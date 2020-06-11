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Зеленський (22456) Богдан Андрій (424)

Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського

Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан відповів президенту Володимиру Зеленському на заяви про себе в інтерв'ю.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олескандровичу, хотів відповісти на Ваше інтерв’ю. Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлись. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого)", - йдеться в повідомленні.

За словами Богдана, він залишиться порядною людиною.

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"Щодо позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати стосунку до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв, що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили на посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють", - підсумував Богдан.

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Топ коментарі
+204
Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7600
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11.06.2020 17:29
+126
та й хрін би із тою владою!
він з країни зробив посміховисько!
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11.06.2020 17:27
+118
Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 278
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11.06.2020 17:29
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Ви мене вибачте, але в країні, де 80% населення мають жлобську філософію життя, іншої влади бути не може.
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12.06.2020 08:23 Відповісти
Мы всегда поможем Петру Алексеичу...
Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 7465
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12.06.2020 08:24 Відповісти
КУРСИК ВАЛЮТ ПОДПРАВИТЬ
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12.06.2020 08:26 Відповісти
перед тем как обсирать Пороха, не забывай снять штаны
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12.06.2020 08:30 Відповісти
О!....жопно-сральная тема...кацапский конёк
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12.06.2020 08:34 Відповісти
забыл таки?
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12.06.2020 08:52 Відповісти
Кацапская тема-капс и смайлики, и животная ненависть к Порошенко.
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12.06.2020 09:05 Відповісти
кстати, я за него голосовал в 14-м....а оно такой мразью оказалось...жадное и властолюбивое.....лжепатриот к тому же
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12.06.2020 09:12 Відповісти
ну то отримай "не мразь" - придуркуватого кловуна. Та і до речі, невже у засратові тепер голосують за президента України?
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12.06.2020 09:20 Відповісти
При Порошенко всё было вроде бы в шоколаде. но когда принюхались, то это оказался не шоколад. Потому голосовали за любого, только не за него - ну неприятно, когда вокруг так пахнет.
А новый оказался так же жадным и властолюбивым. Что окончательно убедило меня в насущной и срочной необходимости ликвидации поста президента Украины. Надо становится чисто парламентской республикою, уж больно въелись метастазы московского образа правления и в народ и в тех, кто приходит к власти в Украине.
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12.06.2020 15:35 Відповісти
то нюхайте тепер те, що "наголосували".
В країні, в якій де-юре є парламентсько-президентський устрій, і досі ще всі важелі має одна людина, наврядчи щось зміниться після зміни статусу .... Систему очолює не президент, а тіньові гравці, тож, після ліквідації посади президента ті "гравці" нікуди не подінуться.
Коли ви вже всі второпаєте, що не президент робить країну такою, якою вона стала, а ціла низка мерзотників на всіх рівнях, які її такою робили впродовж багатьох десятиліть .
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12.06.2020 15:42 Відповісти
Как не странно, но запах не изменился - как пахло при предыдущем, так пахнет и сейчас.
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12.06.2020 15:51 Відповісти
То ви просто забуваєте прати штани. А нарікаєте на Порошенка.
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13.06.2020 00:12 Відповісти
Браво !!
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04.11.2020 12:14 Відповісти
Богдан, порохобот проклятый )))))
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12.06.2020 08:30 Відповісти
а ты порохосрань...
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12.06.2020 09:03 Відповісти
а ти повний і беззаперечний зебіл.
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12.06.2020 09:18 Відповісти
Цей нанаєц чи евєнк хто він там. - Богдан у своєї письмової промові виклал протиріччя - сконцентрували абсолютну владу демократичним шляхом - це як цукор горький. Це має зовсім іншу назву - захопили шляхом нехтування конституцієй
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12.06.2020 09:05 Відповісти
Український кульбіт...
Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 7540
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12.06.2020 09:17 Відповісти
та ви всі, і богдан в тому числі, наруга над країною. Бісові скоморохи.
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12.06.2020 09:19 Відповісти
"Ви перетворили владу на посміховисько" А що КЛОУН міг владу на ще щось інше перетворити???? В нього це просто професійне - якщо все професійне життя БУТИ КЛОУНОМ, ТО ВСЕ, ЗА ЩО ВІЗЬМЕШСЯ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО НА КЛОУНАДУ!!!!
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12.06.2020 10:03 Відповісти
і ще https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort
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12.06.2020 10:04 Відповісти
как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно", - сказал Зеленский.

Зеля, я так понял хочет , что бы любой человек в его власти , выполнял только то , что скажет зеля. Его не интересует, разумные его действия или даже преступные, но должен сполнять. Человек с инициативой ему не нужен. Тупые служаки его устраивают. Думается , что сам зеля не способен организовать диктатуру, им руководят. Сам зеля является тупым исполнителем чужой воли.
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12.06.2020 10:11 Відповісти
Ой не спроста все это. Люди, не ведитесь на это. коломойский начинает предвыборную компанию, погнимает ****, что бубочка провалился, и если его ставленники после зели не прорвутся к власти, хана будет бени, думаю при удачном раскладе Порошенко Бене жопу на британский флаг порвет, да и не только ему.
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12.06.2020 10:18 Відповісти
Я все чекаю коли поросятинських "попустить" волати про " самий кращий і альтернативи немає.." але корупційні гроші мабуть більші ніж всі думають та ферми працюють. Але як що чесно - вже до гикавки задовбали дві когорти придурків та куплених "ЗЕ" і "ПО". Вже реально нудить від тої маячні яку вони тут вишкребують . Ну таке вже тупе недолуге та ганьбище...Ну видно одразу що відробляють. Вже так багато людей персвідчилися що одне й друге - це ну просто не вибір для справжньої України..Не клоунської не пафосно - плакатно - корупційної та брехливої з показними поступками суспільчству на межі " аби не повстали"..Невже українці себе так дешево цінять?? Невже сліпі або дурні або обкурені ? Йде просто до неймовірності вже відкита боротьба тарганів- злодіїв між собою за те хто буде "цих дурнів" грабувати далі - а "дурні" ведуться на те що це "боротьба добра зі злом.." Та чи ви подуріли чи почамріли..??" як казала моя бабуся колись.. Відкрийте очі!! Доки ви будете російським бидлом, поросятинским бидлом або клоунським , рабіновичським, бойківським - не важливо - доти ви будете жебраками та рабами.. Ви..ваші діти, ваші онуки.. За корупцію треба карати жорстоко і одразу! Затямте це собі! Не шмарклі розводити а вийти та наприклад узяти за жирну вже шию того ж наглючого хача смердячого - мусорського тата тряхонути так щоб погубило патинки ціною у 180 пенсій , обісралося ( "сильна постать") та запитати дуже лагідно - де це падло взяло стільки грошей на посаді чиновника ? І тоді ви стільки відкриєте для себе що вам потрібна буде чергуюча "швидка" щоб не втратити свідомість. А також дізнаєтеся кожен за свого "кумира" такі цікаві речі за які у війну просто вбивають. Цікаівтеся істинами а не лозунгами які ви не можете перевірити! Йдіть по життю до розумної інтелектуальної громади а не до довірливої отари баранів. Будьте нацією та людьми в кінці кінців..
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12.06.2020 10:23 Відповісти
Ото у вам лише рими не вистачає. Вийшов би віршований роман.
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13.06.2020 00:15 Відповісти
По тому як людина реагує на певні речі , особливо від яких залежить життя - можна зробити висновок наскільки в цієї людини здорова "клепка" у голові. Таке висловлювання можна сприймати у плюс або у мінус. Я так розумію - це в мінус бо серед лайків не бачу. (мені не лайки, а визначитися..) От наш зелений кловун теж дуже гумористичний ( правда гумор вже не смішний і бидлячий) іце якось ця гуморинна вистава одного клоуна - тільки в мінус для суспільства все одно. Про те можна гигикати як дурень поки є що жерти, а можна вже сьогодні та зараз щось намагатися робити корисне щоб було що жерти і потім і трохи краще ніж сьогодні ."Жерти" це в переносному значенні бо сторона внутрішньої свободи людини не менш важливіша ніж хліб. Але це для Вас мабуть трохи складно...Зазвичай люди які пишуть своє ім'я - Vlad (хай тобі грець.. ) - трохи того...повернісні, недотелепкуваті та дебільнуваті , тому не вимагаю багато розуму..Та нехай. Інші може прочитають.
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13.06.2020 11:12 Відповісти
Зелений клоун - це ваших рук справа.
А зважаючи на персональні образи ви мали б отримати бан, як на мене.
Хоча розуму вам це не додасть.
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13.06.2020 12:27 Відповісти
Який там укр! З цього тексту просто випирає пика звичайного московського провокатора.
З таким поряд срати ніхто не сяде.
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13.06.2020 15:02 Відповісти
Я все роблю для того щоб був "ukr" справжній наскільки це можливо. І не язиком тут та без аргументів як оце таке дурнувате як ти а практичними діями. А ти чим підкріплюєш свою життеву позицію? Вона в тебе взагалі є ? Чи ти із "сектору громадянського сміття"? Тому зникни не мели нісенітниць жалюгідне. Ти тільки собі паскудиш довбень..Аби таких придурків як ти було б менше - країна жила б краще..
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14.06.2020 09:20 Відповісти
Зникнете такі як ви. Нажаль не відразу. навіть поза тим, що ви не усвідомлюєте, чому це відбудеться. Але жити краще ви не будете. Діалектика.
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20.06.2020 00:13 Відповісти
Улад - воно іє Улад..
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20.06.2020 09:18 Відповісти
ЗРЯ Богдан, думала он умнее.
Раньше "манипулировал" он,НО пультик отобрали,теперь Андрей обиженка.
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12.06.2020 10:31 Відповісти
А не сыграть ли им на пианино ???
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12.06.2020 10:47 Відповісти
Богдан обиженный что его выгнали как собаку, ничего, поскулит, поплачится, и успокоится.
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12.06.2020 11:21 Відповісти
Вот читаю комменты, и начинаю понимать, что Богдана все раньше очень любили, а сейчас стали любить еще больше , хотя бред несёт несусветную, хотя бы в той фразе, которая начинается словами "Правила деловой этики...". Для начала я хотел бы знать где такие правила написаны, что период совместной деятельности не подлежит комментариям. Разве не комментировал Трамп деятельность своего госсекретаря Тиллерсона, или у Трампа тоже украинский менталитет? И таких комментариев найдется у политиков тысячи если покопаться. Вот вспоминаю я как на "Свободе слова" Богдан, своими надменно-насмешливыми улыбками пытался "ниже плинтуса" опустить Кличко, но не удалось выдающемуся адвокату, досконально знающему деловую этику, но недооценившему, что Виталия и не такие пытались вывести из равновесия.
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12.06.2020 11:27 Відповісти
"где такие правила написаны" - эти правила не пишут, эти правила усваивают с молоком матери. но плебсу это не понять. для плебса главный авторитет рыжий заокеанский клоун
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12.06.2020 12:11 Відповісти
Так народ тому вибрав , ну тих 73% , щоб було посмешище ,.. а чого клоуна закачують )))?
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12.06.2020 12:27 Відповісти
Богдан, ты вы оба превращали. а теперь не смешно
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12.06.2020 13:22 Відповісти
Бутусов: Богдан «сделал вместе» Зеленского, и дал понять - если не остановить дела по его партнеру Вавришу, то рейтинг президента будет уничтожен
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12.06.2020 14:22 Відповісти
Вот вам и все "благородство" БОгдана...
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12.06.2020 14:23 Відповісти
не смешите меня, слова благородство и порядочность к современным политикам не применимы)))) они даже не знают что это такое ))))

политики как правило, дерьмо редкостное, отличаются только количеством этого дерьма и силой вони от оного))))
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12.06.2020 17:25 Відповісти
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