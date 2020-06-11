Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан відповів президенту Володимиру Зеленському на заяви про себе в інтерв'ю.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Шановний Володимире Олескандровичу, хотів відповісти на Ваше інтерв’ю. Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлись. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого)", - йдеться в повідомленні.
За словами Богдана, він залишиться порядною людиною.
"Щодо позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати стосунку до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв, що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили на посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють", - підсумував Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
А новый оказался так же жадным и властолюбивым. Что окончательно убедило меня в насущной и срочной необходимости ликвидации поста президента Украины. Надо становится чисто парламентской республикою, уж больно въелись метастазы московского образа правления и в народ и в тех, кто приходит к власти в Украине.
В країні, в якій де-юре є парламентсько-президентський устрій, і досі ще всі важелі має одна людина, наврядчи щось зміниться після зміни статусу .... Систему очолює не президент, а тіньові гравці, тож, після ліквідації посади президента ті "гравці" нікуди не подінуться.
Коли ви вже всі второпаєте, що не президент робить країну такою, якою вона стала, а ціла низка мерзотників на всіх рівнях, які її такою робили впродовж багатьох десятиліть .
Зеля, я так понял хочет , что бы любой человек в его власти , выполнял только то , что скажет зеля. Его не интересует, разумные его действия или даже преступные, но должен сполнять. Человек с инициативой ему не нужен. Тупые служаки его устраивают. Думается , что сам зеля не способен организовать диктатуру, им руководят. Сам зеля является тупым исполнителем чужой воли.
А зважаючи на персональні образи ви мали б отримати бан, як на мене.
Хоча розуму вам це не додасть.
З таким поряд срати ніхто не сяде.
Раньше "манипулировал" он,НО пультик отобрали,теперь Андрей обиженка.
политики как правило, дерьмо редкостное, отличаются только количеством этого дерьма и силой вони от оного))))