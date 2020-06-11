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Вакарчук (242) ОПОРА (216) Голос партія (512) Свідерська (2)

Місце Вакарчука в Раді може зайняти Свідерська - дружина ексміністра оборони Загороднюка, - "ОПОРА"

Місце Вакарчука в Раді може зайняти Свідерська - дружина ексміністра оборони Загороднюка, -

Аліна Свідерська - №19 у виборчому списку партії "Голос". Вона може потрапити в парламент після того, як Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе повноваження депутата.

Про це повідомляє громадська організація "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

"Наступною в списку на депутатське крісло від "Голосу" претендує Свідерська Аліна Валеріївна - №19 у виборчому списку партії. На сайті політсили зазначено, що вона є юристом, правозахисницею і громадським діячем. Також членом організації "Професійний уряд", яка об'єднує випускників усіх зарубіжних вишів. У 2012 році закінчила Кембридж із дипломом магістра права", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, - "Голос"

Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем'єра Олексія Гончарука.

До 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в Раді може зайняти Свідерська - дружина ексміністра оборони Загороднюка, - ОПОРА 01
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Топ коментарі
+11
Сравік виявився сциклом.....
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11.06.2020 17:27
+9
Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4246
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11.06.2020 17:31
+6
Никогда не любил творческих людей и гуманитариев. Они мало того что ненадежные так еще и по своему *бнутые на голову...
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11.06.2020 17:39
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Сравік виявився сциклом.....
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11.06.2020 17:27 Відповісти
он просто какое то "место" держит по ветру или "местом" ветер!!!
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11.06.2020 17:42 Відповісти
Подстилки соросятинские и иуды Украины
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11.06.2020 19:18 Відповісти
Так це і так було зрозуміло з самого початку . Порошенко попросив популярного серед молоді музиканта ( талановитого беззаперечно ) підтримати свою 8 % кандидатуру . А коли для сивочолого хетьмана засмерділо жареним півнем , -- хомиль - хомиль і геть від проблем . ))
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11.06.2020 17:51 Відповісти
Так он же не в ЕС, а в Голосе. Это отдельная политсила.
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11.06.2020 20:17 Відповісти
Переживаете, будет ли Алина так же верна порошенко ?
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11.06.2020 17:57 Відповісти
Как они все заи....али!
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11.06.2020 17:28 Відповісти
Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4246
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11.06.2020 17:31 Відповісти
Ага...Пусть Налоги завплатит за столько лет!
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11.06.2020 17:43 Відповісти
Краще біля магазину roshen просити .
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11.06.2020 17:56 Відповісти
Творческие люди такие творческие.
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11.06.2020 17:34 Відповісти
дерьмо?
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11.06.2020 17:43 Відповісти
А Сявко будет дальше долбить наркоту и гастролировать по кабакам с песней *...и все буде добгееее...*
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11.06.2020 17:38 Відповісти
Пох#р. Голоса больше нет.
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11.06.2020 17:38 Відповісти
віборцам этого трясуна мало того что он уже выходил из депутатов.. получите второй раз этот клоун трясун да плюс ещё один клоун на банковой вот о такой он политикум .. цитата из мультика Входит - выходит, замечательно выходит. Если что, это не про ослика Иа. Это про Вакарчука.
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11.06.2020 17:39 Відповісти
Никогда не любил творческих людей и гуманитариев. Они мало того что ненадежные так еще и по своему *бнутые на голову...
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11.06.2020 17:39 Відповісти
ага, зеленский яркое тому подтверждение
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11.06.2020 17:43 Відповісти
Я вот уверен, что и ты не менее яркое, слегка ударенное по полушариям недоразумение.
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11.06.2020 18:00 Відповісти
Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2398
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11.06.2020 17:41 Відповісти
Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 7682
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11.06.2020 17:42 Відповісти
Певун перед раша водочными магнатами в Нице, когда ребята погибали в горячую фазу войны, СДУЛСЯ в очередной раз. Не угадали сорос и Пинчук!
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11.06.2020 17:42 Відповісти
Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2629
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11.06.2020 17:44 Відповісти
Это было ясно, для чего вообще этот проект, мало паразитов?
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11.06.2020 17:45 Відповісти
тетка кэмбридж закончила, а петушария даже с киевской бурсы поперли. зато лошарик уважаемый у терпил чел.
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11.06.2020 17:45 Відповісти
Місце Вакарчука в Раді може зайняти Свідерська - дружина ексміністра оборони Загороднюка, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5411
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11.06.2020 17:47 Відповісти
"А вы,друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь"...(с)
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11.06.2020 17:48 Відповісти
Хорошо хоть он президентом не стал, а то вдруг 'Славик устал и хочет вернуться к своей любимой музыке'. Чего приходил -то , Славик? Один из лучших музыкантов в Украине , на мой взгляд
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11.06.2020 17:50 Відповісти
Приходил на волне как подтанцовка Сладкого.
Но партия сырая оказалась как группа несыгранных музыкантов.
Чудом попали в Раду и как политическая единица не состоялись.
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11.06.2020 18:07 Відповісти
О как интересно !Украина получит нового всем известного политика Забудем о недорозумении в лице Вак !!!
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11.06.2020 17:52 Відповісти
Одна шайка лейка. Клоун він завжди клоун.
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11.06.2020 17:58 Відповісти
Я просто уверена, что Вакарчук был и есть всегда честным человеком, никогда не участвовал ни в какой коррупции. Просто рада- это не его. Ну зачем было опять входить дважды в реку, если не умеешь плавать
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11.06.2020 18:00 Відповісти
Оттянул голоса на выборах...))
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11.06.2020 18:05 Відповісти
Архив...

Депутатство в чистом виде Вакарчука никогда не интересовало. Слава и второй "свинтит" из ВР
Уже этой зимой политик Слава Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы красиво свалить из политики...
Депутатство в чистом виде Вакарчука никогда не интересовало. Он мог получить мандат в Раде любого созыва, но зачем это ему, популярнейшему топ-музыканту? Его второй заход мало чем отличается от первого. Маленькая, оппозиционная фракция почти равносильна индивидуальному депутатству в данном случае.
Потому что Славой двигали большие амбиции. Он готовился к крупной должности, к исторической миссии. После успеха Зеленского он поверил и в личный успех. А в результате его потолок - серая и неперспективная должность министра культуры. Да и то, если Зе Всемогущий кинет ему эту кость... Поставьте себя на место Вакарчука и ответьте на вопрос - оно ему надо?
Чисто теоретически есть и второй вариант. Если Слава настроен порулить очень серьезно, должна быть готовность на длинную игру. Ждать фиаско Зеленского, чтобы занять его нишу. Активно работать в парламентской оппозиции. Годами заниматься скучными бумажками и цифрами, отказавшись от любимого дела. Получать на орехи на эфирах от более матерых ораторов. Стойко переносить иные лишения, связанные с переменой статуса.... Оно ему надо?
Тем более, что провал Зеленского не гарантирован. Да, Слава, как и всякий мыслитель школы порохоботского футуризма, свято верит в Зезраду, в "а то Путин нападет" и прочие аксиомы учения, но в его команде есть люди, которые способны на реальную аналитику. Двух-трех обстоятельных бесед с Сергеем Рахманиным ему хватит для того, чтобы правильно ответить на вопрос - а оно мне надо?
Иными словами, можно смело прогнозировать, что уже этой зимой политик Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы красиво свалить из политики... Если, конечно, не найдет возможность выступать на парламентской трибуне с гитарой.
Дмитро Суворов
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11.06.2020 18:03 Відповісти
Класс!
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11.06.2020 18:14 Відповісти
Хотелось бы верить, что это не финиш "Голоса" а повод для успешного старта.
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11.06.2020 18:04 Відповісти
Вакарчук, нормальный манёвр- всплывёшь опять в политике лет через пять. А пока пой, птичка, пой...
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11.06.2020 18:07 Відповісти
Вы хоть про мальчика , который пугал односельчан волком несколько раз, слышали? В третий раз никто не поведётся уже. Это был его максимум
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11.06.2020 18:16 Відповісти
Толстой. Читал. Не уверен в вашем оптимизме. Украина же.
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11.06.2020 18:18 Відповісти
Здесь, Татьяна, Вы абсолютно правы. Мало того что Вакарчук дважды уходил из ВР, так в этот раз он еще и свою партию просто бросил
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11.06.2020 19:09 Відповісти
Харчащая проститутка опять обосралась...... А как Падлашенковцы возмущались за такие речи!
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11.06.2020 19:10 Відповісти
Вакарчук предал два раза. Третьего не будет. Лабух вшивый.
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11.06.2020 19:11 Відповісти
відтянув голоси у Пороха,діло зроблено,можна звалювати)) але впевненний що знов найдутся ідіоти які і в третій раз приведуть його в Верховну Раду
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11.06.2020 19:24 Відповісти
Вакарчук - такое же политическое ничтожество, как и Зеленский.... Примитивные наёмные надувные куклы для утех олигархов.... За деньги удавятся, за деньги предадут и продадут....
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11.06.2020 19:30 Відповісти
Краще би Славко співав і не ліз в цей бруд.
Душа його не витримує .
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11.06.2020 19:36 Відповісти
Хтось же має?
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11.06.2020 21:21 Відповісти
Хтось. Хто не боїться забруднити руки. І здатний боротись.
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11.06.2020 21:22 Відповісти
В житті різні люди потрібні. Також і ті, хто ці руки перев'яже.
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11.06.2020 21:41 Відповісти
Ви про життя, а я про політику.
Вважаю, цей крок Славка безвідповідальним.
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11.06.2020 21:48 Відповісти
Не цей саме, а взагалі балатування.
І що це, як не постійна втеча від боротьби та відповідальності.
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11.06.2020 21:49 Відповісти
Голос завів в Раду людей, які туди б інакше не потрапили. А також отримав голоси виборців, які б залишились частково слугам, частково ЕС. Гадаєте, так було б краще?
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11.06.2020 21:59 Відповісти
Не знаю людей з Голосу. НІКОГО.
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11.06.2020 22:00 Відповісти
Вони в цьому винуваті?
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11.06.2020 22:03 Відповісти
А хто ? Я ?
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11.06.2020 22:05 Відповісти
Ви їх не знаєте, не тому, що вони не прийшдли до вас, а тому, що ви на них і не дивились. Так само Порошенко втратив багато, нехтуючи союзниками.
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11.06.2020 22:07 Відповісти
Бо вони не висловлювали чіткої позиції. Це якщо і союзники, то часткові.
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11.06.2020 22:11 Відповісти
Усі союзники - часткові. Це не однодумці. І мають лише тимчасові спільні цілі. Але союзництво дозволяє рухатись. То невже краще діяти на кшталт націоналістично орієнтованих виборців, хто обрав - не голосувати, або "проти всіх"?
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11.06.2020 22:19 Відповісти
За голос голосували ?
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11.06.2020 22:22 Відповісти
Ні. Не краще. Я вважаю, що патріотичні сили мали би гуртуватися, а не розбігатись по кутках.
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11.06.2020 22:23 Відповісти
От вони якрах і розбіглись. Але не всі виборці поділяють крайні погляди, хоча вони мають спільних ворогів. Я розділив два голоси на ЕС і Голос, бо розумів, що п'ять відсотків Голосу, це буде більше, ніж один додатковий відсоток ЕС.
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11.06.2020 22:31 Відповісти
Я саме про політику. Як на мене, усі пропозиції і законопроекти, які подали депутати Голосу, були доречними і гарно пропрацьованими.
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11.06.2020 22:02 Відповісти
 
 