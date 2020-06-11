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Новини Хабарники
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хабар (4644) застава (654) Київ (19130) прокурор (612)

Київський прокурор Мазурик, спійманий під час одержання хабаря $100 тис., вийшов із СІЗО під заставу 640 тис. грн

10 червня прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Святослав Мазурик, якого затримали раніше на місці злочину під час одержання грошових коштів у розмірі 100 тис. дол., залишив СІЗО після внесення грошової застави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію Dетектив Info підтвердили відразу два джерела.

Мазурика "накрили" за підозрою в шахрайстві (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) прямо в приміщенні одного з комерційних банків 4 червня 2020 року.

Київський прокурор Мазурик, спійманий під час одержання хабаря $100 тис., вийшов із СІЗО під заставу 640 тис. грн 01

Згідно з фабулою справи прокурор обіцяв в обмін на 100 тис. дол. сприяти закриттю кримінального провадження за фактом службової недбалості членів правління фінансової установи. Крім цього, Мазурик обіцяв взяти "кураторство" над банком, щоб на рівні столиці убезпечити його керівництво від реєстрації та розслідування будь-яких кримінальних справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

5 червня 2020 Голосіївський районний суд Києва усунув Мазурика з посади на два місяці, а також частково задовольнив клопотання правоохоронців про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Паралельно слідчий суддя встановила для нього заставу в розмірі 630 тис. грн, на оплату якої у Мазурика пішло менше тижня.
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Топ коментарі
+24
Мазурік типове прізвище для прокурора. Хоща є ще одне типове Кончин.
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11.06.2020 17:21
+22
Только суд Линча.
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11.06.2020 17:21
+17
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3717
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11.06.2020 17:26
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Гомерическое ХА-ХА-ХА, блин
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11.06.2020 17:20 Відповісти
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3717
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11.06.2020 17:26 Відповісти
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4148
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11.06.2020 17:27 Відповісти
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6547
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11.06.2020 17:27 Відповісти
Мазурік типове прізвище для прокурора. Хоща є ще одне типове Кончин.
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11.06.2020 17:21 Відповісти
Только суд Линча.
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11.06.2020 17:21 Відповісти
А если бы в гривнях взял взятку то посадили бы. Потому что не хватило бы заплатить судьям и прокурворам не то что на залог
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11.06.2020 17:24 Відповісти
якщо захочеш написати фель'єтона про прокурора-хабарника, і почнеш вигадувати для цього персонажа прізвище, то хрін ти вигадаєш щось більш підходяще, ніж Мазурик
бог шельму мітить?
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11.06.2020 17:25 Відповісти
Так . )) То тільки Гоголь персонажам прізвища вигадував , - а в реальному житті все є , як воно є насправді .. .
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11.06.2020 17:34 Відповісти
100% перекваліфікували на шахрайство!
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11.06.2020 17:26 Відповісти
або на хулиганку
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11.06.2020 17:33 Відповісти
таємний агент під прикриття, хотів вивести на "чисту воду" хабародавця, але не встиг
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11.06.2020 17:41 Відповісти
Не гони! Все знают, кто у нас в стране главный "хулиган"!!! А также похититель картин, пароходов, и заставлятель назначить не того зама!
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11.06.2020 17:50 Відповісти
мазуриков отпустить, волонтеров посадить, активистов уничтожить - такие задачи у "зе-правосудия".
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11.06.2020 17:26 Відповісти
Порошенко поборе прокурорсько-суддівську мафію!!!
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11.06.2020 17:27 Відповісти
Поршенко знищить прокурорсько-суддівську мафію! Слава Порошенко! Всі мають купити копії ікони зі СВЯТИМ СІМЕЙСТВОМ ПОРОШЕНКО і молитись на не неї. Оригінал в козинському маєтку.
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11.06.2020 17:32 Відповісти
Даже для Зебилов президент еще Порох 😂
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11.06.2020 19:08 Відповісти
можеш ще зад ему лизнуть за это отдельно добавит)))
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11.06.2020 19:11 Відповісти
Иди куем на рояле сбацай, клован
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12.06.2020 06:52 Відповісти
5 лет борол, аж устал.
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11.06.2020 17:33 Відповісти
Бог шельму мітить.
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11.06.2020 17:30 Відповісти
Пора на пiДвищення , перший тур пройшов успiшно !
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11.06.2020 17:33 Відповісти
за 25 тыс баксов отпустили под залог )
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11.06.2020 17:33 Відповісти
Своих не сдают?
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11.06.2020 17:33 Відповісти
100 тыщ $ = 2.6 млн. гривень. 600 тыщ залог, 1 лям судьям и еще лям себе останется. Профит !
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11.06.2020 17:36 Відповісти
прокурор Мазурик =)))
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11.06.2020 17:38 Відповісти
"Не ту страну назвали Гондурасом"
А Україна як була, є та буде Мазурією.
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11.06.2020 17:39 Відповісти
даже залог не 1:1, одеяло даже не понадобилось!
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11.06.2020 17:40 Відповісти
реформа суда на лицо((((((((((
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11.06.2020 17:44 Відповісти
какой презедент такие и реформы
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11.06.2020 17:48 Відповісти
Подсудимый, последнее слово. Сто тысяч!! Вы признаете свою вину? Нет! На нет и суда нет! Оправдан!
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11.06.2020 17:45 Відповісти
Даже не с половины)))))
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11.06.2020 17:46 Відповісти
зелесрань, ну как вам реформы портнова?! весело, ведь правда!
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11.06.2020 17:47 Відповісти
Ух ты. У бубасиков курс доллара вже впав до 6,4 грн.
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11.06.2020 17:48 Відповісти
Не того мазурика поймали! Нужный сидит в ОПУ!
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11.06.2020 17:49 Відповісти
Не сходится.
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11.06.2020 17:52 Відповісти
Биомусорная страна
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11.06.2020 17:54 Відповісти
Прізвище для прокурора підходяще.
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11.06.2020 17:56 Відповісти
Мафію в Україні не подолати. Зливайте воду, гасіть свічки.
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11.06.2020 17:57 Відповісти
"И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта"...(с) А що ви хотіли,коли мазурики при владі...
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11.06.2020 17:58 Відповісти
Страна - бездна.
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11.06.2020 17:59 Відповісти
мазурик - кто с такой фамилией пустил вора в прокурорское кресло? взятка в 2.700 000, а залог 640 000...такое возможно тоолько у нас... зеленые дибилы, куда смотрите, может вы в доле???
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11.06.2020 18:04 Відповісти


Мазурик упіймався на хабарі. Таке враження, ніби твори Салтикова-Щедріна чи Гоголя втілюються у дійсність.

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11.06.2020 18:20 Відповісти
На цьому етапі думаю ми навічно забудемо про Музурика... В принципі до чого тут взагалі цей мурзулік - головне ж Пороха посадити....
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11.06.2020 18:21 Відповісти
Так у него еще и брат есть - зам прокурора Запорожской области, и папа бывший зам. прокурора Запорожской области и мама - судья в Киевском апелляционном суде.
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11.06.2020 18:36 Відповісти
ну и че ген-прокурор на это скажет , вангую ее слова будут - " у на погане упк , законив замаль "
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11.06.2020 18:58 Відповісти
Берите взятки - выгодно. Примерно 2 лимона гривен чистого навара.
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11.06.2020 19:15 Відповісти
Это капец. С такой фамилией и в прокуратуре.Наверное гордится,продолжает род мазуриков.
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11.06.2020 19:34 Відповісти
Петя, що ти тваріш ?!! Прікращай !
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11.06.2020 19:35 Відповісти
Ну так ваЗЕлин с фсбешником и лисой алиской его еще и наградят повышение в должности.
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11.06.2020 19:42 Відповісти
Мазурика теперь не ровен час Клоун сделает ген. прокурором и станем мы все мазурчатами.
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11.06.2020 20:10 Відповісти
ну ось і реальний курс долара...по 6.40 гривн
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11.06.2020 20:31 Відповісти
Зеленський патріотів в тюрми саджає, а корупціонерів які крадуть мільйонами, відпускає щоб далі крали. От вже віслюк оманський гнилу натуру має.
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11.06.2020 21:04 Відповісти
Береш взятку? Бери! Але скажи, де взяв і скільки! Мені заніс трохи, і роби далі що хочеш і де хочеш! (с) Єгор Лупан
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11.06.2020 22:30 Відповісти
Уроды! Именно из за этого, Украина самая коррумпированная страна! Не должна сумма залога быть ниже суммы взятки! А каждая взятка должна наказываться, кроме, или уголовноге наказание, или штрафом в 20 кратном размере от суммы взятки, с погошением имуществом. За приченённый умышленный ущерб в чию то пользу, тоже возмещение и штраф! А пока это не борьба ,а имитация борьбы, чтобы продолжить разграбление, с благословления горанта ЗЕ!
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12.06.2020 01:25 Відповісти
Чому немає посадки, а тільки застава в сумі $630 тис.
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13.06.2020 09:23 Відповісти
Чому немає посадки, а тільки застава в сумі 640 тис. грн?
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13.06.2020 09:25 Відповісти
 
 