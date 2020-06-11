У Львівській області зафіксовано різкий сплеск нових випадків COVID-19 через збільшення кількості тестувань, - епідеміолог

Лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тимко заявила, що рекордний показник нових випадків зараження коронавірусом у Львівській області пов'язаний зі збільшенням кількості проведених тестів за добу.

Про це Тимко повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.

За її словами, вперше за весь період пандемії за добу провели 640 ПЛР-досліджень на COVID-19. До цього в області в середньому проводили по 300 тестувань.

Тимко підкреслила, що в процентному співвідношенні рекордний показник не відрізняється від того періоду, коли проводили вдвічі менше досліджень і фіксували менше інфікованих.

"Отже, більша кількість позитивних ПЛР-тестів обумовлена тим, що проведено більше лабораторних досліджень. Але це об'єктивне відображення того, що хворі є", - пояснила Тимко.

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За словами епідеміолога, насамперед на коронавірус перевіряють людей із симптомами COVID-19.

За даними ОДА, ситуація із заповненістю лікарняних ліжок не критична. Кількість госпіталізованих стрімко не росте.

"На сьогодні 592 особи в стаціонарах, що більше від учорашнього дня лише на 5 пацієнтів. Щоправда слід зазначити, що ті особи, які звертаються по медичну допомогу, перебувають у середньому або важкому стані", - заявив директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Як повідомлялося, за минулу добу, 10 червня, у Львівській області коронавірус діагностували у 125 осіб.