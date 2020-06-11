Київський прокурор Мазурик, спійманий під час одержання хабаря $100 тис., вийшов із СІЗО під заставу 640 тис. грн

10 червня прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Святослав Мазурик, якого затримали раніше на місці злочину під час одержання грошових коштів у розмірі 100 тис. дол., залишив СІЗО після внесення грошової застави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію Dетектив Info підтвердили відразу два джерела.

Мазурика "накрили" за підозрою в шахрайстві (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) прямо в приміщенні одного з комерційних банків 4 червня 2020 року.

Згідно з фабулою справи прокурор обіцяв в обмін на 100 тис. дол. сприяти закриттю кримінального провадження за фактом службової недбалості членів правління фінансової установи. Крім цього, Мазурик обіцяв взяти "кураторство" над банком, щоб на рівні столиці убезпечити його керівництво від реєстрації та розслідування будь-яких кримінальних справ.

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5 червня 2020 Голосіївський районний суд Києва усунув Мазурика з посади на два місяці, а також частково задовольнив клопотання правоохоронців про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Паралельно слідчий суддя встановила для нього заставу в розмірі 630 тис. грн, на оплату якої у Мазурика пішло менше тижня.