! Мы все так переживаем!
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11.06.2020 17:35 Відповісти
Оценила ваш юмор. Сегодня были фотки с электрички Киев - Нежин. Нам на себя плевать. А тут какие то дыры.
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11.06.2020 18:56 Відповісти
Надо закрыть все КПВВ с дырляндией.
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11.06.2020 18:15 Відповісти
 
 