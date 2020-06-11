УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8956 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 411 14
карантин (18171) Львівщина (2296) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Львівській області зафіксовано різкий сплеск нових випадків COVID-19 через збільшення кількості тестувань, - епідеміолог

У Львівській області зафіксовано різкий сплеск нових випадків COVID-19 через збільшення кількості тестувань, - епідеміолог

Лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тимко заявила, що рекордний показник нових випадків зараження коронавірусом у Львівській області пов'язаний зі збільшенням кількості проведених тестів за добу.

Про це Тимко повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.

За її словами, вперше за весь період пандемії за добу провели 640 ПЛР-досліджень на COVID-19. До цього в області в середньому проводили по 300 тестувань.

Тимко підкреслила, що в процентному співвідношенні рекордний показник не відрізняється від того періоду, коли проводили вдвічі менше досліджень і фіксували менше інфікованих.

"Отже, більша кількість позитивних ПЛР-тестів обумовлена тим, що проведено більше лабораторних досліджень. Але це об'єктивне відображення того, що хворі є", - пояснила Тимко.

Читайте також: За добу на Львівщині виявили 125 нових випадків COVID-19, загалом 2414 інфікованих і 90 померлих, - міськрада

За словами епідеміолога, насамперед на коронавірус перевіряють людей із симптомами COVID-19.

За даними ОДА, ситуація із заповненістю лікарняних ліжок не критична. Кількість госпіталізованих стрімко не росте.

"На сьогодні 592 особи в стаціонарах, що більше від учорашнього дня лише на 5 пацієнтів. Щоправда слід зазначити, що ті особи, які звертаються по медичну допомогу, перебувають у середньому або важкому стані", - заявив директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Як повідомлялося, за минулу добу, 10 червня, у Львівській області коронавірус діагностували у 125 осіб.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Весь секрет "різкого сплеску" полягає в тому що Львівська обл .це кордон .і саме в прикордонних з Європою областях бушує фейкова "пандемія".Олігархам та їх прихвостням дуже не хочеться відпускати рабів на заробітки в ЄС .краще нехай кладуть бруківку за 6 тисяч гривень.
показати весь коментар
11.06.2020 17:28
+1
Для тих хто хоче думати у підтвердження моїх слів https://censor.net/news/3201449/evrosoyuz_otkroet_granitsu_dlya_ukraintsev_esli_ukraina_otkroet_granitsu_dlya_grajdan_es_evrokomissiya
показати весь коментар
11.06.2020 17:29
+1
А мене як мешканця Львова цікавить чому тільки Львівщина щоденно подає показники кількості проведених тестувань? По іншим регіонам не проводять тестування і заявлять про відсутність хворих.
показати весь коментар
11.06.2020 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь секрет "різкого сплеску" полягає в тому що Львівська обл .це кордон .і саме в прикордонних з Європою областях бушує фейкова "пандемія".Олігархам та їх прихвостням дуже не хочеться відпускати рабів на заробітки в ЄС .краще нехай кладуть бруківку за 6 тисяч гривень.
показати весь коментар
11.06.2020 17:28 Відповісти
Для тих хто хоче думати у підтвердження моїх слів https://censor.net/news/3201449/evrosoyuz_otkroet_granitsu_dlya_ukraintsev_esli_ukraina_otkroet_granitsu_dlya_grajdan_es_evrokomissiya
показати весь коментар
11.06.2020 17:29 Відповісти
хотели больше тестов - ПОЛУЧИТЕ!
показати весь коментар
11.06.2020 18:43 Відповісти
в США только желающим и заболевшим обратившимся за помощью
показати весь коментар
11.06.2020 18:44 Відповісти
Срочно прекратить все тесты!
показати весь коментар
11.06.2020 17:36 Відповісти
Во Львовской области зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19 из-за увеличения количества тестирования, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 1558
показати весь коментар
11.06.2020 17:37 Відповісти
А теперь смотрите как СМИ ведут манипуляции и пропаганду лжи. Раструбили что будто шведы признали ошибкой не введения локдауна. А это все оказалось манипуляцией. Но что-то я не слышу что бы СМИ сообщили это. Правду приходится искать в отличии от пропаганды которой молниеносно пронеслась по всех СМИ. Это все что надо знать о мире пропаганды и продажных сми
показати весь коментар
11.06.2020 17:57 Відповісти
Судя по всему, общественный резонанс слова эпидемиолога получили почти мгновенно. В тот же день, 3 июня, спустя всего несколько часов после интервью на Шведском радио, Андерс Тегнелл появился на пресс-конференции, где журналисты начали задавать ему множество вопросов о сказанных словах. По крайней мере, об этом можно узнать из крупного шведского англоязычного издания The Local. Тут же выяснилось, что Тегнелл ошибкой выбранную стратегию в борьбе с коронавирусом не признаёт. .
показати весь коментар
11.06.2020 17:58 Відповісти
А мене як мешканця Львова цікавить чому тільки Львівщина щоденно подає показники кількості проведених тестувань? По іншим регіонам не проводять тестування і заявлять про відсутність хворих.
показати весь коментар
11.06.2020 19:28 Відповісти
Нарешті названа прична поширення COViD-19 в Україні - сплеск тестування!
показати весь коментар
11.06.2020 23:33 Відповісти
Серед усіх європейських країн тільки в Албанії кількість тестів на душу населення менша, ніж в Україні.
показати весь коментар
11.06.2020 23:51 Відповісти
 
 