Місце Вакарчука в Раді може зайняти Свідерська - дружина ексміністра оборони Загороднюка, - "ОПОРА"
Аліна Свідерська - №19 у виборчому списку партії "Голос". Вона може потрапити в парламент після того, як Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе повноваження депутата.
Про це повідомляє громадська організація "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.
"Наступною в списку на депутатське крісло від "Голосу" претендує Свідерська Аліна Валеріївна - №19 у виборчому списку партії. На сайті політсили зазначено, що вона є юристом, правозахисницею і громадським діячем. Також членом організації "Професійний уряд", яка об'єднує випускників усіх зарубіжних вишів. У 2012 році закінчила Кембридж із дипломом магістра права", - сказано в повідомленні.
Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем'єра Олексія Гончарука.
До 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.
Будь ласка, зачекайте...
Но партия сырая оказалась как группа несыгранных музыкантов.
Чудом попали в Раду и как политическая единица не состоялись.
Депутатство в чистом виде Вакарчука никогда не интересовало. Слава и второй "свинтит" из ВР
Уже этой зимой политик Слава Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы красиво свалить из политики...
Депутатство в чистом виде Вакарчука никогда не интересовало. Он мог получить мандат в Раде любого созыва, но зачем это ему, популярнейшему топ-музыканту? Его второй заход мало чем отличается от первого. Маленькая, оппозиционная фракция почти равносильна индивидуальному депутатству в данном случае.
Потому что Славой двигали большие амбиции. Он готовился к крупной должности, к исторической миссии. После успеха Зеленского он поверил и в личный успех. А в результате его потолок - серая и неперспективная должность министра культуры. Да и то, если Зе Всемогущий кинет ему эту кость... Поставьте себя на место Вакарчука и ответьте на вопрос - оно ему надо?
Чисто теоретически есть и второй вариант. Если Слава настроен порулить очень серьезно, должна быть готовность на длинную игру. Ждать фиаско Зеленского, чтобы занять его нишу. Активно работать в парламентской оппозиции. Годами заниматься скучными бумажками и цифрами, отказавшись от любимого дела. Получать на орехи на эфирах от более матерых ораторов. Стойко переносить иные лишения, связанные с переменой статуса.... Оно ему надо?
Тем более, что провал Зеленского не гарантирован. Да, Слава, как и всякий мыслитель школы порохоботского футуризма, свято верит в Зезраду, в "а то Путин нападет" и прочие аксиомы учения, но в его команде есть люди, которые способны на реальную аналитику. Двух-трех обстоятельных бесед с Сергеем Рахманиным ему хватит для того, чтобы правильно ответить на вопрос - а оно мне надо?
Иными словами, можно смело прогнозировать, что уже этой зимой политик Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы красиво свалить из политики... Если, конечно, не найдет возможность выступать на парламентской трибуне с гитарой.
Дмитро Суворов
Душа його не витримує .
Вважаю, цей крок Славка безвідповідальним.
І що це, як не постійна втеча від боротьби та відповідальності.